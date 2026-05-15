लद्दाख में 14 दिनों तक चले भव्य प्रदर्शन के समापन के बाद, शुक्रवार (15 मई) को लेह हवाई अड्डे पर भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेषों को भावभीनी विदाई दी गई. इस दौरान 1.18 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र अवशेषों के दर्शन किए, जिससे यह केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित सबसे बड़े आध्यात्मिक समागमों में से एक बन गया.

लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने विदाई समारोह में भाग लिया, जिसमें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने शिरकत की. उपराज्यपाल ने 'X' पर एक पोस्ट में कहा, "मैंने लद्दाख के लोगों के साथ मिलकर तथागत के पवित्र अवशेषों को भावभीनी विदाई दी. 14 दिनों के यादगार प्रदर्शन के बाद, लेह हवाई अड्डे पर औपचारिक 'गार्ड ऑफ ऑनर' के साथ ये अवशेष लद्दाख से विदा हुए."

उन्होंने कहा कि इन पवित्र दिनों ने लद्दाख को प्रार्थना, करुणा और आध्यात्मिक जागृति की भूमि में बदल दिया. उन्होंने कहा, "मठों से लेकर दूरदराज के गांवों तक, और पहाड़ी इलाकों से लेकर हलचल भरे बाजारों तक, पूरा लद्दाख भक्ति, शांति और श्रद्धा से गूंज उठा."

उपराज्यपाल वियन सक्सेना ने क्या जताई उम्मीद

सक्सेना ने आशा व्यक्त की कि भगवान बुद्ध की शिक्षाएं सीमाओं और मतभेदों से परे मानवता को एकजुट करती रहेंगी, और पूरे विश्व में शांति, करुणा, सद्भाव तथा भाईचारे को बढ़ावा देंगी. उन्होंने आगे कहा, "मैं इस ऐतिहासिक प्रदर्शन से जुड़े हर एक व्यक्ति के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिनके समर्पण और अथक प्रयासों ने इसे एक भव्य सफलता बनाया."

14 दिनों तक चला यह प्रदर्शन गुरुवार को संपन्न हुआ, जब हजारों श्रद्धालु अवशेषों को अपनी अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए चोगलमसर स्थित 'धर्म केंद्र' में एकत्रित हुए. 29 अप्रैल को लेह में पवित्र अवशेषों के आगमन पर लोगों में भारी उत्साह और भावुकता देखने को मिली थी; हजारों की संख्या में स्थानीय निवासी पारंपरिक वेशभूषा में सजकर, लेह हवाई अड्डे से लेकर जिवेतसाल तक सड़कों के दोनों ओर कतारबद्ध होकर अवशेषों के स्वागत के लिए खड़े थे.

गृह मंत्री अमित शाह ने किया था उद्घाटन

इन पवित्र अवशेषों को 1 मई को, 2569वीं बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर, लेह के जिवेतसाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा औपचारिक रूप से सार्वजनिक दर्शन के लिए उद्घाटित किया गया था.

उद्घाटन समारोहों के दौरान शाह ने लद्दाख में दो दिन बिताए थे. इस प्रदर्शन में कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया, जिनमें अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, श्रीलंका और थाईलैंड के राजदूत, संसद सदस्य, वरिष्ठ बौद्ध नेता, भिक्षु, विद्वान और अंतरराष्ट्रीय तीर्थयात्री शामिल थे. अधिकारियों ने बताया कि ये पवित्र अवशेष नौ दिनों तक जीवत्सल में आम लोगों के दर्शन के लिए रखे गए थे, जिसके बाद 11 और 12 मई को इन्हें ज़ांस्कर स्थित कर्शा गोम्पा ले जाया गया.

इस प्रदर्शनी के दौरान विशेष प्रार्थनाएँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मेलन और आध्यात्मिक गतिविधियाँ आयोजित की गईं. समापन समारोह का समय पवित्र 'मोनलम चेनमो' के साथ मेल खाता था; यह लद्दाख का वार्षिक 'महान प्रार्थना उत्सव' है जो विश्व शांति और सार्वभौमिक सुख को समर्पित है. अधिकारियों के अनुसार, इस उत्सव में हज़ारों भिक्षुओं, भिक्षुणियों, पूजनीय रिम्पोचे और श्रद्धालुओं ने भाग लिया; साथ ही, इस अवसर पर भिक्षुओं द्वारा पवित्र मुखौटा नृत्य (जिन्हें 'छाम्स' के नाम से जाना जाता है) भी प्रस्तुत किए गए.

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