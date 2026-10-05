देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई में पिछले तीन दिनों से हजारों लोग सड़कों पर हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर 2 अक्टूबर 2026 को गांधी जयंती से शुरू हुआ यह सिलसिला 3 और 4 अक्टूबर तक लगातार जारी रहा. 4 अक्टूबर 2026 को मुंबई में 'गर्जना मोर्चा' निकाल गया, जिसका नेतृत्व खुद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने किया. वहीं दिल्ली में पुलिस ने सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और किसी को भी जंतर-मंतर तक पहुंचने नहीं दिया. तो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली और मुंबई में तीन दिनों में क्या-क्या हुआ...

दिल्ली में तीन दिन में क्या-क्या हुआ?

2 अक्टूबर 2026 (गांधी जयंती)

विपक्षी दलों, छात्र संगठनों (AISA, SFI, NSUI) और नागरिक समाज के लोग जंतर-मंतर की ओर मार्च कर रहे थे. दिल्ली पुलिस ने अशोक रोड राउंडअबाउट पर बैरिकेड लगाकर सबको रोक दिया और 700 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया. सुरक्षा के मद्देनजर 11 मेट्रो स्टेशनों को भी बंद कर दिया गया. यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब ने आरोप लगाया कि लोकतंत्र से जुड़े मुद्दों पर उठ रही आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है. पुलिस ने 700 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, जिनमें पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री आतिशी भी शामिल थीं

3 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

प्रदर्शन जारी रहा. तीन FIR दर्ज की गईं और मामला और तूल पकड़ता गया. इस दिन करीब 150 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया, जिनमें AISA अध्यक्ष नेहा बोरा, कार्यकर्ता योगेंद्र यादव और वकील प्रशांत भूषण शामिल थे. कई महिला प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर बदसलूकी के आरोप लगाए.

4 अक्टूबर 2026 (रविवार)

यह दिन सबसे बड़ा साबित हुआ. आम लोगों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और छात्र संगठनों ने इंडिया गेट से जंतर-मंतर तक 'सिटिजन्स मार्च' निकाला. नेहा ने आरोप लगाया कि उन्हें जिस गाड़ी में ले जाया गया, उसमें एक भी महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी. आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज को भी हिरासत में लिया गया, जिन्होंने X पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, 'ये हवा में मेरे जूते हैं. आज इंडिया गेट पर दिल्ली पुलिस ने मुझे उल्टा लटका दिया, ताकि कैमरों में मेरा चेहरा कैद न हो.'

दिल्ली पुलिस ने इस दिन लगभग 120 लोगों को हिरासत में लिया, जबकि करीब 5,000 पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए थे. सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने कहा, 'यह सिर्प एक दिन का प्रतीकात्मक विरोध नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिलसिला है, जो ज्ञानेश कुमार के हटने तक जारी रहेगा.'

मुंबई में तीन दिन में क्या-क्या हुआ?

2 अक्टूबर 2026: मुंबई के शिवाजी पार्क में 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) ने विरोध प्रदर्शन किया, जहां पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी, लेकिन लोगों ने बैरिकेड तोड़कर जमकर नारेबाजी की. CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा, 'अगर गांधी इस देश की आत्मा हैं, तो आंबेडकर इस देश की रीढ़ हैं. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर और नेहरू ने हमें वोट देने का अधिकार दिया.' इस प्रदर्शन में एक्ट्रेस शबाना आजमी और संगीतकार विशाल ददलानी समेत कई कलाकार शामिल हुए. इस दौरान एक दर्दनाक हादसा भी हुआ, जब 75 वर्षीय एक बुजुर्ग की हार्ट अटैक से मौत हो गई. बिना अनुमति प्रदर्शन करने के आरोप में CJP नेताओं समेत 500 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई.

मुंबई के शिवाजी पार्क में 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) ने विरोध प्रदर्शन किया, जहां पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी, लेकिन लोगों ने बैरिकेड तोड़कर जमकर नारेबाजी की. CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा, 'अगर गांधी इस देश की आत्मा हैं, तो आंबेडकर इस देश की रीढ़ हैं. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर और नेहरू ने हमें वोट देने का अधिकार दिया.' इस प्रदर्शन में एक्ट्रेस शबाना आजमी और संगीतकार विशाल ददलानी समेत कई कलाकार शामिल हुए. इस दौरान एक दर्दनाक हादसा भी हुआ, जब 75 वर्षीय एक बुजुर्ग की हार्ट अटैक से मौत हो गई. बिना अनुमति प्रदर्शन करने के आरोप में CJP नेताओं समेत 500 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई. 3 अक्टूबर 2026: मुंबई में प्रदर्शन जारी रहा, हालांकि यह दिन दिल्ली की तुलना में शांत रहा.

मुंबई में प्रदर्शन जारी रहा, हालांकि यह दिन दिल्ली की तुलना में शांत रहा. 4 अक्टूबर 2026: मुंबई में सबसे बड़ा प्रदर्शन 'गर्जना मोर्चा' के रूप में सामने आया. शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे और MNS प्रमुख राज ठाकरे ने इस मोर्चे का नेतृत्व किया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए. किसी भी पार्टी का झंडा न लेकर हाथ में तिरंगा लेकर यह मोर्चा निकाला गया. उद्धव ठाकरे ने कहा कि यह देश की 'दूसरी आजादी की लड़ाई' है, जो सत्ता के 'अत्याचार और सत्तावादी रवैये' के खिलाफ लड़ी जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि 13 करोड़ वोटरों को सिर्फ इसलिए वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया ताकि BJP महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में आसानी से जीत सके. राज ठाकरे ने दावा किया कि संपूर्ण देश में SIR करने की कानून में तरतूद ही नहीं है.

तो असली बवाल कहां से भड़का?

पूरे विवाद की जड़ है चुनाव आयोग की 'विशेष गहन पुनरीक्षण' यानी SIR प्रक्रिया. चुनाव आयोग का कहना है कि इसका मकसद मतदाता सूचियों को साफ करना है ताकि मृत लोगों, दो जगह रजिस्टर्ड लोगों और विदेश चले गए लोगों के नाम हटाए जा सकें.

विपक्षी दलों का आरोप है कि इस प्रक्रिया में जानबूझकर करोड़ों असली वोटरों के नाम काट दिए गए. SIR की ड्राफ्ट लिस्ट के मुताबिक, देशभर में करीब 13.4 करोड़ वोटरों के नाम हटाए गए हैं. यह पूरी वोटर लिस्ट का लगभग 14 प्रतिशत है. विपक्ष का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में नाम काटना लोकतंत्र के लिए सीधा खतरा है और इसके पीछे सत्तारूढ़ दल को चुनाव में फायदा पहुंचाने की मंशा है.

इस पूरे बवाल की शुरुआत सितंबर 2026 में तब हुई जब एक अखबार ने खुलासा किया कि दो चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में 14 बार ज्ञानेश कुमार के फैसलों पर आपत्ति जताई थी. कई बार तो उन्हें बिना बताए ही बड़े फैसले लिए गए. इसके बाद विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी.

तो क्या अब ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा निकलेगा?

CJP ने धमकी दी है कि अगर 10 अक्टूबर तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं, तो वे 'जंतर-मंतर 2.0' का ऐलान करेंगे. वहीं केरल सरकार ने भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 2006 के एक पुराने प्रोजेक्ट और एक मलेशियाई इंजीनियर की मौत के मामले में विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए हैं.

बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग ने अब तक सभी आरोपों को खारिज किया है. चुनाव आयोग का कहना है कि SIR का फैसला तीनों आयुक्तों की सहमति से लिया गया था. फिलहाल विपक्ष और प्रदर्शनकारियों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है. यह देखना दिलचस्प होगा कि ज्ञानेश कुमार अपनी कुर्सी बचा पाते हैं या नहीं.