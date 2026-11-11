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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘जब तक चुनाव खत्म नहीं होते, कोई धरना, प्रदर्शन या रैली नहीं होगी’, लद्दाख CEO का सख्त आदेश

‘जब तक चुनाव खत्म नहीं होते, कोई धरना, प्रदर्शन या रैली नहीं होगी’, लद्दाख CEO का सख्त आदेश

मुख्य चुनाव अधिकारी ने लेह और कारगिल के जिला चुनाव अधिकारियों (उपायुक्तों), पुलिस अधीक्षकों और अन्य संबंधित अधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 11 Nov 2026 08:53 PM (IST)
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केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) ने बुधवार (11 नवंबर, 2026) को आचार संहिता लागू रहने के दौरान लेह और कारगिल की नगरपालिका सीमाओं के भीतर राजनीतिक धरनों, विरोध प्रदर्शनों, रैलियों और इसी तरह की अन्य सामूहिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है. पहाड़ी परिषद (हिल काउंसिल) चुनावों को लेकर बढ़ती राजनीतिक सरगर्मी और विरोध के बीच, लद्दाख प्रशासन की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है.

जारी किया गया आदेश लेह और कारगिल की नगरपालिकाओं के लिए चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगा. आदर्श आचार संहिता 23 अक्टूबर से प्रभावी हो गई है, जब CEO ने लेह और कारगिल के मतदाताओं से नगरपालिका सदस्यों को चुनने के लिए अधिसूचना जारी की थी.

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ऐसे आयोजनों से वोटरों को डराया जा सकता है- CEO

मुख्य चुनाव अधिकारी ने आदेश में कहा, ‘आदर्श आचार संहिता के तहत स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए अनुकूल माहौल बनाए रखना जरूरी है. ऐसे में ऐसी किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जिससे मतदाताओं के बीच डर, भय या अनुचित प्रभाव पैदा हो.’ 

उन्होंने कहा, ‘आचार संहिता लागू रहने के दौरान राजनीतिक धरने, विरोध प्रदर्शन, रैलियां या ऐसी ही अन्य सामूहिक गतिविधियां आयोजित करने से मतदाताओं को डराया जा सकता है, सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ सकती है. साथ ही, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए माहौल खराब हो सकता है.’

आदेश में क्या दिए गए निर्देश?

जम्मू-कश्मीर नगरपालिका अधिनियम, 2000 की धारा 282 और जम्मू-कश्मीर नगरपालिका समिति (चुनाव) नियम, 2003 के तहत मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए, CEO ने निर्देश दिया है कि कोई भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार, कार्यकर्ता, समर्थक या अन्य कोई भी व्यक्ति लेह और कारगिल की नगरपालिका सीमाओं के भीतर ऐसा कोई धरना, विरोध प्रदर्शन, रैली, भूख हड़ताल या इसी तरह की कोई अन्य सामूहिक राजनीतिक गतिविधि आयोजित नहीं करेगा. न ही उसमें भाग लेगा, जिससे चुनावों के शांतिपूर्ण संचालन पर असर पड़ सकता हो.

आदेश में कहा गया, ‘सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और उनके एजेंटों को आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का सख्ती से पालन करना होगा. उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी कोई गतिविधि न हो, जिससे मतदाताओं को डराया-धमकाया जाए या उन पर अनुचित प्रभाव डाला जाए.’

अधिकारियों को आदेश पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश

लेह और कारगिल के जिला चुनाव अधिकारियों (उपायुक्तों), पुलिस अधीक्षकों और अन्य संबंधित अधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. आदेश का उल्लंघन करने पर कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें आदर्श आचार संहिता और अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत की जाने वाली कार्यवाही भी शामिल है.

DEO को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और नगर समितियों के कार्यालयों, उपायुक्तों के नोटिस बोर्ड और अन्य प्रमुख स्थानों पर इस आदेश की प्रतियां लगाकर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करें.

आदेश में यह भी कहा गया कि इसे पूरी तरह से 'J&K म्युनिसिपल एक्ट, 2000' (बिना संशोधन वाले) और 'J&K म्युनिसिपल कमिटी (चुनाव) नियम, 2003' के अनुसार जारी किया गया है. साथ ही, इसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया की शुचिता (पवित्रता) बनाए रखने के कर्तव्य को पूरा करना है. 

यह भी पढ़ेंः संजय गांधी की मौत के बाद मेनका ने इंदिरा और सोनिया के साथ क्या-क्या किया? किताब में बताई पूरी दास्तान

Published at : 11 Nov 2026 08:53 PM (IST)
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