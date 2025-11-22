कुपवाड़ा में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़, सुरक्षाबलों ने चाइनीज पिस्टल, हैंड ग्रेनेड किए बरामद

पाकिस्तान में LOC के पार से काम कर रहे आतंकवादियों के नापाक इरादों को नाकाम करने के लिए एक बड़े ऑपरेशन में, सुरक्षा बलों ने उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में एक आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया और भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया.

गोला-बारूद का बड़ा जखीरा बरामद

भारतीय सेना और J&K पुलिस की जॉइंट टीम ने शुक्रवार को हंदवाड़ा के नौगाम सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) के पास नीरियां जंगल इलाके में एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ करने के बाद हथियारों और गोला-बारूद का बड़ा जखीरा बरामद किया.

अधिकारियों ने कहा, "यह ऑपरेशन एक खास इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर शुरू किया गया था, जिसके बाद हंदवाड़ा पुलिस और भारतीय सेना की नौगाम ब्रिगेड ने नौगाम सेक्टर में LoC के पास नीरियां जंगल इलाके में जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया."

चाइनीज पिस्टल समेत हैंड ग्रेनेड बरामद

ऑपरेशन के दौरान, जॉइंट टीम ने एक बड़े ठिकाने का भंडाफोड़ किया, जिससे दो M4 सीरीज की राइफलें चार मैगजीन के साथ, दो चीनी पिस्तौलें तीन मैगजीन के साथ, दो हैंड ग्रेनेड और कुछ जिंदा गोलियां भी बरामद हुईं.

इस बारे में पुलिस स्टेशन कलमाबाद में FIR नंबर 39/2025 रजिस्टर कर ली गई है, और आगे की जांच शुरू कर दी गई है. अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा बल शांति, लोगों की सुरक्षा और नशा-मुक्त और आतंक-मुक्त समाज पक्का करने के लिए कमिटेड हैं.

सेना के अधिकारियों ने कहा कि जांच का फोकस उन लोगों को पकड़ना है, जो ये हथियार भारतीय इलाके में लाए थे और उन आतंकवादियों के ग्रुप को न्यूट्रलाइज करना है जिन्हें हथियार सौंपे जाने थे.