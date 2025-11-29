लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल को किससे खतरा? NIA कोर्ट से मांगी सुरक्षा; कर दीं ये डिमांड

कुख्यात आरोपी और गैंगस्टर लॉरेन बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अब मौत का डर सताने लगा है. एक्टर सलमान खान को खुले में धमकी देने वाला ये गैंगस्टर और उसका भाई अब एनआईए से अपनी सुरक्षा की मांग कर रहा है. उसने एनआईए कोर्ट में खुद की जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा मांगी है. उसने कोर्ट में अपनी सुरक्षा की मांग वाली एक अर्जी दाखिल की है.

गैंगस्टर बिश्नोई को किससे खतरा?

अनमोल बिश्नोई ने एनआईए कोर्ट से सुरक्षा की मांग करते हुए अर्जी दाखिल की ही, उसमें उसने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से खुद की जान का खतरा बताया. अनमोल की ओर से कहा गया है कि यह पहली बार नहीं, जब इस गैंगस्टर ने ऐसी धमकी दी हो. सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में अनमोल और उसके परिवार को खुलेआम हत्या की धमकी दी जा रही है.

दरअसल, मार्च 2025 में भी जालंधर में एक यूट्यूबर के घर ग्रेनेड से हमला हुआ था. उस दौरान भी इसी गैंगस्टर ने धमकी भरा एक वीडियो जारी किया था. इस हमले की जिम्मेदारी भी धमकी देने वाले गैंगस्टर ने ही ली थी. इसलिए हाल ही में जारी बिश्नोई की धमकी भरा वीडियो मजाक नहीं माना जा रहा है. उसे गंभीरता से भी देखा जा रहा है.



अनमोल फिलहाल एनआईए की कस्टडी में

गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई फिलहाल कई मामलों में गिरफ्तार है और एनआईए की कस्टडी में है. कोर्ट से अनमोल ने मांग की है कि जब भी उसे कोर्ट में पेशी के लिए लाया जाए, तो उसको बुलेटफ्रूफ गाड़ी में लाया जाए. उसको बुलेटप्रूफ जैकेट दी जाएगी. पूरी सुरक्षा और खतरे का आकलन कराया जाए. अनमोल के वकील ने इस मामले में एक शिकायत दिल्ली पुलिस कमिश्नर से भी की है.

अनमोल ने कोर्ट में कहा है कि उसके परिवार और उसे पैरवी कर रहे वकीलों को भी लगातार डर और तनाव का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए.