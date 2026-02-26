हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाLok Sabha Speaker: क्या हैं ओम बिरला के फ्रेंडशिप ग्रुप्स! जिसकों लेकर हो रही है चर्चा, जानें

Lok Sabha Speaker: क्या हैं ओम बिरला के फ्रेंडशिप ग्रुप्स! जिसकों लेकर हो रही है चर्चा, जानें

Lok Sabha Speaker: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से फ्रेंडशिप ग्रुप्स के गठन से भारतीय संसदीय कूटनीति को नई दिशा दी हैं. जानें इसका मकसद, प्रभाव और संसद में पीढ़ियों के समन्वय की अहमियत.

By : गणेश ठाकुर | Updated at : 26 Feb 2026 12:12 PM (IST)
Preferred Sources

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से फ्रेंडशिप ग्रुप्स के गठन की घोषणा ने भारतीय संसदीय कूटनीति में एक नई ऊर्जा भर दी है. युवा सांसद श्रीकांत शिंदे से लेकर वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम जैसे अनुभवी सांसदों को इन समूहों की अगुवाई सौंपे जाने की योजना, संसद के भीतर पीढ़ियों के समन्वय और दलगत सीमाओं से परे सहयोग का संकेत देती है. इस पहल का मुख्य मकसद भारत और विभिन्न देशों की संसदों के बीच रिश्तों को मजबूत करना है. वैश्विक राजनीति और आर्थिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है. ऐसे में संसद-से-संसद संवाद (Parliament-to-Parliament Diplomacy) की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है. फ्रेंडशिप ग्रुप्स” के माध्यम से भारतीय सांसद अपने विदेशी समकक्षों के साथ सीधे संवाद स्थापित कर सकेंगे, जिससे अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर समझ और सहयोग बढ़ेगा.

ये समूह औपचारिक सरकारी वार्ताओं के समानांतर एक सॉफ्ट-डिप्लोमेसी प्लेटफॉर्म की तरह काम करेंगे, जहां सांसद अनौपचारिक लेकिन सार्थक चर्चा कर सकेंगे. इससे भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों को जमीनी स्तर पर समर्थन मिलेगा और वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज और प्रभाव मजबूत होगा.

संसद में पीढ़ियों का सेतु

इस पहल की खासियत यह है कि इसमें युवा और पहली बार संसद पहुंचे सांसदों को वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं के साथ नेतृत्व की जिम्मेदारी दी जा रही है. उदाहरण के तौर पर, युवा सांसद श्रीकांत शिंदे जहां नई सोच, तकनीकी समझ और आधुनिक दृष्टिकोण लाएंगे, वहीं 80 वर्षीय पी. चिदंबरम जैसे नेता दशकों के संसदीय अनुभव और कूटनीतिक समझ से मार्गदर्शन देंगे. यह मॉडल न केवल अनुभव और ऊर्जा के संतुलन को दर्शाता है, बल्कि संसद के भीतर मेंटरशिप की संस्कृति को भी प्रोत्साहित करता है. इससे युवा सांसद अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बारीकियों को समझ सकेंगे और भविष्य में भारत की कूटनीतिक भूमिका को और प्रभावी बना सकेंगे.

फ्रेंडशिप ग्रुप्स क्या होते हैं?

संसदीय फ्रेंडशिप ग्रुप्स ऐसे अनौपचारिक मंच होते हैं, जिनके जरिए सांसद विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के साथ संबंध विकसित करते हैं. इनका मसकद कई स्तरों पर सहयोग बढ़ाना होता है. भारत की सॉफ्ट पावर और लोकतांत्रिक मूल्यों को विश्व स्तर पर पेश करेंगे.

समावेशी नेतृत्व और सहयोग का संदेश

युवा सांसदों से लेकर वरिष्ठ नेताओं तक को नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपना यह दिखाता है कि भारतीय लोकतंत्र में अनुभव और इनोवेशन. दोनों को समान महत्व दिया जा रहा है. यह पहल दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सहयोग और संवाद को प्राथमिकता देने का संदेश भी देती है.

Published at : 26 Feb 2026 12:12 PM (IST)
Tags :
Indian Parliament Shrikant Shinde OM BIRLA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Lok Sabha Speaker: क्या हैं ओम बिरला के फ्रेंडशिप ग्रुप्स! जिसकों लेकर हो रही है चर्चा, जानें
क्या हैं ओम बिरला के फ्रेंडशिप ग्रुप्स! जिसकों लेकर हो रही है चर्चा, जानें
इंडिया
पाकिस्तान को जिसने घुटनों पर लाकर दिखाई उसकी 'औकात', पीएम मोदी ने उसका इजरायल की संसद को सुनाया किस्सा
पाकिस्तान को जिसने घुटनों पर लाकर दिखाई उसकी 'औकात', पीएम मोदी ने उसका इजरायल की संसद को सुनाया किस्सा
इंडिया
NCERT किताब के चैप्टर को लेकर सरकार ने मांगी माफी पर नहीं माने CJI, बोले- तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक...
NCERT किताब के चैप्टर को लेकर सरकार ने मांगी माफी पर नहीं माने CJI, बोले- तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक...
इंडिया
अस्पताल ने ले ली मासूम की जान, 2 दिन बेसुध रही बच्ची की चीखें की अनसुनी, परिवार का रो-रोकर बुरा हाल
अस्पताल ने ले ली मासूम की जान, 2 दिन बेसुध रही बच्ची की चीखें की अनसुनी, परिवार का रो-रोकर बुरा हाल
Advertisement

वीडियोज

UP Politics : गाने पर भिड़े Manoj और Akhilesh — UP की सियासत में नया बवाल! |
Shimla News: दिल्ली ले जाने से पहले आरोपियों का पुलिस ने क्यों कराया चेकअप? | AI Summit | Breaking
Psycho Saiyaan रिव्यू: Tejasswi Prakash का जबरदस्त अभिनय, Ravi Kishan ने लगाई आग
Shimla News: शिमला से पकड़े गए आरोपियों का Ambala में कराया मेडिकल | AI Summit | Breaking
PM Modi In Israel : पीएम मोदी के तीन शब्द सुन इजरायली संसद तालियों से क्यों गूंज उठा? | Netanyahu
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'भारत ने चाबहार पोर्ट के 100 करोड़ रुपए...', ईरान का बड़ा बयान, क्या अटका PAK की हालत खराब करने वाला 'गोल्डन गेट'?
'भारत ने चाबहार पोर्ट के 100 करोड़ रुपए...', ईरान का बड़ा बयान, क्या अटका PAK की हालत खराब करने वाला 'गोल्डन गेट'?
बिहार
Bihar News: 'हिंदू-मुसलमान का...', खुले में मांस की बिक्री पर रोक के बाद भड़के मुकेश सहनी
बिहार: 'हिंदू-मुसलमान का...', खुले में मांस की बिक्री पर रोक के बाद भड़के मुकेश सहनी
विश्व
'कश्मीर का बजट IMF की खैरात से भी ज्यादा...', UN में भारतीय डिप्लोमैट ने PAK-IOC की निकाल दी हेकड़ी
'कश्मीर का बजट IMF की खैरात से भी ज्यादा...', UN में भारतीय डिप्लोमैट ने PAK-IOC की निकाल दी हेकड़ी
क्रिकेट
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लगाई लंबी छलांग, नंबर 1 पर अब भी मौजूद ये भारतीय खिलाड़ी
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लगाई लंबी छलांग, नंबर 1 पर अब भी मौजूद ये भारतीय खिलाड़ी
साउथ सिनेमा
VIROSH की शादी से पहले वायरल हुई रश्मिका मंदाना की फैमिली की तस्वीरें, जानें क्या करते हैं एक्ट्रेस के पेरेंट्स
शादी से पहले वायरल हुई रश्मिका मंदाना की फैमिली की तस्वीरें, जानें क्या करते हैं पेरेंट्स
विश्व
Venezuela Oil: भारत को सुपर टैंकरों के जरिए कच्चे तेल की सप्लाई करने वाला है वेनेजुएला! सस्ता या महंगा, कितनी होगी कीमत?
भारत को सुपर टैंकरों के जरिए कच्चे तेल की सप्लाई करने वाला है वेनेजुएला! सस्ता या महंगा, कितनी होगी कीमत?
लाइफस्टाइल
Happy Holi 2026: होली पर दोस्तों को शेयर करें ये बेस्ट शायरी और मैसेजेस, रंगों में घुल जाएगी अपनेपन की मिठास
होली पर दोस्तों को शेयर करें ये बेस्ट शायरी और मैसेजेस, रंगों में घुल जाएगी अपनेपन की मिठास
यूटिलिटी
1 मार्च से बदल रहे हैं रेलवे के ये नियम, ट्रेन से सफर करने वालों के लिए बेहद जरूरी खबर
1 मार्च से बदल रहे हैं रेलवे के ये नियम, ट्रेन से सफर करने वालों के लिए बेहद जरूरी खबर
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget