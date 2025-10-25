बाइक फिसली, राइडर की मौत, बस में आग... कुरनूल हादसे की असली वजह का इस शख्स ने किया खुलासा
Kurnool Bus Fire Accident: कुरनूल पुलिस अधीक्षक विक्रांत पाटिल ने घटना के पीछे के कारण बताते हुए कहा कि असल में यह भीषण सड़क हादसा एक नहीं, बल्कि दो अलग-अलग हादसे हैं.
आंध्र प्रदेश के कुरनूल में शुक्रवार (24 अक्टूबर, 2025) को हुए दर्दनाक बस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया. इस भीषण हादसे में एक प्राइवेट बस में आग लगने के कारण 20 लोगों की मौत हो गई. दरअसल, यह भीषण सड़क हादसा तब हुआ जब एक बाइक सड़क पर फिसल गई और बस के नीचे आ गई. बाइक के बस के नीचे आने के बाद आग दहक उठी और आग ने धीरे-धीरे पूरी बस अपनी चपेट में ले लिया.
वहीं, पुलिस ने शनिवार (25 अक्टूबर, 2025) को कहा कि कुरनूल बस आग दुर्घटना में शामिल बाइक पहले ही एक हादसे का शिकार हो चुकी थी, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई थी.
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, कुरनूल जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) विक्रांत पाटिल ने कहा कि बाइक सवार शिवा शंकर की मौके पर ही मौत हो गई थी, जब उनकी दोपहिया गाड़ी सड़क पर फिसलकर डिवाइडर से टकरा गई. इसके कुछ ही पल बाद कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु जा रही एक निजी बस ने उस बाइक को रौंद दिया. बाइक के बस के नीचे आने के बाद उसमें आग लग गई.
कुरनूल के एसपी ने घटना के बारे में दी जानकारी
एसपी विक्रांत पाटिल ने कहा कि बाइक चालक की मौत पहले ही हो गई थी, जबकि उसके पीछे बैठा एरी स्वामी मामूली चोटों के साथ बच गया. पुलिस ने बताया कि स्वामी ने पूछताछ के बाद इस घटनाक्रम की पूरी श्रृंखला स्पष्ट कर दी. जिसके बाद यह पता चला कि यह भीषण सड़क एक नहीं बल्कि दो अलग-अलग हादसे थे. पहली घटना सड़क पर बाइक के फिसलना और डिवाइडर से टकराना था और दूसरी घटना स्लीपर बस का उस बीच सड़क गिरी बाइक को रौंद देना. पुलिस ने बताया कि शिवा शंकर एरी स्वामी को तुग्गली गांव छोड़ने के लिए शुक्रवार (24 अक्टूबर, 2025) के तड़के करीब 2 बजे लक्ष्मीपुरम गांव से बाइक से निकला था.
एसपी विक्रांत पाटिल ने कहा, ‘जब वे चिन्ना टेकुरु गांव के पास पहुंचे, तो उनकी बाइक सड़क पर फिसल गई और शिवा शंकर दाईं ओर गिरकर डिवाइडर से टकरा गया. इस मौके पर ही उसकी उनकी मौत हो गई, जबकि स्वामी को हल्की चोटें आईं थी.’
घटना के पहले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने
इस घटना से ठीक पहले का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दोनों बाइक सवार तड़के 2:24 बजे किआ कार शोरूम के पास एचपी पेट्रोल पंप पर ईंधन भरवाते हुए दिख रहे हैं. इसके कुछ ही मिनटों के बाद, सड़क पर बारिश के कारण कीचड़ और फिसलन होने से शिवा शंकर की बाइक फिसल गई.
एसपी पाटिल ने कहा, ‘जब स्वामी ने शिवा शंकर को सड़क के बीच से खींचकर किनारे किया और उनकी सांस चेक की तो उसने पाया कि उसकी मौत हो चुकी है. इसके बाद जब उसने बाइक को किनारे करने की कोशिश की, तभी बस ने उसे रौंद दिया और कुछ दूरी तक घसीटते हुए ले गई. जिसके परिणामस्वरूप यह भीषण बस हादसा हो गया, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई.’
