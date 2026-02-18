हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाएपस्टीन फाइल्स का नाम लेकर साधा निशाना, किरेन रिजिजू ने क्यों दी राहुल गांधी को चेतावनी?

एपस्टीन फाइल्स का नाम लेकर साधा निशाना, किरेन रिजिजू ने क्यों दी राहुल गांधी को चेतावनी?

Kiren Rijiju on Rahul Gandhi: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बजट सत्र में हुए हंगामे का पूरा जिम्मेदार राहुल गांधी को ठहराया. उन्होंने मणिशंकर अय्यर से लेकर सोमनाथ चटर्जी पर भी बात की है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Zahid Ahmed | Updated at : 18 Feb 2026 11:34 AM (IST)
Preferred Sources

संसद के मौजूदा सत्र में हंगामा, अविश्वास प्रस्ताव और राहुल गांधी की भूमिका को लेकर राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है. इसी बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने नेता विपक्ष राहुल गांधी को ’भारत की सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति’ तक कह डाला और आरोप लगाया कि उनका व्यवहार बचकाना और गैर-जिम्मेदाराना है.

रिजिजू ने दी राहुल गांधी को कार्रवाई की चेतावनी

न्यूज एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में किरेन रिजिजू ने कहा, ‘राहुल गांधी भारत विरोधी ताकतों के साथ जुड़े हुए हैं. वे विदेश और देश में नक्सलियों, चरमपंथियों, विचारकों और जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों से मिलते हैं. विपक्ष का एक नेता पूरे विपक्ष को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन सदन के बाहर जाकर लोगों को गद्दार कहना, नाटकीय धरना देना और एक अनपब्लिश्ड किताब से पढ़ने पर जोर देना, यह सब बच्चों जैसा व्यवहार है.

हमने भारत के इतिहास में ऐसा लोकसभा नेता विपक्ष (LoP) कभी नहीं देखा. उनका मिलना-जुलना हमेशा ऐसे लोगों से होता है जो देश विरोध में काम करते हैं. आने वाले समय में उन पर उचित कार्रवाई होगी.

एपस्टीन फाइल्स से जुड़े सवालों पर बिफरे रिजिजू

किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के उस आरोप का भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम एपस्टीन फाइल्स से जोड़ा था. रिजिजू ने कहा, ‘पहले सोचिए कि राहुल गांधी के फॉलोअर्स इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेते? क्योंकि वे बिना किसी सबूत के बोलते हैं. अगर प्रधानमंत्री किसी से मिले हैं या कोई डॉक्यूमेंट है, तो पेश करें. वे बिना आधार के प्रधानमंत्री का नाम जबरदस्ती ले रहे हैं. इससे सिर्फ निराशा और हताशा होती है.’

रिजिजू ने संसद में चल रहे हंगामे पर भी बात की. उन्होंने माना कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में शोर-शराबा और हंगामा तो होता ही रहेगा, क्योंकि हर पार्टी अपना एजेंडा आगे बढ़ाना चाहती है. लेकिन उन्होंने कहा कि हंगामे के साथ-साथ असल काम भी देखना चाहिए.

उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, ‘जब हम अपोजिशन में थे, तो हमने स्पीकर पर पेपर नहीं फेंके, रूलिंग साइड में बैनर नहीं ले गए. इसी वजह से मैं परेशान हूं कि आज का विपक्ष इतना असंयमित हो गया है.’

मणिशंकर के जरिए कांग्रेस पर साधा निशाना

मणिशंकर अय्यर के हालिया बयानों पर रिजिजू ने कहा कि पहले कांग्रेस में मजबूत और मैच्योर नेता थे, लेकिन अब पार्टी पूरी तरह राहुल गांधी जैसी हो गई है. उनके आसपास रहने वाले लोग भी उनके जैसे हो गए हैं. रिजिजू ने कहा, ‘हम सोच भी नहीं सकते थे कि कांग्रेस ऐसी हो जाएगी. लगातार तीन बार हारने के बाद भी वही नेता बने रहना. कोई BJP नेता तीन बार हारने के बाद नेता नहीं रह जाएगा.’

अविश्वास प्रस्ताव पर स्पीकर की तारीफ की 

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर रिजिजू ने स्पीकर की तारीफ की. उन्होंने कहा कि स्पीकर का काम सदन की कार्यवाही चलाना, सरकारी काम आगे बढ़ाना और विपक्ष को बोलने का मौका देना है. जिस तरह विपक्ष स्पीकर के चैंबर में घुसा और प्रदर्शन किया, ओम बिरला जी ने बहुत संयम और नरमी दिखाई. अगर सोमनाथ चटर्जी जैसे स्पीकर होते तो शायद सभी को सस्पेंड कर देते.

Published at : 18 Feb 2026 11:32 AM (IST)
Tags :
Mani Shankar Iyer OM BIRLA Lok Sabha News RAHUL GANDHI Budget 2026 KIren Rijiju Budget Session 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
एपस्टीन फाइल्स का नाम लेकर साधा निशाना, किरेन रिजिजू ने क्यों दी राहुल गांधी को चेतावनी?
एपस्टीन फाइल्स का नाम लेकर साधा निशाना, किरेन रिजिजू ने क्यों दी राहुल गांधी को चेतावनी?
इंडिया
चाइनीज रोबोट लाकर कटवा दी भारत की नाक, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- एक्सपो खाली करो
चाइनीज रोबोट लाकर कटवा दी भारत की नाक, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- एक्सपो खाली करो
इंडिया
'गूगल, अल्फाबेट और IBM की जिम्मेदारी भारतीयों पर...', फ्रांस के राष्ट्रपति ने की भारत की जमकर तारीफ
'गूगल, अल्फाबेट और IBM की जिम्मेदारी भारतीयों पर...', फ्रांस के राष्ट्रपति ने की भारत की जमकर तारीफ
इंडिया
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
Advertisement

वीडियोज

Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'?
Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'? | Crime News
DP World Players Championship 2026:हनी वैसोया बने किंग! कुतुब गोल्फ कोर्स में दर्ज की ऐतिहासिक जीत
Sandeep Chaudhary: 'PDA के वोटों की डकैती', विपक्ष का गंभीर आरोप | UP Election 2027 | PDA
Pakistan News: जेल में इमरान की आखों की रोशनी | imran khan eye
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चाइनीज रोबोट लाकर कटवा दी भारत की नाक, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- एक्सपो खाली करो
चाइनीज रोबोट लाकर कटवा दी भारत की नाक, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- एक्सपो खाली करो
बिहार
प्रशांत किशोर का VIDEO वायरल, 'जितने लोग हमारे साथ फोटो खींचते हैं उतना वोट भी नहीं मिला'
प्रशांत किशोर का VIDEO वायरल, 'जितने लोग हमारे साथ फोटो खींचते हैं उतना वोट भी नहीं मिला'
इंडिया
Weather Forecast: 'तेज हवाएं, बारिश और ओले...' 24 घंटे में यूपी-दिल्ली समेत देश में बदलेगा मौसम, IMD की चेतावनी
'तेज हवाएं, बारिश और ओले...' 24 घंटे में यूपी-दिल्ली समेत देश में बदलेगा मौसम, IMD की चेतावनी
क्रिकेट
नामीबिया के खिलाफ बारिश की वजह से रद्द हुआ मैच तो क्या पाकिस्तान को होगा फायदा, जानिए
नामीबिया के खिलाफ बारिश की वजह से रद्द हुआ मैच तो क्या पाकिस्तान को होगा फायदा, जानिए
बॉलीवुड
क्या गोविंदा को माफ कर सकती हैं सुनीता आहूजा? स्टार वाइफ बोलीं- 'मैं मेनोपॉज से गुजर रही हूं मुझे पति की जरूरत..'
क्या गोविंदा को माफ कर सकती हैं सुनीता आहूजा? स्टार वाइफ बोलीं- 'वो हमारे हिसाब से चलें तो...'
विश्व
ईरान के पास वो कौन सा सीक्रेट हथियार, जो डुबो सकता है अमेरिका का सबसे ताकतवर जहाज, जानें पावर
ईरान के पास वो कौन सा सीक्रेट हथियार, जो डुबो सकता है अमेरिका का सबसे ताकतवर जहाज, जानें पावर
शिक्षा
CM Shri School: दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लगेंगी AI स्मार्ट क्लासेज, किन विदेशी भाषाओं को पढ़ाने की तैयारी?
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लगेंगी AI स्मार्ट क्लासेज, किन विदेशी भाषाओं को पढ़ाने की तैयारी?
हेल्थ
Anger And Heart Disease: बार-बार आता है गुस्सा तो हो जाइए सावधान, हो सकती है दिल की बीमारी
बार-बार आता है गुस्सा तो हो जाइए सावधान, हो सकती है दिल की बीमारी
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget