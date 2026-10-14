Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकितनी मुश्किल में सौरव दास और आशुतोष रांका? समझें

कितनी मुश्किल में सौरव दास और आशुतोष रांका? समझें

सौरव दास और आशुतोष रांका के खिलाफ दिल्ली के दो थानों, मंदिर मार्ग थाना और कनॉट प्लेस थाने में दो अलग-अलग FIR दर्ज की गई हैं. जिनमें गंभीर आपराधिक साजिश से जुड़ी धाराएं भी शामिल हैं.

Written By : धर्मेंद्र बैरागी |  Updated at : 14 Oct 2026 04:38 PM (IST)
Preferred Sources

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता और सह-संयोजक सौरव दास और आशुतोष रांका को SEM कोर्ट ने जंतर-मंतर पर गेट फांदकर तिरंगा फहराने के मामले में 5 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है. जिसके बाद दोनों की रिहाई के लिए कानूनी लड़ाई चालू हो गई है.

इस कानूनी लड़ाई पर ABP live ने दिल्ली हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले क्रिमिनल एडवोकेट रूपेश दत्ता से बात की है. जिन्होंने बताया कि इस केस में जरूरी कानूनी बात यह है कि गिरफ़्तारी और न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद, आरोपियों को कानून की तय प्रक्रिया के जरिए आरोपों का सामना करना होगा."

बॉन्ड का किया है उल्लंघन

वकील ने बताया कि "उन पर लगाए गए अपराधों के लिए अलग-अलग सजाओं का प्रावधान है, जो खास प्रावधान और साबित हुए तथ्यों पर निर्भर करती हैं. उनके अनुसार सौरव दास और आशुतोष के लिए यह कानूनी लड़ाई कठिन हो सकती है, क्योंकि दोनों नेताओं ने 10 अक्टूबर 2026 को हुई गिरफ्तारी के बाद पर्सनल बॉन्ड साइन किया था. जिसमें उन्होंने आगे ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल ना होने का वादा किया था, जिसका दोनों ने उल्लंघन किया है.

मिल सकती है लंबी सजा

लीगल एक्सपर्ट दत्ता ने बताया कि सौरव दास और आशुतोष रांका के खिलाफ दिल्ली के दो थानों, मंदिर मार्ग थाना और कनॉट प्लेस थाने में दो अलग-अलग FIR दर्ज की गई हैं. ABP लाइव को मिली जानकारी के अनुसार दोनों छात्र नेताओं पर BNS की धारा 223(a), धारा 221और धारा 115(2) लगी हैं. जिनमें धारा 223(a) में छह महीने तक की जेल का प्रावधान है, जबकि धारा 221 में तीन महीने तक की जेल और धारा 115(2) में एक साल तक की जेल का प्रावधान है.

मुश्किल है रिहाई की लड़ाई

साथ ही वकील ने बताया कि आपराधिक साज़िश से जुड़ी धारा 61(2) और समान इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किए गए कामों से जुड़ी धारा 3(5) को लागू करने से अभियोजन और बचाव की कार्यवाही मुश्किल हो सकती है. जो सबूतों और कथित अपराधों की प्रकृति पर निर्भर करेगा.  

वकील दत्ता ने कहा है कि "आरोपी रांका और सौरव को जमानत के लिए सही कानूनी रास्ते अपनाने होंगे, और उनकी रिहाई का फैसला सक्षम अदालत, लागू कानून और मामले की परिस्थितियों के आधार पर करेगी."

और पढ़ें

About the author धर्मेंद्र बैरागी

धर्मेंद्र बैरागी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में हिन्दी डिजिटल पत्रकारिता पर  शोध कर रहे हैं. इनके रुचि के विषय साहित्य, राजनीति एवं खेल आदि है. वर्तमान में एबीपी न्यूज में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. संपर्क करें- dharmendradasbairagi13@gmail.com
Read More
Published at : 14 Oct 2026 04:58 PM (IST)
Tags :
CJP Cockroach Janta Party
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
रेलवे कर्मचारियों को सौगात, दिव्यांगों को जन्म से पेंशन...मोदी कैबिनेट के 3 बड़े फैसले
रेलवे कर्मचारियों को सौगात, दिव्यांगों को जन्म से पेंशन...मोदी कैबिनेट के 3 बड़े फैसले
इंडिया
स्वतंत्र पत्रकारिता की आड़ में क्रिएटर्स पर उठे सवाल
स्वतंत्र पत्रकारिता की आड़ में क्रिएटर्स पर उठे सवाल
इंडिया
CJP Protest Live: दिल्ली पहुंचे अभिजीत दीपके, फ्लाइट से उतरते ही बोले- 'मैं PM मोदी से कहना चाहता हूं कि...'
Live: दिल्ली पहुंचे अभिजीत दीपके, फ्लाइट से उतरते ही बोले- 'मैं PM मोदी से कहना चाहता हूं कि...'
इंडिया
चीन को नहीं भा रही LAC पर शांति! लद्दाख पर ताजा कदम से बिगड़ सकते हैं भारत से रिश्ते
चीन को नहीं भा रही LAC पर शांति! लद्दाख पर ताजा कदम से बिगड़ सकते हैं भारत से रिश्ते
Advertisement

वीडियोज

सोशल मीडिया की हसीन 'विष कन्या !
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राहुल का पूरा प्लान क्या है?
चाय की चुस्की CEC के खिलाफ विपक्ष की 'नई रणनीति' !
एक चाय, दो बिस्किट-SIR की जंग में कौन 'हिट'
राहुल का प्रोटेस्ट..अमित शाह ने संभाल लिया 'मोर्चा'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पुलिसवालों ने पीटा, कहा- तुम दल्ले हो...', प्रदर्शनकारियों को कैमरे पर लाए राहुल गांधी
'पुलिसवालों ने पीटा, कहा- तुम दल्ले हो...', प्रदर्शनकारियों को कैमरे पर लाए राहुल गांधी
महाराष्ट्र
तिहाड़ जेल भेजे गए सौरव-रांका, अब सुप्रिया सुले ने गृह मंत्रालय से की ये मांग
तिहाड़ जेल भेजे गए सौरव-रांका, अब सुप्रिया सुले ने गृह मंत्रालय से की ये मांग
क्रिकेट
हजारों रुपये में बेच रहे थे भारत-वेस्टइंडीज मैच के मुफ्त पास, HCA मेंबर समेत 4 गिरफ्तार
हजारों रुपये में बेच रहे थे भारत-वेस्टइंडीज मैच के मुफ्त पास, HCA मेंबर समेत 4 गिरफ्तार
इंडिया
आशुतोष रांका और सौरव दास की गिरफ्तारी पर ओवैसी बोले- 'इन लड़कों को...'
आशुतोष रांका और सौरव दास की गिरफ्तारी पर ओवैसी बोले- 'इन लड़कों को...'
साउथ सिनेमा
'अब पूरा देश जंतर मंतर बनेगा', CJP के दास-रांका की गिरफ्तारी के बाद प्रकाश राज की सरकार को वॉर्निंग
'अब पूरा देश जंतर मंतर बनेगा', प्रकाश राज ने सरकार को दी वॉर्निंग
इंडिया
राहुल गांधी की याचिका की कमियां दूर, सुनवाई की आई संभावित तारीख, ओवैसी भी पहुंचे SC
राहुल गांधी की याचिका की कमियां दूर, सुनवाई की आई संभावित तारीख, ओवैसी भी पहुंचे SC
इंडिया
राहुल, स्टालिन, केजरीवाल, ठाकरे...सब ने दिया CJP का साथ, अभिजीत दीपके बोले- थैंक्यू
राहुल, स्टालिन, केजरीवाल, ठाकरे...सब ने दिया CJP का साथ, अभिजीत दीपके बोले- थैंक्यू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में तीन महीने के भीतर होंगे पंचायत चुनाव? हाईकोर्ट ने दिया आदेश
यूपी में तीन महीने के भीतर होंगे पंचायत चुनाव? हाईकोर्ट ने दिया आदेश
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget