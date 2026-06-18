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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाइधर यूएस-ईरान की हुई डील, उधर भारत को मिलने जा रही कल बड़ी खुशखबरी! दूर होगी रसोई गैस की किल्लत

इधर यूएस-ईरान की हुई डील, उधर भारत को मिलने जा रही कल बड़ी खुशखबरी! दूर होगी रसोई गैस की किल्लत

LNG Carrier Disha: शिपिंग मंत्रालय की ओर से बताया गया कि केंद्र सरकार मिडिल ईस्ट के हालातों पर पूरी तरह नजर बनाए हुए हैं. सरकार ने कहा कि LPG का बैकलॉग घटकर 3.1 दिन रह गया है.

Reported By : एबीपी लाइव |  Curated By: विक्रम कुमार |  Updated at : 18 Jun 2026 06:42 PM (IST)
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मिडिली ईस्ट में जारी तनाव और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर बनी अनिश्चितता के बीच भारत के लिए खुशखबरी सामने आई है. शिपिंग मंत्रालय के डायरेक्टर ओपेश कुमार शर्मा ने गुरुवार को बताया कि दिशा नाम का बड़ा गैस जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार कर चुका है. उन्होंने कहा कि इस जहाज पर 62,370 मीट्रिक टन लिक्विड नेचुरल गैस (LNG) है, जो शुक्रवार (19 जून 2026) को गुजरात के दाहेज पोर्ट पर पहुंच जाएगा. ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब एक दिन पहेल जी7 की बैठक में पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने भारतीय नाविकों वाले जहाजों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया था.

भारतीय नाविकों के लिए सरकार ने उठाया कदम 

शिपिंग मंत्रालय की ओर से बताया गया कि केंद्र सरकार मिडिल ईस्ट के हालातों पर पूरी तरह नजर बनाए हुए हैं. उन्होंने बताया कि भारतीय नाविकों की मदद के लिए एक खास कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें पिछले 72 घंटों में ही 450 कॉल और 1077 ईमेल आए हैं. मंत्रालय की ओर से बताया गया कि सरकार अब तक 3639 से ज्यादा भारतीय नाविकों को सुरक्षित वापस घर ला चुकी है, जिसमें से 47 नाविकों को पिछले 3 दिनों में वापस लाया गया है.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने देश में ईंधन आपूर्ति और ऊर्जा स्थिति को लेकर जानकारी दी. उन्होंने कहा, 'देश में पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG की सप्लाई स्थिर बनी हुई है. रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और कच्चे तेल का स्टॉक भी पर्याप्त मात्रा में बनाए रखा जा रहा है. LPG का बैकलॉग घटकर 3.1 दिन रह गया है.'

दूर होगी रसोई गैस की किल्लत

अमेरिका-ईरान शांति समझौते के बाद होर्मुज के रास्ते भारत आने वाला यह पहला प्रमुख गैस (LNG) जहाज है. इस खेप के आने से भारत की प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में बड़ी राहत मिलने की संभावना है. सुजाता शर्मा ने कहा, 'कुल 9.94 लाख नए ग्राहकों ने PNG सेवाओं के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है. हम सभी नागरिकों से अपील करते हैं कि वे ऊर्जा का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करें, रोजमर्रा की जिंदगी में ईंधन बचाने की हर संभव कोशिश करें और अपनी वास्तविक जरूरतों के हिसाब से ही ईंधन खरीदें.'

अमेरिका और ईरान के बीच महीनों से चल रहे संघर्ष और तनाव को खत्म करने के लिए गुरुवार को समझौते पर हस्ताक्षर किया गया. इस समझौते का मकसद दोनों पक्षों के बीच सीजफायर को बढ़ाना और होर्मुज स्ट्रेट से शिपिंग ट्रांजिट फिर से शुरू करना है. 14 सूत्रीय इस समझौते के तहत ईरान पर लगे सभी प्रतिबंध हटा लिए गए हैं. ईरान दुनिया को अब तेल बेच सकता है. इसके साथ ही ईरान को अरबों डॉलर की प्रतिबंधित संपत्तियां और 300 बिलियन डॉलर की फंडिंग भी मिल सकती है. 

ये भी पढ़ें : Exclusive: ‘यूएस-ईरान समझौते के दबाव में नहीं आएगा इजरायल, दक्षिणी लेबनान से नहीं पीछे हटेगी सेना’

Published at : 18 Jun 2026 06:40 PM (IST)
Tags :
US LPG  IRAN
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