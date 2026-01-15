Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर गोलियों की गूंज से दहल उठी. राजधानी में पिछले दो रातों के अंदर हुई दो अलग-अलग गोलीबारी की वारदातों ने पुलिस और इलाके में रहने वाले लोगों की की नींद उड़ा दी है. शुरूआती जांच में पता चला कि ये कोई आम मामला नही, बल्कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की दहशत फैलाने और फिरौती वसूली का नया मॉडल है.

पूर्वी दिल्ली के पश्चिम विनोद नगर में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग

पहली वारदात सोमवार (12 जनवरी, 2026) की रात करीब 12 बजे पूर्वी दिल्ली के पश्चिम विनोद नगर में हुई. इलाके में आधी रात को हेलमेट पहने दो बाइक सवार आए. प्रोपर्टी डीलर जितेंद्र गुप्ता के घर के बाहर रुके. हवा में गोलियों चलाई और मौके से फरार हो गए. ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई. अंधेरे में गोलियों की आवाज से सुनकर पूरा मोहल्ला दहशत में आ गया. इस वारदात में कोई घायल तो नहीं हुआ, लेकिन दहशत जरूर पैदा हो गई.

ABP न्यूज से बात करते हुए प्रॉपर्टी डीलर जितेंद्र गुप्ता के चेहरे पर डर साफ नजर आया. उन्होंने कहा कि धमकी मिलने का यह सिलसिला सितंबर से ही चल रहा है. धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया था और 5 करोड़ की मांग की थी. गोली चलाने के बाद भी 2 ऑडियो मैसेज भेजे गए.

दिल्ली के पश्चिमी विहार इलाके में हुई फायरिंग की दूसरी घटना

इसके बाद, दूसरी वारदात मंगलवार (13 जनवरी, 2026) की रात दिल्ली के पश्चिमी विहार इलाके में हुई. यहां जिम के बाहर अज्ञात हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की. गोलियों की आवाज के बाद आसपास के लोग दहशत में आ गए. इसके बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सामने आई, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने जिम फायरिंग की जिम्मेदारी ली.

कनाडा के ब्रैंपटन में भी हुई फायरिंग का घटना

दिल्ली में दो रातों में दो फायरिंग की जांच चल ही रही थी कि इसी बीच कनाडा के ब्रैंपटन से एक और फायरिंग का मामला सामने आ गया. मंगलवार (13 जनवरी) को वहां भी जसवीर ढेसी नाम के शख्स के घर पर फायरिंग हुई और जिम्मेदारी फिर से सोशल मीडिया पर ली गई. पोस्ट में गोल्डी ढिल्लों नाम के शख्स ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताते हुए लिखा जो भी हमारे विरोधियों का साथ देगा, उसका यही हाल होगा. इतना ही नहीं बाकायदा गोलीबारी का वीडियो भी बदमाशों की तरफ से बनाया गया, जिसमें एक शख्स गोली चलाते हुए साफ नजर आ रहा है.

अंतरराष्ट्रीय लेवल पर फैल चुका है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नेटवर्क

कनाडा जैसी हाई सिक्योरिटी वाली जगह में हुई इस फायरिंग के बाद ये बात साफ हो गई कि गैंग का नेटवर्क सिर्फ भारत में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर फैल चुका है. इतना ही नहीं, बुधवार (14 जनवरी, 2026) को इस गैंग की तरफ से एक और धमकी भरी पोस्ट सामने आई. जिसमें खुद को लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा का सहयोगी बताने वाले शख्स ने दिल्ली-NCR में ड्रग्स बेचने वालों को चेतावनी दी.

पोस्ट में लिखा था कि नशा बेचने वाले हमारी आने वाली पीढ़ी को खराब कर रहे है. लिस्ट तैयार है, एक-एक को इस दुनिया से निकाल देंगे यानी अब गैंग सिर्फ फिरौती तक सीमित नहीं, बल्कि ड्रग्स माफिया पर भी सीधा टारगेट ले रहा है. लगातार हो रही इन वारदातों से ये तो साफ है कि बदमाशों के दिल में पुलिस का खौफ बिल्कुल नहीं है. फिलहाल दिल्ली पुलिस तमाम मामलों की जांच कर रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली है.

