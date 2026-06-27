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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘छात्रों की गूंज' अभियान को लेकर राहुल गांधी का ऐलान, कांग्रेस संगठन को जारी किए निर्देश

‘छात्रों की गूंज' अभियान को लेकर राहुल गांधी का ऐलान, कांग्रेस संगठन को जारी किए निर्देश

Congress Rally: राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं के साथ हो रहे कथित शोषण और शिक्षा व्यवस्था की खामियों को देश के सामने लाने और इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर जनमत तैयार करने के लिए अभियान चलाया जाएगा.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 27 Jun 2026 09:01 PM (IST)
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  • कांग्रेस संगठन से इसे सफल बनाने के लिए पूर्ण सहयोग मांगा।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने देशभर में शुरू किए जा रहे 'छात्रों की गूंज' अभियान को लेकर शनिवार (27 जून, 2026) को पार्टी संगठन को अहम निर्देश जारी किए हैं. राहुल गांधी ने सभी कांग्रेस महासचिवों, प्रभारियों, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी को चिट्ठी लिखकर भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) और नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के अभियान को पूरा सहयोग देने को कहा है.

छात्रों की गूंज रैली शिक्षा व्यवस्था पर राष्ट्रीय संवाद की शुरुआतः राहुल

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पत्र में कहा है कि देश का युवा अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है. उन्होंने पेपर लीक, परीक्षाओं के बार-बार रद्द होने, बार-बार पुनर्परीक्षाएं, सरकारी भर्तियों में देरी, खाली पड़े सरकारी पदों पर नियुक्ति न होने, बढ़ती बेरोजगारी और शिक्षा की बढ़ती लागत को युवाओं और उनके परिवारों के लिए गंभीर चिंता का विषय बताया है.

उन्होंने कहा कि कोटा में आयोजित 'छात्रों की गूंज' रैली से उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर राष्ट्रीय संवाद की शुरुआत की है. उनके मुताबिक मौजूदा शिक्षा व्यवस्था युवाओं और उनके परिवारों पर आर्थिक बोझ, मानसिक तनाव और कर्ज का दबाव बढ़ा रही है, जबकि उन्हें बेहतर भविष्य के लिए अवसर और सहयोग मिलना चाहिए. 

युवाओं के कथित शोषण पर जनमत तैयार करने के लिए चलेगा अभियानः राहुल

पत्र में राहुल गांधी ने कहा है कि युवाओं के साथ हो रहे कथित शोषण और शिक्षा व्यवस्था की खामियों को देश के सामने लाने और इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर जनमत तैयार करने के लिए 'छात्रों की गूंज' अभियान चलाया जाएगा.

उन्होंने कांग्रेस संगठन से अपील की है कि वह भारतीय युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के इस अभियान को सफल बनाने के लिए हर स्तर पर पूरा सहयोग और समन्वय सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि सभी मिलकर ऐसी शिक्षा व्यवस्था की नींव रखें, जो युवाओं को उनके अधिकार, अवसर और आवश्यक सहयोग उपलब्ध करा सके. 

यह भी पढे़ंः केंद्र के किस फैसले से परेशान हुए तमिलनाडु के CM थलापति विजय? पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, बोले- आप...

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 27 Jun 2026 09:01 PM (IST)
Tags :
NSUI Indian Youth Congress KOTA RAHUL GANDHI CONGRESS
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