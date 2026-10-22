केंद्र का बड़ा फैसला, लद्दाख में कारगिल हिल काउंसिल भंग, 21 नवंबर को पंचायत चुनाव

लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC), कारगिल को भंग कर दिया गया है. CEC डॉ. मोहम्मद जाफ़र अखून के नेतृत्व वाली यह परिषद, केंद्र शासित प्रदेश में एकमात्र बची हुई निर्वाचित संस्था थी. इसे भंग करने का मकसद 8 पहाड़ी परिषदों के चुनाव का रास्ता साफ करना है. केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन ने प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन और नए जिलों के निर्माण को देखते हुए बड़ा फैसला लिया. इस दौरान लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC) कारगिल को तत्काल प्रभाव से भंग करने और समाप्त करने का आदेश दिया है.

यह आदेश 20 अक्टूबर 2026 को LAHDC कारगिल के मुख्य कार्यकारी पार्षद (CEC), तीन कार्यकारी पार्षदों और छह अन्य पार्षदों के इस्तीफे को ध्यान में रखकर जारी किया गया है. इसमें नए जिलों, जैसे द्रास, ज़ंस्कार और सांकू के गठन के बाद कारगिल जिले की क्षेत्रीय सीमाओं के पुनर्गठन को भी संज्ञान में लिया गया है.

तत्काल प्रभाव से पदों पर नहीं रहेंगे सदस्य

केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, पूर्व परिषद के मुख्य कार्यकारी पार्षद, कार्यकारी पार्षद और सभी निर्वाचित या मनोनीत सदस्य तत्काल प्रभाव से अपने पदों पर नहीं रहेंगे. वे परिषद के सदस्यों के रूप में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. शासन में निरंतरता बनाए रखने, प्रशासनिक शून्यता को रोकने और सार्वजनिक सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, पूर्व LAHDC कारगिल की सभी शक्तियां, कर्तव्य और कार्य अस्थायी रूप से कारगिल के उपायुक्त / मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) को सौंप दिए गए हैं.

अस्थायी व्यवस्था कब तक लागू रहेगी?

यह अस्थायी व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक कि लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद अधिनियम, 1997'और इसके तहत बने नियमों के अनुसार, अलग-अलग स्वायत्त पहाड़ी परिषदों का पूर्ण रूप से गठन नहीं हो जाता. यह कदम उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की तरफ से लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (संशोधन) विनियमन, 2026' की अधिसूचना जारी करने के कुछ दिनों बाद उठाया गया है. इस विनियमन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रख्यापित किया गया था.

नई अधिसूचना का क्या है प्रभाव?

यह नई अधिसूचना पहाड़ी परिषदों के गठन से संबंधित सभी पिछली अधिसूचनाओं का स्थान ले लेगी. 16 अक्टूबर को प्रशासन ने सांकू को लद्दाख का आठवां जिला घोषित किया और LAHDC अधिनियम की धारा 3(1) के तहत 'LAHDC सांकू' का गठन किया. इसके बनने से LAHDC कारगिल के अधिकार क्षेत्र में अपने आप बदलाव आ गया है. जहां LAHDC लेह का कार्यकाल 30 अक्टूबर 2025 को समाप्त हो गया, वहीं LAHDC कारगिल का कार्यकाल अक्टूबर 2028 तक चलना था. सूत्रों के अनुसार, इस नए नोटिफिकेशन ने पुरानी अधिसूचनाओं की जगह ले ली है, जिससे मौजूदा व्यवस्था खत्म हो गई है. हालांकि, बचे हुए कार्यकाल को लेकर कोई अलग से आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है.

KDA ने पुनर्गठन की आलोचना की

अधिकारियों के मुताबिक, केंद्र शासित प्रदेश (UT) प्रशासन सभी 8 हिल काउंसिलों के लिए एक साथ परिसीमन कराने और उसके बाद चुनाव कराने की योजना बना रहा है. मौसम की स्थिति को देखते हुए अगले साल अप्रैल-मई से पहले चुनाव नहीं कराए जा सकते, इसलिए प्रशासन पहले पंचायत चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है. कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) ने इस पुनर्गठन की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि नई प्रशासनिक सीमाओं के बंटवारे से असंतुलन पैदा होगा और नौकरशाही का नियंत्रण बढ़ेगा. वहीं, सरकार जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने पर जोर दे रही है. LAHDC के पुनर्गठन के साथ-साथ, राज्य चुनाव आयोग ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में पंचायत आम चुनाव कराने की घोषणा की है, जो 21 नवंबर 2026 को होने हैं.