हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाजनवरी में 5 शहरों में सजेगा LGMF का मंच, एल. सुब्रमण्यम-कविता कृष्णमूर्ति की प्रस्तुति, कजाखस्तान का म्यूजिक भी रहेगा आकर्षण

जनवरी में 5 शहरों में सजेगा LGMF का मंच, एल. सुब्रमण्यम-कविता कृष्णमूर्ति की प्रस्तुति, कजाखस्तान का म्यूजिक भी रहेगा आकर्षण

LGMF in India: म्यूजिक फेस्टिवल के 35वें संस्करण के दूसरे चरण के तहत देश के पांच बड़े शहरों में आयोजन किया जाएगा. जहां भारतीय और अंतरराष्ट्रीय संगीत, नृत्य और संस्कृति का एक अनोखा संगम होगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 11 Jan 2026 12:06 AM (IST)
Preferred Sources

लक्ष्मीनारायण ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल (LGMF) के 35वें संस्करण का दूसरा चरण इसी महीने यानी जनवरी, 2026 में आयोजित किया जाएगा. इस चरण के तहत देश के पांच बड़े शहरों, नई दिल्ली, चंडीगढ़, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु में समारोह का आयोजन किया जाएगा, जहां वैश्विक संस्कृति और संगीत का जीवंत उत्सव देखने को मिलेगा.

LGMF के इस सत्र का प्रमुख आकर्षण कजाखस्तान से पहली बार आ रहा ऑर्केस्ट्रा, कोयर और डांस बैले होगा, जिसमें तीनों प्रस्तुतियां एक साथ देश के पांचों शहरों के मंच पर दिखाई देंगी. यह शानदार प्रस्तुति पारंपरिक कजाख धुनों को आधुनिक और समकालीन कोरियोग्राफी के साथ जोड़ती है और दर्शकों को मध्य एशिया की कला और संस्कृति की एक दुर्लभ और मनमोहक झलक दिखाती है. यह आयोजन एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आदान-प्रदान का भी प्रतीक है, जो फेस्टिवल के गौरवशाली इतिहास में एक यादगार पल बनने का वादा करता है.

कब और किन शहरों में फेस्टिवल का आयोजन?

  • 16 जनवरी, 2026 – नई दिल्ली – बानसेरा पार्क, सराय काले खां.
  • 19 जनवरी, 2026 – चंडीगढ़ – चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी.
  • 21 जनवरी, 2026 – कोलकाता – ताला प्रत्तय (Tala Prattoy).
  • 23 जनवरी, 2026 – चेन्नई – सर मुथा वेंकटसुब्बा राव कॉन्सर्ट हॉल.
  • 25 जनवरी, 2026 – बेंगलुरु – श्री सत्य साईं ग्राम

म्यूजिक फेस्टिवल में कौन-कौन सी हस्तियां देंगी प्रस्तुति?

लक्ष्मीनारायण ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल (LGMF) में पद्म विभूषण और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित विश्व विख्यात वायलन वादक डॉ. एल. सुब्रमनियम अपने संगीत की प्रस्तुति देंगे. इनके साथ भारत की प्रसिद्ध गायिका और मेलोडी क्वीन के नाम जानी जाने वाली कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमनियम भी प्रस्तुति देंगी. कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमनियम को उनके उत्कृष्ट संगीत और गायन के लिए देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से सम्मानित किया गया है. इसके अलावा, उन्हें तीन फिल्मफेयर अवॉर्ड, स्टारडस्ट मिलेलियम अवॉर्ड के साथ कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है.

वहीं, सिंगर और सॉन्गराइटर बिंदु सुब्रमनियम भी इस म्यूजिक फेस्टिवल में अपने संगीत का जादू बिखेरेंगी. साथ ही मशहूर वायलन वादक अंबी सुब्रमनियम भी अपनी संगीत का प्रदर्शन करेंगे. जबकि इस लिस्ट में 14 साल की गायिका, सॉन्ग राइटर और वायलन वादक महती सुब्रमनियम भी अपने परिवार के साथ अपनी कला का प्रदर्शन करेंगी.

इनके साथ मैस्ट्रो अब्जाल मुखितदीन और कजाखस्तान से आने वाले अस्ताना फिलहार्मोनिक सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा, बैले-गाकु और कजाख चेंबर कोयर ऑफ द अकटोब रिजनल फिलहार्मोनिक भी अपनी कजाखस्तानी कला, संस्कृति और संगीत का प्रदर्शन करेंगी.

यह भी पढ़ेंः PM मोदी ने सोमनाथ मंदिर में की पूजा-अर्चना, स्वाभिमान पर्व समारोह में भी हुए शामिल, Video

Published at : 11 Jan 2026 12:06 AM (IST)
Tags :
Bengaluru Chennai Kolkata Music Festival NEW DELHI LGMF
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बांग्लादेश के बाद अब ये मुस्लिम देश खरीदना चाहता है JF-17 फाइटर जेट, पाकिस्तान का बड़ा दावा
बांग्लादेश के बाद अब ये मुस्लिम देश खरीदना चाहता है JF-17 फाइटर जेट, पाकिस्तान का बड़ा दावा
मध्य प्रदेश
राजा रघुवंशी हत्याकांड पर बनी डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर रिलीज, परिवार बोला- सच देखकर रोएगी दुनिया
राजा रघुवंशी हत्याकांड पर बनी डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर रिलीज, परिवार बोला- सच देखकर रोएगी दुनिया
विश्व
'मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा...', ग्रीनलैंड को सैन्य कार्रवाई के बाद US में मिलाएंगे ट्रंप? इटली PM मेलोनी ने दिया ये जवाब
ग्रीनलैंड को सैन्य कार्रवाई के बाद US में मिलाएंगे ट्रंप? इटली की PM मेलोनी ने दिया ये जवाब
बॉलीवुड
जब 'कुछ कुछ होता है' के सेट पर करण जौहर पर भड़क गए थे शाहरुख खान, कह डाली थी ये बात
जब 'कुछ कुछ होता है' के सेट पर करण जौहर पर भड़क गए थे शाहरुख खान, कह डाली थी ये बात
Advertisement

वीडियोज

Crime News : गैंग्स ऑफ पटना...वो खूनी घटना | sansani
Moradabad News: मुरादाबाद में बीजेपी नेता का स्टंट..चढ़ा रील बनाने का भूत | UP Hindi News
America Attack on Iran : ईरान पर आया बड़ा संकट अमेरिका करेगा हमला !
Charcha With Chitra: किसकी होगी BMC? महायुति VS महाविकास अघाड़ी पर श्रीकांत शिंदे ने क्या बताया?
Chitra Tripathi: नशे में धुत रईसजादों की रेस ने ली मासूमों की जान! | Janhit | ABP | Jaipur
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश के बाद अब ये मुस्लिम देश खरीदना चाहता है JF-17 फाइटर जेट, पाकिस्तान का बड़ा दावा
बांग्लादेश के बाद अब ये मुस्लिम देश खरीदना चाहता है JF-17 फाइटर जेट, पाकिस्तान का बड़ा दावा
मध्य प्रदेश
राजा रघुवंशी हत्याकांड पर बनी डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर रिलीज, परिवार बोला- सच देखकर रोएगी दुनिया
राजा रघुवंशी हत्याकांड पर बनी डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर रिलीज, परिवार बोला- सच देखकर रोएगी दुनिया
विश्व
'मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा...', ग्रीनलैंड को सैन्य कार्रवाई के बाद US में मिलाएंगे ट्रंप? इटली PM मेलोनी ने दिया ये जवाब
ग्रीनलैंड को सैन्य कार्रवाई के बाद US में मिलाएंगे ट्रंप? इटली की PM मेलोनी ने दिया ये जवाब
बॉलीवुड
जब 'कुछ कुछ होता है' के सेट पर करण जौहर पर भड़क गए थे शाहरुख खान, कह डाली थी ये बात
जब 'कुछ कुछ होता है' के सेट पर करण जौहर पर भड़क गए थे शाहरुख खान, कह डाली थी ये बात
क्रिकेट
आदित्य अशोक का डेब्यू! पहले वनडे में भारत और न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
आदित्य अशोक का डेब्यू! भारत और न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग-11, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
ट्रेंडिंग
9 साल बाद दुकान में बॉयफ्रेंड को देख उड़ गए गर्लफ्रेंड के होश, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ प्यार भरा सरप्राइज वीडियो
9 साल बाद दुकान में बॉयफ्रेंड को देख उड़ गए गर्लफ्रेंड के होश, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ प्यार भरा सरप्राइज वीडियो
जनरल नॉलेज
Whatsapp Founders: मार्क जुकरबर्ग से पहले कौन थे व्हाट्सऐप के मालिक, किस धर्म से है उनका वास्ता?
मार्क जुकरबर्ग से पहले कौन थे व्हाट्सऐप के मालिक, किस धर्म से है उनका वास्ता?
नौकरी
भारतीय नौसेना में भर्ती का मौका, 12वीं पास भी कर सकते है आवेदन; आखिरी डेट से पहले करें आवेदन
भारतीय नौसेना में भर्ती का मौका, 12वीं पास भी कर सकते है आवेदन; आखिरी डेट से पहले करें आवेदन
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
Embed widget