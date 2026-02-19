लोकसभा कमेटी ने 8 कांग्रेस नेताओं को भेजा नोटिस, 7 दिनों में मांगा जवाब, नहीं दिया तो...

लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी ने कांग्रेस के मीडिया सेल से जुड़े 8 नेताओं को नोटिस भेजा है. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है. नोटिस में इन नेताओं से 7 दिनों के अंदर लिखित जवाब मांगा गया है कि उन्होंने स्पीकर और सदन की गरिमा के खिलाफ क्या-क्या बयान दिए और सोशल मीडिया पर क्यों पोस्ट किए.

किन कांग्रेस नेताओं को मिला नोटिस?