हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबाइक फिसली, राइडर की मौत, बस में आग... कुरनूल हादसे की असली वजह का इस शख्स ने किया खुलासा

बाइक फिसली, राइडर की मौत, बस में आग... कुरनूल हादसे की असली वजह का इस शख्स ने किया खुलासा

Kurnool Bus Fire Accident: कुरनूल पुलिस अधीक्षक विक्रांत पाटिल ने घटना के पीछे के कारण बताते हुए कहा कि असल में यह भीषण सड़क हादसा एक नहीं, बल्कि दो अलग-अलग हादसे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 25 Oct 2025 11:27 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

आंध्र प्रदेश के कुरनूल में शुक्रवार (24 अक्टूबर, 2025) को हुए दर्दनाक बस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया. इस भीषण हादसे में एक प्राइवेट बस में आग लगने के कारण 20 लोगों की मौत हो गई. दरअसल, यह भीषण सड़क हादसा तब हुआ जब एक बाइक सड़क पर फिसल गई और बस के नीचे आ गई. बाइक के बस के नीचे आने के बाद आग दहक उठी और आग ने धीरे-धीरे पूरी बस अपनी चपेट में ले लिया.

वहीं, पुलिस ने शनिवार (25 अक्टूबर, 2025) को कहा कि कुरनूल बस आग दुर्घटना में शामिल बाइक पहले ही एक हादसे का शिकार हो चुकी थी, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई थी.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, कुरनूल जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) विक्रांत पाटिल ने कहा कि बाइक सवार शिवा शंकर की मौके पर ही मौत हो गई थी, जब उनकी दोपहिया गाड़ी सड़क पर फिसलकर डिवाइडर से टकरा गई. इसके कुछ ही पल बाद कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु जा रही एक निजी बस ने उस बाइक को रौंद दिया. बाइक के बस के नीचे आने के बाद उसमें आग लग गई.

कुरनूल के एसपी ने घटना के बारे में दी जानकारी

एसपी विक्रांत पाटिल ने कहा कि बाइक चालक की मौत पहले ही हो गई थी, जबकि उसके पीछे बैठा एरी स्वामी मामूली चोटों के साथ बच गया. पुलिस ने बताया कि स्वामी ने पूछताछ के बाद इस घटनाक्रम की पूरी श्रृंखला स्पष्ट कर दी. जिसके बाद यह पता चला कि यह भीषण सड़क एक नहीं बल्कि दो अलग-अलग हादसे थे. पहली घटना सड़क पर बाइक के फिसलना और डिवाइडर से टकराना था और दूसरी घटना स्लीपर बस का उस बीच सड़क गिरी बाइक को रौंद देना. पुलिस ने बताया कि शिवा शंकर एरी स्वामी को तुग्गली गांव छोड़ने के लिए शुक्रवार (24 अक्टूबर, 2025) के तड़के करीब 2 बजे लक्ष्मीपुरम गांव से बाइक से निकला था.

एसपी विक्रांत पाटिल ने कहा, ‘जब वे चिन्ना टेकुरु गांव के पास पहुंचे, तो उनकी बाइक सड़क पर फिसल गई और शिवा शंकर दाईं ओर गिरकर डिवाइडर से टकरा गया. इस मौके पर ही उसकी उनकी मौत हो गई, जबकि स्वामी को हल्की चोटें आईं थी.’

घटना के पहले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने

इस घटना से ठीक पहले का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दोनों बाइक सवार तड़के 2:24 बजे किआ कार शोरूम के पास एचपी पेट्रोल पंप पर ईंधन भरवाते हुए दिख रहे हैं. इसके कुछ ही मिनटों के बाद, सड़क पर बारिश के कारण कीचड़ और फिसलन होने से शिवा शंकर की बाइक फिसल गई.

एसपी पाटिल ने कहा, ‘जब स्वामी ने शिवा शंकर को सड़क के बीच से खींचकर किनारे किया और उनकी सांस चेक की तो उसने पाया कि उसकी मौत हो चुकी है. इसके बाद जब उसने बाइक को किनारे करने की कोशिश की, तभी बस ने उसे रौंद दिया और कुछ दूरी तक घसीटते हुए ले गई. जिसके परिणामस्वरूप यह भीषण बस हादसा हो गया, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई.’

यह भी पढ़ेंः ‘तेजस्वी को लालू CM और राहुल को सोनिया बनाना चाहती हैं PM’, अमित शाह ने महागठंबधन पर निशाना

Published at : 25 Oct 2025 11:26 PM (IST)
Tags :
Andhra Pradesh Kurnool Kurnool Bus Fire Accident Kurnool Police
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अफगानिस्तान संग शांति समझौता नहीं हुआ तो खुल कर होगी जंग', पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने दी धमकी
'अफगानिस्तान संग शांति समझौता नहीं हुआ तो खुल कर होगी जंग', पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने दी धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
भगत सिंह की तुलना 'हमास' से करने पर भड़के संजीव बालियान, कहा- 'इमरान मसूद को...'
भगत सिंह की तुलना 'हमास' से करने पर भड़के संजीव बालियान, कहा- 'इमरान मसूद को...'
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर आया BCCI का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर आया BCCI का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
इंडिया
लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बड़ा झटका, CBI ने अमेरिका से गैंगस्टर लखविंदर कुमार को भारत लाकर दबोचा
लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बड़ा झटका, CBI ने अमेरिका से गैंगस्टर लखविंदर कुमार को भारत लाकर दबोचा
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election: बिहार चुनाव में मुस्लिमों को NDA के साथ लाने के लिए Chirag Paswan का नया दांव
मेरी सरकार vs तेरी सरकार...किसका बिहार? | Kaun Banega Mukhyamantri With Chitra
Madhya Pradesh: MP में विदेशी खिलाड़ियों से छेड़छाड़ का क्या है पूरा मामला? | Indore | Mohan Yadav
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: Armaan और Abhira का रोमांटिक पल, लेकिन बेड टूटने से आया मजेदार मोड़ #sbs
Tata Motors के Investors के लिए खुशखबरी! TMLCV Share की listing date और valuation report आई सामने|
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अफगानिस्तान संग शांति समझौता नहीं हुआ तो खुल कर होगी जंग', पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने दी धमकी
'अफगानिस्तान संग शांति समझौता नहीं हुआ तो खुल कर होगी जंग', पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने दी धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
भगत सिंह की तुलना 'हमास' से करने पर भड़के संजीव बालियान, कहा- 'इमरान मसूद को...'
भगत सिंह की तुलना 'हमास' से करने पर भड़के संजीव बालियान, कहा- 'इमरान मसूद को...'
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर आया BCCI का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर आया BCCI का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
इंडिया
लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बड़ा झटका, CBI ने अमेरिका से गैंगस्टर लखविंदर कुमार को भारत लाकर दबोचा
लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बड़ा झटका, CBI ने अमेरिका से गैंगस्टर लखविंदर कुमार को भारत लाकर दबोचा
बॉलीवुड
अनुपम खेर से लेकर काजोल तक, सतीश शाह के निधन पर भावुक हुए ये सितारे, पोस्ट शेयर कर दी श्रद्धांजलि
अनुपम खेर से लेकर काजोल तक, सतीश शाह के निधन पर भावुक हुए ये सितारे
मध्य प्रदेश
एक्टर सतीश शाह के निधन पर CM मोहन यादव ने जताया दुख, बोले- उनकी यादगार भूमिकाएं कभी नहीं भूलेंगे
एक्टर सतीश शाह के निधन पर CM मोहन यादव ने जताया दुख, बोले- उनकी यादगार भूमिकाएं कभी नहीं भूलेंगे
ट्रेंडिंग
ये है छोटा पैकेट बड़ा धमाका! 6 साल की बच्ची ने पंजाबी गाने पर डांस से उड़ाया गर्दा- देखते रह गए यूजर्स
ये है छोटा पैकेट बड़ा धमाका! 6 साल की बच्ची ने पंजाबी गाने पर डांस से उड़ाया गर्दा- देखते रह गए यूजर्स
यूटिलिटी
IRCTC अकाउंट से आधार लिंक करना है जरूरी, जानें आसान तरीका
IRCTC अकाउंट से आधार लिंक करना है जरूरी, जानें आसान तरीका
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget