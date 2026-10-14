कितनी मुश्किल में सौरव दास और आशुतोष रांका? समझें

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता और सह-संयोजक सौरव दास और आशुतोष रांका को SEM कोर्ट ने जंतर-मंतर पर गेट फांदकर तिरंगा फहराने के मामले में 5 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है. जिसके बाद दोनों की रिहाई के लिए कानूनी लड़ाई चालू हो गई है.

इस कानूनी लड़ाई पर ABP live ने दिल्ली हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले क्रिमिनल एडवोकेट रूपेश दत्ता से बात की है. जिन्होंने बताया कि इस केस में जरूरी कानूनी बात यह है कि गिरफ़्तारी और न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद, आरोपियों को कानून की तय प्रक्रिया के जरिए आरोपों का सामना करना होगा."

बॉन्ड का किया है उल्लंघन

वकील ने बताया कि "उन पर लगाए गए अपराधों के लिए अलग-अलग सजाओं का प्रावधान है, जो खास प्रावधान और साबित हुए तथ्यों पर निर्भर करती हैं. उनके अनुसार सौरव दास और आशुतोष के लिए यह कानूनी लड़ाई कठिन हो सकती है, क्योंकि दोनों नेताओं ने 10 अक्टूबर 2026 को हुई गिरफ्तारी के बाद पर्सनल बॉन्ड साइन किया था. जिसमें उन्होंने आगे ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल ना होने का वादा किया था, जिसका दोनों ने उल्लंघन किया है.

मिल सकती है लंबी सजा

लीगल एक्सपर्ट दत्ता ने बताया कि सौरव दास और आशुतोष रांका के खिलाफ दिल्ली के दो थानों, मंदिर मार्ग थाना और कनॉट प्लेस थाने में दो अलग-अलग FIR दर्ज की गई हैं. ABP लाइव को मिली जानकारी के अनुसार दोनों छात्र नेताओं पर BNS की धारा 223(a), धारा 221और धारा 115(2) लगी हैं. जिनमें धारा 223(a) में छह महीने तक की जेल का प्रावधान है, जबकि धारा 221 में तीन महीने तक की जेल और धारा 115(2) में एक साल तक की जेल का प्रावधान है.

मुश्किल है रिहाई की लड़ाई

साथ ही वकील ने बताया कि आपराधिक साज़िश से जुड़ी धारा 61(2) और समान इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किए गए कामों से जुड़ी धारा 3(5) को लागू करने से अभियोजन और बचाव की कार्यवाही मुश्किल हो सकती है. जो सबूतों और कथित अपराधों की प्रकृति पर निर्भर करेगा.

वकील दत्ता ने कहा है कि "आरोपी रांका और सौरव को जमानत के लिए सही कानूनी रास्ते अपनाने होंगे, और उनकी रिहाई का फैसला सक्षम अदालत, लागू कानून और मामले की परिस्थितियों के आधार पर करेगी."