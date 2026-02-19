एक्सप्लोरर
लोकसभा कमेटी ने 8 कांग्रेस नेताओं को भेजा नोटिस, 7 दिनों में मांगा जवाब, नहीं दिया तो...
Lok Sabha Notice: लोकसभा के बजट सत्र में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया. अब संसद की कमेटी ने कांग्रेस नेताओं को नोटिस जारी किया है और 7 दिनों में जवाब मांगा है. कांग्रेस पर स्पीकर के अपमान का आरोप हैं.
लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी ने कांग्रेस के मीडिया सेल से जुड़े 8 नेताओं को नोटिस भेजा है. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है. नोटिस में इन नेताओं से 7 दिनों के अंदर लिखित जवाब मांगा गया है कि उन्होंने स्पीकर और सदन की गरिमा के खिलाफ क्या-क्या बयान दिए और सोशल मीडिया पर क्यों पोस्ट किए.
किन कांग्रेस नेताओं को मिला नोटिस?
नोटिस पाने वालों में कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता और मीडिया सेल के सदस्य शामिल हैं, जिनमें पवन खेड़ा, जयराम रमेश, सुप्रिया श्रीनेत, अभिषेक मनु सिंघवी, रजनी पाटिल, रंजीत रंजन, मनीष तिवारी और गौरव गोगोई के नाम प्रमुख हैं. कमेटी का आरोप है कि इन नेताओं ने स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लगातार 'अपमानजनक' और 'झूठे' बयान दिए, जो सदन की प्रिविलेज का उल्लंघन है.
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
लोकसभा कमेटी ने 8 कांग्रेस नेताओं को भेजा नोटिस, 7 दिनों में मांगा जवाब, नहीं दिया तो...
इंडिया
तमिलनाडु में मुफ्त बिजली योजना पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पूछा- 'देश में हम कैसी संस्कृति विकसित कर रहे...'
इंडिया
EXCLUSIVE: पहले योगी से फिर केशव-ब्रजेश से मिले RSS चीफ मोहन भागवत, यूपी में क्या पक रहा?
इंडिया
लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
Advertisement
इंडिया
8 Photos
900 KM की रफ्तार से उड़ा राफेल, महिला दस्ते ने दिखाया दिलचस्प बाइक फॉर्मेशन, देखें गणतंत्र दिवस की खास तस्वीरें
इंडिया
6 Photos
कश्मीर से हिमाचल तक बर्फ ही बर्फ, स्नोफॉल से ढंके पहाड़, दिल्ली-यूपी में लगातार हो रही बारिश
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL