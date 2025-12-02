Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







इंडिगो एयरलाइन की एक फ्लाइट की मंगलवार (2 दिसंबर, 2025) को मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है. इस फ्लाइट ने कुवैत से भारत में तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के लिए उड़ान भरी थी, जिसमें मंगलवार (2 दिसंबर) को बम होने की सूचना मिली.

बम होने की सूचना मिलने के बाद फ्लाइट 6E 1234 को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अतंरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMIA) पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों को एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा गया. इसके बाद एयरपोर्ट के आइसोलेशन बे में विमान में बम की जांच की जा रही है.

ईमेल के जरिए मिली बम की धमकी

इंडिगो एयरलाइन के विमान 6E 1234 में बम होने की धमकी हैदराबाद हवाई अड्डे को ईमेल के जरिए मिली. धमकी मिलने के बाद एयरपोर्ट ने चिंता का माहौल बन गया. इसके तुरंत बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और जांच की जा रही है. हवाई अड्डे पर किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए दमकल और मेडिकल टीमों की भी तैनाती की गई.

उल्लेखनीय है कि फ्लाइट ने सोमवार-मंगलवार (1-2 दिसंबर, 2025) के दरम्यान रात 1 बजकर 56 मिनट पर कुवैत से उड़ान भरी थी, जिसने मंगलवार (2 दिसंबर, 2025) की सुबह 8 बजकर 10 मिनट पर मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की.

पहले भी कई बार मिल चुकी बम की धमकी

हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब किसी एयरलाइन के यात्री विमान में बम होने की धमकी दी गई है. इस तरह की धमकियां पहले भी कई दफा देश के कई हवाई अड्डों को ईमेल के जरिए मिल चुकी हैं, लेकिन सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत जब विमानों की जांच की गई, तब यह सभी धमकियां झूठी साबित हुईं, लेकिन हवाई यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी भी संदेहास्पद स्थिति से निपटने के लिए तुरंत प्रभावी कदम उठाए जाते हैं.

जांच के बाद झूठी निकली बम होने की धमकी

विमान की इमरजेंसी लैंडिंग और सभी सवार यात्रियों को सुरक्षित उतारने के बाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के जवानों और बम निरोधक दस्ते ने पूरे विमान, यात्रियों और उनके सामान की बारीकी से तलाशी ली. कई घंटों तक चली जांच के बाद धमकी को झूठा करार दिया गया और विमान में कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया.

एयरलाइन ने घटना के बाद जारी किया बयान

इंडिगो एयरलाइन ने एक बयान जारी कर कहा कि यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई. जांच पूरी होने के बाद यात्रियों को हैदराबाद के लिए एक वैकल्पिक विमान में भेजा गया. इस घटना ने एक बार फिर साबित किया कि उड्डयन सुरक्षा एजेंसियां किसी भी धमकी को हल्के में नहीं लेती हैं और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाती हैं. पुलिस ने धमकी भेजने वाले की पहचान के लिए ई-मेल के आईपी पते की जांच शुरू कर दी है.

