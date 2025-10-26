हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'नशे में गाड़ी चलाने वाले आतंकवादी की तरह', कुर्नूल बस हादसे को लेकर भड़के हैदराबाद पुलिस कमिश्नर

कुर्नूल बस हादसे को लेकर हैदराबाद के पुलिस आयुक्त वी. सी. सज्जनार ने कहा कि ये हादसा युवकों के नशे में रहने के कारण हुआ. उन्होंने कहा कि नशे में वाहन चलाने वाले ‘आतंकवादी’ की तरह हैं.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 26 Oct 2025 09:03 PM (IST)
तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के पुलिस आयुक्त वी. सी. सज्जनार ने पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में बस में आग लगने की घटना की पृष्ठभूमि में रविवार (26 अक्टूबर, 2025) को टिप्पणी की है कि नशे में वाहन चलाने वाले ‘आतंकवादी’ की तरह हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि शहर में नशे में वाहन चलाते पकड़े जाने वालों को कानून की सख्ती का सामना करना पड़ेगा और निर्दोष लोगों की जान को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.

आंध्र प्रदेश पुलिस ने रविवार को पुष्टि की है कि गत शुक्रवार (24 अक्टूबर, 2025) देर रात बस में कुरनूल में आग लगने की घटना से जुड़े दो बाइक सवार व्यक्ति नशे में थे. इस हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई थी. नशे में धुत युवक ने बाइक को सड़क के बीच में खड़ा कर दिया था.

बाइक सवार की लापरवाही से हुई दुर्घटना

सज्जनार ने बस में आग लगने की घटना का संदर्भ देते हुए सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट में कहा, ‘नशे में वाहन चलाने वाले आतंकवादी होते हैं और उनकी हरकतें हमारी सड़कों पर आतंक से कम नहीं है. कुर्नूल की भयावह बस दुर्घटना सही मायनों में दुर्घटना नहीं थी. यह रोका जा सकने वाला नरसंहार था. यह नशे में धुत बाइक सवार के लापरवाह और गैरजिम्मेदाराना व्यवहार के कारण हुआ.’

पुलिस आयुक्त ने कहा, ‘यह कोई सड़क दुर्घटना नहीं थी, बल्कि लापरवाही का एक आपराधिक कृत्य था, जिसने कुछ ही सेकंड में कई परिवारों को खत्म कर दिया.’ उन्होंने कहा, ‘बाइक सवार की पहचान बी शिव शंकर के रूप में हुई है और वह शराब के नशे में था.'

नशे में वाहन चलाने वाले आतंकवादी

पुलिस आयुक्त ने कहा, ‘सीसीटीवी फुटेज से स्पष्ट हुआ है कि वह रात 2.24 बजे अपनी मोटरसाइकिल में ईंधन भरवाते देखा गया, उसके कुछ मिनट बाद ही उसने रात 2.39 बजे नियंत्रण खो दिया और टक्कर हो गई. नशे में गाड़ी चलाने के उसके फैसले ने एक क्षण को अकल्पनीय त्रासदी में बदल दिया.’

सज्जनार ने दोहराया, ‘मैं अपने इस कथन पर दृढ़ता से कायम हूं कि नशे में वाहन चलाने वाले हर मायने में आतंकवादी हैं. वे जीवन, परिवार और भविष्य को नष्ट करते हैं और ऐसे कृत्यों को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.’ उन्होंने कहा कि हैदराबाद पुलिस नशे में गाड़ी चलाने को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपना रही है.

Published at : 26 Oct 2025 09:02 PM (IST)
