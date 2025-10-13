बिहार की राजनीति के दिग्गज नेता और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए आज का दिन बेहद अहम है. दिल्ली की अलग-अलग अदालतों में उनके खिलाफ दर्ज कई मामलों में (13 अक्टूबर 2025) को सुनवाई होनी है. इनमें से कुछ मामलों में उन्हें व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना पड़ेगा, जबकि कुछ मामलों की सुनवाई उनकी उपस्थिति के बिना भी जारी रहेगी.

लालू यादव के साथ उनके बेटे तेजस्वी यादव भी इन मामलों में आरोपी हैं. ऐसे में दोनों नेताओं के लिए आज का दिन राजनीतिक और कानूनी रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. सबसे पहले सुबह 10 बजे दिल्ली की सीबीआई की विशेष अदालत में IRCTC घोटाले से जुड़ी सुनवाई होगी. इस मामले में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों को फिजिकल तौर पर अदालत में पेश होना अनिवार्य है.

रेल मंत्री रहते लैंड फॉर जॉब का आरोप

IRCTC घोटाले से जुड़ा मामला उस समय का है, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे. उन पर आरोप है कि रेलवे के दो होटलों के टेंडर आवंटन में अनियमितताएं की गईं, जिसके बदले कथित तौर पर कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया. सीबीआई ने इस मामले में लालू परिवार और संबंधित कंपनियों पर भ्रष्टाचार और साजिश के आरोप लगाए हैं. आज की सुनवाई में अदालत आरोपियों की हाजिरी और आगे की कार्यवाही तय करेगी.

लैंड फॉर जॉब केस की भी सुनवाई आज

लालू परिवार से जुड़ा एक और अहम मामला है लैंड फॉर जॉब घोटाला, जिसकी सुनवाई भी आज इसी अदालत में होगी. यह मामला उस समय का है, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे और उन पर आरोप है कि रेलवे में नौकरी देने के बदले लोगों से जमीन ली गई. आज की सुनवाई में इस मामले में चार्ज फ्रेम यानी आरोप तय किए जाने हैं. हालांकि इस सुनवाई में लालू या तेजस्वी की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नहीं है. अदालत यह तय करेगी कि किन धाराओं में आरोप तय किए जाएंगे और आगे की ट्रायल प्रक्रिया क्या होगी.

IRCTC और लैंड फॉर जॉब केस में आरोपी कौन-कौन?

IRCTC घोटाले में लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस्वी यादव, विनय कोचर, विजय कोचर, सरला गुप्ता, लारा प्रॉजेक्ट और प्रेम चंद गुप्ता आरोपी हैं, जबकि लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस्वी, मीसा भारती, तेज प्रताप, हेमा यादव समेत अन्य आरोपी हैं.

राउज एवेन्यू कोर्ट में तीसरे और चौथे नंबर पर मामले

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज इन दोनों मामलों की सुनवाई क्रमशः तीसरे और चौथे नंबर पर सूचीबद्ध है. इसका मतलब है कि अदालत में इन दोनों मामलों की सुनवाई आज दिन के पहले हिस्से में ही पूरी होने की संभावना है. सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसियां इन मामलों में सक्रिय हैं और उन्होंने अपने-अपने स्तर पर आरोपपत्र और सबूत जमा किए हैं. आज की सुनवाई से इन मामलों की भविष्य की दिशा तय हो सकती है.

ईडी के मामले में भी सुनवाई, अहम पड़ाव पर पहुंचा केस

इन मामलों के अलावा, राउज एवेन्यू कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की विशेष अदालत में भी एक और मामला सूचीबद्ध है. यह मामला व्यवसायी अमित कत्याल से जुड़ा है, जिनका नाम भी लालू-तेजस्वी के कथित घोटालों से जोड़ा गया है. हालांकि इस सुनवाई में लालू या तेजस्वी को कोर्ट में उपस्थित रहना आवश्यक नहीं है, लेकिन यह केस भी उनके खिलाफ चल रही जांच का हिस्सा है. कानूनी जानकारों के अनुसार, इस केस में ईडी की रिपोर्ट का असर लैंड फॉर जॉब और IRCTC घोटालों पर भी पड़ सकता है.

बिहार चुनावी हलचल के बीच बढ़ी कानूनी सरगर्मी

दिल्ली की अदालतों में चल रही ये सुनवाई ऐसे समय में हो रही है जब बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं. लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दोनों ही इन दिनों महागठबंधन के सीट बंटवारे को लेकर व्यस्त हैं. कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग पर अंतिम बातचीत चल रही है, और उसी दिन अदालत में पेशी ने राजनीतिक हलचल को और बढ़ा दिया है. बीजेपी ने इस मौके पर महागठबंधन पर भ्रष्टाचार के मुद्दे को दोबारा उछालने की कोशिश शुरू कर दी है. ऐसा माना जा रहा है कि लालू-तेजस्वी की अदालत में पेशी चुनावी माहौल में जनता के फैसलों पर असर डाल सकती है.

