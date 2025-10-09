हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियालखीमपुर केस : पुलिस ने गवाह की शिकायत पर नई एफआईआर की जानकारी दी, सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को दीवाली पर घर जाने की अनुमति दी

लखीमपुर केस : पुलिस ने गवाह की शिकायत पर नई एफआईआर की जानकारी दी, सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को दीवाली पर घर जाने की अनुमति दी

कोर्ट ने अपने आदेश में आशीष मिश्रा से कहा है कि दीवाली की छुट्टी के दौरान वह घर पर रहे. राजनीतिक लोगों या समर्थकों से न मिले. 22 अक्टूबर की शाम लखीमपुर से लौट जाए.

By : निपुण सहगल | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 09 Oct 2025 05:19 PM (IST)
Preferred Sources

यूपी पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि है कि उसने लखीमपुर खीरी कांड के 1 गवाह की शिकायत पर एफआईआर लिखी है. गवाह ने केस के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा और उसके पिता अजय मिश्रा टेनी पर धमकाने के लिए लोग भेजने का आरोप लगाया है. कोर्ट ने कहा कि मामले में आगे की जांच डीएसपी रैंक के अधिकारी करें.

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की बेंच ने आशीष मिश्रा को भी कुछ रियायत दी है. कोर्ट ने अपने आदेश पर लखीमपुर से बाहर रह रहे आशीष को 20 अक्टूबर को दीवाली पर घर जाने की अनुमति दी. कोर्ट ने कहा कि वह इस दौरान घर पर रहे. राजनीतिक लोगों या समर्थकों से न मिले. 22 अक्टूबर की शाम लखीमपुर से लौट जाए.

क्या है मामला?
3 अक्टूबर, 2021 को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में आंदोलनकारी किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाए जाने की घटना हुई थी. इस घटना में और उसके बाद उग्र किसानों की तरफ से की गई आरोपियों की पिटाई में कुल 8 लोगों की जान गई थी. मामले का मुख्य आरोपी तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा उर्फ मोनू है.

10 फरवरी, 2022 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आशीष को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था. 18 अप्रैल, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया था. उसके बाद वह जेल में रहा. 25 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ उसकी रिहाई का आदेश दिया.

जुलाई, 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत को नियमित जमानत में बदल दिया था. कोर्ट ने शर्त रखी थी कि वह दिल्ली या लखनऊ में रहे. इस साल 8 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रियायत देते हुए कहा था कि वह सप्ताह में 1 दिन परिवार से मिलने लखीमपुर जा सकता है.

और पढ़ें

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
Read
Published at : 09 Oct 2025 05:19 PM (IST)
Tags :
Lakhimpur Legal News SUPREME COURT CJI BR Gavai
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'सुनवाई करते हुए पूर्व CJI चंद्रचूड़ बहुत बोलते थे...', सुप्रीम कोर्ट में जूता कांड की घटना के लिए पूर्व जज काटजू ने किसको ठहराया जिम्मेदार?
'सुनवाई करते हुए पूर्व CJI चंद्रचूड़ बहुत बोलते थे...', सुप्रीम कोर्ट में जूता कांड की घटना के लिए पूर्व जज काटजू ने किसको ठहराया जिम्मेदार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
इंडिया
भारत पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी, जयशंकर से मुलाकात से पहले खड़ी हुई नई मुसीबत
भारत पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी, जयशंकर से मुलाकात से पहले खड़ी हुई नई मुसीबत
क्रिकेट
बारिश के कारण रद्द हुआ भारत-अफ्रीका मैच, तो वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया को नुकसान या फायदा, यहां जानें
बारिश के कारण रद्द हुआ भारत-अफ्रीका मैच, तो वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया को नुकसान या फायदा
Advertisement

वीडियोज

Kotak Gold Silver Passive FoF: Investment का नया तरीका| Paisa Live
COUGH SYRUP से 20 बच्चों की मौत, ताबड़तोड़ एक्शन, मालिक को धर दबोचा! |ABP LIVE
New Tata Sierra Launch details & Petrol engine | Auto Live
Private Jet Skids Off Runway: फर्रुखाबाद में बड़ा हादसा टला, सभी यात्री सुरक्षित! | Breaking
Bihar Elections 2025: Lalu Yadav यादव या Nitish Kumar... कौन हैं सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे सीएम?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सुनवाई करते हुए पूर्व CJI चंद्रचूड़ बहुत बोलते थे...', सुप्रीम कोर्ट में जूता कांड की घटना के लिए पूर्व जज काटजू ने किसको ठहराया जिम्मेदार?
'सुनवाई करते हुए पूर्व CJI चंद्रचूड़ बहुत बोलते थे...', सुप्रीम कोर्ट में जूता कांड की घटना के लिए पूर्व जज काटजू ने किसको ठहराया जिम्मेदार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
इंडिया
भारत पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी, जयशंकर से मुलाकात से पहले खड़ी हुई नई मुसीबत
भारत पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी, जयशंकर से मुलाकात से पहले खड़ी हुई नई मुसीबत
क्रिकेट
बारिश के कारण रद्द हुआ भारत-अफ्रीका मैच, तो वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया को नुकसान या फायदा, यहां जानें
बारिश के कारण रद्द हुआ भारत-अफ्रीका मैच, तो वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया को नुकसान या फायदा
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन की अपकमिंग फिल्में हैं सबसे धांसू, रणबीर-रणवीर भी इनके सामने कुछ नहीं
अमिताभ की अपकमिंग फिल्में हैं सबसे धांसू, रणबीर-रणवीर भी इनके सामने कुछ नहीं
दिल्ली NCR
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बदले गए एक दर्जन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर भी लगी रोक
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बदले गए एक दर्जन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर भी लगी रोक
शिक्षा
देश में रहकर ही पूरा होगा विदेश से पढ़ाई करने का सपना, भारत आ रहीं ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटी
देश में रहकर ही पूरा होगा विदेश से पढ़ाई करने का सपना, भारत आ रहीं ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटी
ट्रेंडिंग
बीवी ने नहीं बनाई मनपसंद सब्जी तो टावर पर चढ़ गया पति, वीडियो देख यूजर्स बोले- यह तो वीरू का बाप
बीवी ने नहीं बनाई मनपसंद सब्जी तो टावर पर चढ़ गया पति, वीडियो देख यूजर्स बोले- यह तो वीरू का बाप
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget