हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाKerala Assembly Election: केरल में LDF को करारा झटका, 21 में से 13 मंत्री चुनाव हारे; देखें किसे कहां मिली मात?

Kerala Assembly Election: केरल में LDF को करारा झटका, 21 में से 13 मंत्री चुनाव हारे; देखें किसे कहां मिली मात?

Kerala Assembly Election Results: केरल विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के नेतृत्व वाली वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) सरकार को बड़ा झटका लगा है.

By : एबीपी न्यूज़ | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 05 May 2026 03:13 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • केरल चुनाव में 13 मंत्री हारे, UDF को प्रचंड बहुमत मिला।
  • स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन मंत्री समेत कई दिग्गज चुनाव हार गए।
  • सत्ता विरोधी लहर, कर्ज, भ्रष्टाचार बने हार के मुख्य कारण।
  • 10 साल बाद सत्ता से बेदखल, केवल 6 मंत्री बचा पाए सीट।

Kerala Assembly Election: केरल विधानसभा चुनाव 2026 में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन मंत्रिमंडल के कुल 13 मंत्रियों को करारी हार का सामना करना पड़ा. इस चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF गठबंधन ने भारी बहुमत हासिल किया. भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा साझा किए गए नवीनतम चुनावी आंकड़ों के मुताबिक यहां उन मंत्रियों की पूरी सूची दी गई है जिन्हें चुनावों में हार का सामना करना पड़ा है:-

हारने वाले मंत्रियों की लिस्ट

  • वीना जॉर्ज (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री) अरनमुला में पराजित
  • एम.बी. राजेश (स्थानीय स्वशासन, आबकारी और संसदीय कार्य मंत्री) त्रिथाला में पराजित
  • ओ.आर. केलू (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री) मनंथावडी में पराजित
  • आर. बिंदु (उच्च शिक्षा और सामाजिक न्याय मंत्री) इरिनजालकुडा में पराजित
  • जे. चिंचुरानी (पशुपालन मंत्री) चदयामंगलम में पराजित
  • पी. राजीव (उद्योग, कानून और कॉयर मंत्री) कलामसेरी में पराजित
  • के.बी. गणेश कुमार (केरल के परिवहन मंत्री) पथानापुरम में पराजित
  • वी.एन. वासावन (सहकारिता, बंदरगाह और देवास्वम मंत्री) एट्टुमानूर में पराजित
  • वी. शिवनकुट्टी (सामान्य शिक्षा और श्रम मंत्री) नेमोम में पराजित
  • वी. अब्दुर्रहमान (खेल, वक्फ और हज मंत्री) तिरूर में पराजित
  • ए.के. ससींद्रन (वन और वन्यजीव मंत्री) एलाथुर में पराजित
  • रोशी ऑगस्टीन (जल संसाधन मंत्री) इडुक्की में पराजित
  • रामचंद्रन कडन्नपल्ली (पंजीकरण, संग्रहालय और पुरातत्व मंत्री) कन्नूर में पराजित.  ये सभी अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में हार गए हैं.

केरल में पिछली पिनाराई विजयन सरकार के 21 सदस्यीय मंत्रिमंडल में से केवल 6 मंत्री ही अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे, जिनमें खुद पिनाराई विजयन भी शामिल हैं. 

क्यों मिली इतनी बड़ी हार?

केरल विधानसभा चुनाव 2026 में पिनाराई विजयन सरकार के 13 मंत्रियों की हार के पीछे कई बड़ी वजहें हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं:-

सत्ता विरोधी लहर- लगातार 10 साल या दो कार्यकाल से पिनाराई विजयन की सरकार सत्ता में थी. लंबे शासनकाल में मतदाताओं में सरकार और उनके मंत्रियों के प्रति भारी असंतोष था. 

लगातार बढ़ता कर्ज- केरल पर 4.5 लाख करोड़ से अधिक का भारी सार्वजनिक कर्ज हो चुका था. सरकारी कर्मचारियों के वेतन में देरी, पेंशन को लेकर संकट और युवाओं के लिए नौकरियों की कमी जैस मुद्दों ने मंत्रियों के खिलाफ माहौल बनाने का काम किया. 

भ्रष्टाचार के भी आरोप- पिनाराई सरकार के कार्यकाल के दौरान कई घोटाले सामने आए. इनमें सबरीमाला मंदिर में सोने की हेराफेरी का विवाद और को-ऑपरेटिव बैेक घाेटाले जैसे कांड भी शामिल रहे. इन आरोपों से मंत्रियों की छवि को नुकसान पहुंचा. 

ये भी पढ़ें:

Kerala Assembly Election: केरल में तीन सीटों पर BJP ने खिलाया कमल, पिछली बार शून्य था रिकॉर्ड 

Published at : 05 May 2026 02:54 PM (IST)
Tags :
LDF Kerala Assembly Election Pinarayi VIJayan LDF  Kerala Assembly Election Results
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Kerala Assembly Election: केरल में LDF को करारा झटका, 21 में से 13 मंत्री चुनाव हारे; देखें किसे कहां मिली मात?
केरल में LDF को करारा झटका, 21 में से 13 मंत्री चुनाव हारे; देखें किसे कहां मिली मात?
इंडिया
'आने वाले चुनाव में खत्म हो जाएंगे...' बंगाल में ममता बनर्जी को हराने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने इस नेता को लेकर दे दिया बड़ा बयान
'आने वाले चुनाव में खत्म हो जाएंगे...' बंगाल में ममता बनर्जी को हराने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने इस नेता को लेकर दे दिया बड़ा बयान
इंडिया
Highlights: एमके स्टालिन ने मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा, अमित शाह बने बंगाल के पर्यवेक्षक
Highlights: एमके स्टालिन ने मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा, अमित शाह बने बंगाल के पर्यवेक्षक
इंडिया
Assembly Election 2026: केरल में कौन होगा CM फेस? सस्पेंस बरकरार, ABP से खास बातचीत में इमरान मसूद ने कर दिया बड़ा खुलासा
केरल में कौन होगा CM फेस? सस्पेंस बरकरार, ABP से खास बातचीत में इमरान मसूद ने कर दिया बड़ा खुलासा
Advertisement

वीडियोज

West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’?
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’? | UP Election 2027
West Bengal Election Results: BJP का 'नया बंगाल'ऐसा होगा? | TMC VS BJP | Mamata Banerjee
West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारतीयों पर हमले के बाद गुस्से में पीएम मोदी, होर्मुज पर दे डाला अल्टीमेटम, कहा- 'अटैक मंजूर नहीं...'
भारतीयों पर हमले के बाद गुस्से में पीएम मोदी, होर्मुज पर दे डाला अल्टीमेटम, कहा- 'अटैक मंजूर नहीं...'
महाराष्ट्र
'आज ममता-स्टालिन हारे, कल अखिलेश यादव...', नतीजों के बाद INDIA अलायंस से निराश दिखीं प्रियंका चतुर्वेदी
'आज ममता-स्टालिन हारे, कल अखिलेश यादव...', नतीजों के बाद INDIA अलायंस से निराश दिखीं प्रियंका चतुर्वेदी
विश्व
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
साउथ सिनेमा
Box office: अब ‘जन नायकन’ से इतिहास रच सकते हैं थलपति विजय, वर्ल्डवाइड 100 करोड़ की ओपनिंग कर सकती है फिल्म
अब ‘जन नायकन’ से इतिहास रच सकते हैं थलपति विजय, वर्ल्डवाइड इतने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग
बिजनेस
कौन हैं सुधा रेड्डी? 18000 करोड़ की मालकिन हैं, हैदराबाद की बिजनेस वुमने का मेट गाला लुक चर्चा में
कौन हैं सुधा रेड्डी? 18000 करोड़ की मालकिन हैं, हैदराबाद की बिजनेस वुमने का मेट गाला लुक चर्चा में
बॉलीवुड
संजय दत्त की बेटी त्रिशाला दत्त का शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन, 5 हफ्ते में ही इतना बदल गया चेहरा
संजय दत्त की बेटी त्रिशाला दत्त का शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन, 5 हफ्ते में ही इतना बदल गया चेहरा
इंडिया
Kerala Elections: केरल में क्षेत्रीय दलों का दबदबा, केरल कांग्रेस के गुटों ने फिर गाड़े जीत के झंडे
Kerala Elections: केरल में क्षेत्रीय दलों का दबदबा, केरल कांग्रेस के गुटों ने फिर गाड़े जीत के झंडे
ऑटो
अब हाइड्रोजन से चलेगा स्कूटर! Toyota ला रही 200Km रेंज वाला नया मॉडल, जानें पूरी डिटेल
अब हाइड्रोजन से चलेगा स्कूटर! Toyota ला रही 200Km रेंज वाला नया मॉडल, जानें पूरी डिटेल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Embed widget