नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिहार में बाढ़ को लेकर रविवार को भाजपा सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि उनकी ‘डबल इंजन’ सरकार को बताना चाहिए कि हर साल आने वाली इस त्रासदी से निपटने के लिए उसने पिछले 17 वर्षों में क्या किया है? जमीनी स्तर पर वास्तव में क्या बदलाव आया है?

कांग्रेस नेता ने कहा कि बिहार के लोगों को हर साल राहत और आश्वासन नहीं, बल्कि इस समस्या का स्थायी समाधान चाहिए. राहुल गांधी ने ‘X’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘बिहार में बाढ़ फिर कहर बनकर टूटी है. लाखों लोग प्रभावित हैं, सैकड़ों गांव डूबे हुए हैं. कई लोगों की मौत और लापता होने की खबर है. जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है.’’

उन्होंने कहा, ‘‘सबसे दुखद बात यह है कि बिहार में यह संकट नया नहीं है. हर साल बाढ़ आती है, मौतें होती हैं, परिवार उजड़ते हैं और लोग पलायन करते हैं.’’

बिहार में बाढ़ फिर कहर बनकर टूटी है। लाखों लोग प्रभावित हैं, सैकड़ों गांव डूबे हुए हैं। कई लोगों की मौत और लापता होने की खबर है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है। सबसे दुखद बात यह है कि बिहार में यह संकट नया नहीं है। हर साल बाढ़ आती है, मौतें होती हैं, परिवार उजड़ते हैं और लोग पलायन करते हैं। BJP की डबल इंजन सरकार बताए - पिछले 17 साल में इस सालाना त्रासदी से निपटने के लिए क्या किया? ज़मीन पर क्या बदला? बिहार के लोगों को हर साल राहत और आश्वासन नहीं, स्थायी समाधान चाहिए। — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 4, 2026

बिहार में बाढ़ पर अलर्ट जारी

बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है. राज्य के 15 जिलों में लगभग 50 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं. पटना के गांधी घाट पर गंगा नदी के जलस्तर के पिछले उच्चतम बाढ़ स्तर (HFL) को पार कर जाने से संकट और बढ़ गया है, जिसके कारण अधिकारियों को निचले इलाकों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी करना पड़ा है.

साथ ही सारण जिले के नए इलाकों में गंडक नदी का बाढ़ का पानी घुस गया. इसके साथ ही, दूसरी नदियों में भी जलस्तर बढ़ने के बीच CWC ने कई जिलों की 28 जगहों पर बाढ़ की गंभीर स्थिति का संकेत देते हुए 'ऑरेंज' बुलेटिन जारी किया.

सेंट्रल वॉटर कमीशन (CWC) ऑरेंज बुलेटिन तब जारी करता है जब जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर तो चला जाता है, लेकिन बाढ़ के उच्चतम स्तर से नीचे ही रहता है.

भाजपा की डबल इंजन सरकार पर लगातार हमलावर है राहुल गांधी

कांग्रेस नेता का लगातार यह दूसरा मुद्दा है, जहां वे भाजपा शाषित राज्यों की सरकारों से प्रश्न पूछते दिखे हैं. पिछले दिनों वे अचानक मध्य प्रदेश के बालाघाट पहुँच गए थे जहां उन्होंने पीड़ित आदिवासी परिवारों से मिलकर उनकी समस्याओं के लिए राज्य और केंद्र सरकार पर हमला बोला था. इसके साथ ही अब उन्होंने बिहार में बाढ़ का मुद्दा उठाकर एक बार फिर भाजपा की डबल इंजन सरकार से सवाल किया है.

साथ ही राहुल गांधी ने 2 अक्टूबर को 'सत्याग्रह' नामक पोर्टल की भी शुरुआत की है जहां देश भर के लोग अपनी समस्या और अपने आंदोलन से नेता प्रतिपक्ष को जुडने का आग्रह कर सकते हैं.