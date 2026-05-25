Veteran Legendary Actor Dharmendra Honoured Padma Vibhushan Award: देओल परिवार के लिए आज भावुक कर देना वाला पल रहा. भारत सरकार ने दिवंगत दिग्गज एक्टर धर्मेद्र सिंह देओल को मरणोपरांत पद्म विभूषण अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. यह अवॉर्ड एक्टर और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया. इस दौरान धर्मेंद्र की बेटी अहाना देओल भावुक नजर आईं. वहीं, हेमा मालिनी भी अवॉर्ड ग्रहण करते समय भावुक हो गईं. उनके अलावा महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भुल्लर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया. साथ ही भगत सिंह कोश्यारी को पद्मभूषण से सम्मानित किया. उन्हें यह अवॉर्ड लोक कार्य में योगदान के लिए दिया गया.

एक्टर धर्मेंद्र ने बॉलीवुड में 6 दशक तक बतौर एक्टर अपनी छाप छोड़ी. उन्होंने अपने करियर में शोले, चरस, मेरा गांव मेरा देश और अपने जैसी कई शानदार फिल्में की थी. सिनेमा जगत में उनके योगदान को देखते हुए यह अवॉर्ड उन्हें सम्मान के तौर पर दिया गया है.

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