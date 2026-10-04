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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबिहार बाढ़ पर राहुल गांधी का BJP पर हमला, कहा - 'डबल इंजन सरकार बताए...'

बिहार बाढ़ पर राहुल गांधी का BJP पर हमला, कहा - 'डबल इंजन सरकार बताए...'

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिहार में आई बाढ़ पर राज्य और केंद्र सरकार से सवाल पूछा है कि पिछले 17 सालों से एनडीए कि सरकार होते हुए उन्होंने बिहार में बाढ़ के स्थायी समाधान के लिए क्या किया है?

Written By : धर्मेंद्र बैरागी |  Updated at : 04 Oct 2026 06:50 PM (IST)
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नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिहार में बाढ़ को लेकर रविवार को भाजपा सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि उनकी ‘डबल इंजन’ सरकार को बताना चाहिए कि हर साल आने वाली इस त्रासदी से निपटने के लिए उसने पिछले 17 वर्षों में क्या किया है? जमीनी स्तर पर वास्तव में क्या बदलाव आया है?

कांग्रेस नेता ने कहा कि बिहार के लोगों को हर साल राहत और आश्वासन नहीं, बल्कि इस समस्या का स्थायी समाधान चाहिए. राहुल गांधी ने ‘X’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘बिहार में बाढ़ फिर कहर बनकर टूटी है. लाखों लोग प्रभावित हैं, सैकड़ों गांव डूबे हुए हैं. कई लोगों की मौत और लापता होने की खबर है. जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है.’’

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उन्होंने कहा, ‘‘सबसे दुखद बात यह है कि बिहार में यह संकट नया नहीं है. हर साल बाढ़ आती है, मौतें होती हैं, परिवार उजड़ते हैं और लोग पलायन करते हैं.’’

बिहार में बाढ़ पर अलर्ट जारी 

बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है.  राज्य के 15 जिलों में लगभग 50 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं. पटना के गांधी घाट पर गंगा नदी के जलस्तर के पिछले उच्चतम बाढ़ स्तर (HFL) को पार कर जाने से संकट और बढ़ गया है, जिसके कारण अधिकारियों को निचले इलाकों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी करना पड़ा है.

साथ ही सारण जिले के नए इलाकों में गंडक नदी का बाढ़ का पानी घुस गया. इसके साथ ही, दूसरी नदियों में भी जलस्तर बढ़ने के बीच CWC ने कई जिलों की 28 जगहों पर बाढ़ की गंभीर स्थिति का संकेत देते हुए 'ऑरेंज' बुलेटिन जारी किया.

सेंट्रल वॉटर कमीशन (CWC) ऑरेंज बुलेटिन तब जारी करता है जब जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर तो चला जाता है, लेकिन बाढ़ के उच्चतम स्तर से नीचे ही रहता है.

भाजपा की डबल इंजन सरकार पर लगातार हमलावर है राहुल गांधी

कांग्रेस नेता का लगातार यह दूसरा मुद्दा है, जहां वे भाजपा शाषित राज्यों की सरकारों से प्रश्न पूछते दिखे हैं. पिछले दिनों वे अचानक मध्य प्रदेश के बालाघाट पहुँच गए थे जहां उन्होंने पीड़ित आदिवासी परिवारों से मिलकर उनकी समस्याओं के लिए राज्य और केंद्र सरकार पर हमला बोला था. इसके साथ ही अब उन्होंने बिहार में बाढ़ का मुद्दा उठाकर एक बार फिर भाजपा की डबल इंजन सरकार से सवाल किया है.

साथ ही राहुल गांधी ने 2 अक्टूबर को 'सत्याग्रह' नामक पोर्टल की भी शुरुआत की है जहां देश भर के लोग अपनी समस्या और अपने आंदोलन से नेता प्रतिपक्ष को जुडने का आग्रह कर सकते हैं.

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About the author धर्मेंद्र बैरागी

धर्मेंद्र बैरागी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में हिन्दी डिजिटल पत्रकारिता पर  शोध कर रहे हैं. इनके रुचि के विषय साहित्य, राजनीति एवं खेल आदि है. वर्तमान में एबीपी न्यूज में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. संपर्क करें- dharmendradasbairagi13@gmail.com
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Published at : 04 Oct 2026 06:50 PM (IST)
Tags :
Bihar Flood RAHUL GANDHI
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