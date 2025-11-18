पाकिस्तान का लाहौर कभी हरे-भरे बागों के लिए मशहूर था, लेकिन अब हर सर्दी यह शहर घने स्मोग की चपेट में आ जाता है. नवंबर शुरू होते ही आसमान धुएं, धूल और जहरीले कणों से भर जाता है. हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि स्कूल, दुकानें और हाईवे तक बंद करने पड़ते हैं. लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है. इस स्थिति से निपटने के लिए पंजाब सरकार ने इस बार एक हाई-टेक तरीका अपनाया है और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI).

AI कैसे कर रहा है मदद?

100+ स्मार्ट एयर मॉनिटरिंग स्टेशन

पूरे पंजाब में 100 से ज्यादा उन्नत मशीनें लगाई गई हैं, जो लगातार हवा की क्वालिटी मापती रहती हैं. AI इन डेटा को पढ़कर पहले ही बता देता है कि किस क्षेत्र में स्मोग बढ़ने वाला है.

24×7 एक्टिव स्मोग वॉर रूम

एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां सैटेलाइट इमेज, ग्राउंड सेंसर और वैश्विक डेटा को AI साथ जोड़कर विश्लेषण करता है. आवश्यकता पड़ते ही तुरंत निर्णय लिया जाता है.

3500 कैमरे, ड्रोन और थर्मल सेंसर

फैक्ट्रियों और ईंट-भट्ठों से निकलने वाले धुएं पर नजर रखने के लिए हजारों कैमरे, थर्मल सेंसर और ड्रोन लगाए गए हैं. हर फैक्ट्री को QR कोड दिया गया है. जैसे ही प्रदूषण ज्यादा दिखता है, AI तुरंत अलर्ट भेजता है.

ऑटोमैटिक एंटी-स्मोग गन

लाहौर में जहां भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो जाती है, वहां बड़ी पानी की तोपें अपने आप चालू हो जाती हैं. एक पायलट टेस्ट में कुछ घंटों में 70% तक सुधार देखने को मिला.

लोग भी दे रहे हैं योगदान

Air Quality Index Punjab ऐप और हेल्पलाइन 1373 पर नागरिक फोटो भेजकर शिकायत कर रहे हैं. इनमें से 96% शिकायतों का समाधान किया जा चुका है.

पराली जलाने पर AI की नजर

नासा और पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी की सैटेलाइट डेटा से पता लगाया जाता है कि कहां पराली जलाई गई है. इसके बाद किसानों की जानकारी लोन रिकॉर्ड से मिलाकर कार्रवाई होती है. पिछले साल पराली जलाने के मामलों में 65% की कमी आई.

क्या इससे हालात वाकई सुधर जाएंगे?

सरकार का दावा है कि 95% फैक्ट्रियों में प्रदूषण नियंत्रण सिस्टम लगा दिया गया है. लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि AI मदद तो कर रहा है, लेकिन यह समस्या का स्थायी समाधान नहीं है.

सबसे बड़ी दिक्कतें हैं- गंदा ईंधन, पुरानी गाड़ियां, ईंट भट्ठों में टायर और कोयला जलाना और पुराने औद्योगिक सिस्टम. जब तक बेहतर ईंधन, नई रिफाइनरी और इलेक्ट्रिक वाहन नहीं आएंगे, स्मोग खत्म करना मुश्किल है. स्मोग गन या आर्टिफिशियल बारिश सिर्फ कुछ घंटे राहत देती हैं लेकिन प्रदूषण फिर लौट आता है.

