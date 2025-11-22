हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकुपवाड़ा में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़, सुरक्षाबलों ने चाइनीज पिस्टल, हैंड ग्रेनेड किए बरामद

कुपवाड़ा में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़, सुरक्षाबलों ने चाइनीज पिस्टल, हैंड ग्रेनेड किए बरामद

भारतीय सेना और J&K पुलिस की जॉइंट टीम ने कुपवाड़ा में एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया. सुरक्षाबलों ने यहा से हथियारों और गोला-बारूद का बड़ा जखीरा बरामद किया.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 22 Nov 2025 12:00 AM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान में LOC के पार से काम कर रहे आतंकवादियों के नापाक इरादों को नाकाम करने के लिए एक बड़े ऑपरेशन में, सुरक्षा बलों ने उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में एक आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया और भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया.

गोला-बारूद का बड़ा जखीरा बरामद

भारतीय सेना और J&K पुलिस की जॉइंट टीम ने शुक्रवार को हंदवाड़ा के नौगाम सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) के पास नीरियां जंगल इलाके में एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ करने के बाद हथियारों और गोला-बारूद का बड़ा जखीरा बरामद किया.

अधिकारियों ने कहा, "यह ऑपरेशन एक खास इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर शुरू किया गया था, जिसके बाद हंदवाड़ा पुलिस और भारतीय सेना की नौगाम ब्रिगेड ने नौगाम सेक्टर में LoC के पास नीरियां जंगल इलाके में जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया."

चाइनीज पिस्टल समेत हैंड ग्रेनेड बरामद

ऑपरेशन के दौरान, जॉइंट टीम ने एक बड़े ठिकाने का भंडाफोड़ किया, जिससे दो M4 सीरीज की राइफलें चार मैगजीन के साथ, दो चीनी पिस्तौलें तीन मैगजीन के साथ, दो हैंड ग्रेनेड और कुछ जिंदा गोलियां भी बरामद हुईं.

इस बारे में पुलिस स्टेशन कलमाबाद में FIR नंबर 39/2025 रजिस्टर कर ली गई है, और आगे की जांच शुरू कर दी गई है. अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा बल शांति, लोगों की सुरक्षा और नशा-मुक्त और आतंक-मुक्त समाज पक्का करने के लिए कमिटेड हैं.

सेना के अधिकारियों ने कहा कि जांच का फोकस उन लोगों को पकड़ना है, जो ये हथियार भारतीय इलाके में लाए थे और उन आतंकवादियों के ग्रुप को न्यूट्रलाइज करना है जिन्हें हथियार सौंपे जाने थे.

Published at : 22 Nov 2025 12:00 AM (IST)
Tags :
Jammu And Kashmir Jammu And Kashmir. Joint Operation Terrorist Hideout Busted Kupwara Valley
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
गृह तो चला गया BJP के पास, लेकिन नीतीश की JDU के पास फिर भी रहेंगे ये 'मलाईदार' विभाग
गृह तो चला गया BJP के पास, लेकिन नीतीश की JDU के पास फिर भी रहेंगे ये 'मलाईदार' विभाग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इलाहाबाद HC के जज ने आजम खान केस की सुनवाई से खुद को किया अलग, क्या है पूरा मामला?
इलाहाबाद HC के जज ने आजम खान केस की सुनवाई से खुद को किया अलग, क्या है पूरा मामला?
विश्व
'जिसके पास चीन के खिलौने जैसे हथियार...', तेजस क्रैश पर पाकिस्तानियों ने कसे तंज तो भड़क गई उद्धव की शिवसेना
'जिसके पास चीन के खिलौने जैसे हथियार...', तेजस क्रैश पर पाकिस्तानियों ने कसे तंज तो भड़क गई उद्धव की शिवसेना
बॉलीवुड
‘खत्म कर देंगे’, जब विवेक ओबेरॉय को गैंगस्टर्स से मिली थी जान से मारने की धमकी, जानें दिलचस्प किस्सा
‘खत्म कर देंगे’, जब विवेक को गैंगस्टर्स से मिली थी जान से मारने की धमकी, जानें किस्सा
Advertisement

वीडियोज

प्यार के ठुमके पर दुल्हन फरार !
Dubai Airshow plane crash: बहादुर पायलेट ने ऐसे बचाई लोगों की जान | Air show
Dubai Airshow plane crash: तेजस हादसे पर सवाल, आखिर चूक कहां हुई? | Tejas Crash
Delhi Shaurya Suicid* News: स्कूल में मानसिक रूप से प्रताड़ित छात्र ने दी जान | ST. Columbus
Sandeep Chaudhary: विपक्षियों पर इतना प्यार क्यों लुटा रही है BJP? | Mahagathbandhan | NDA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गृह तो चला गया BJP के पास, लेकिन नीतीश की JDU के पास फिर भी रहेंगे ये 'मलाईदार' विभाग
गृह तो चला गया BJP के पास, लेकिन नीतीश की JDU के पास फिर भी रहेंगे ये 'मलाईदार' विभाग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इलाहाबाद HC के जज ने आजम खान केस की सुनवाई से खुद को किया अलग, क्या है पूरा मामला?
इलाहाबाद HC के जज ने आजम खान केस की सुनवाई से खुद को किया अलग, क्या है पूरा मामला?
विश्व
'जिसके पास चीन के खिलौने जैसे हथियार...', तेजस क्रैश पर पाकिस्तानियों ने कसे तंज तो भड़क गई उद्धव की शिवसेना
'जिसके पास चीन के खिलौने जैसे हथियार...', तेजस क्रैश पर पाकिस्तानियों ने कसे तंज तो भड़क गई उद्धव की शिवसेना
बॉलीवुड
‘खत्म कर देंगे’, जब विवेक ओबेरॉय को गैंगस्टर्स से मिली थी जान से मारने की धमकी, जानें दिलचस्प किस्सा
‘खत्म कर देंगे’, जब विवेक को गैंगस्टर्स से मिली थी जान से मारने की धमकी, जानें किस्सा
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी को सुपर ओवर में क्यों नहीं भेजा? कप्तान जीतेश शर्मा ने खुद बताया; जानें क्या कहा
वैभव सूर्यवंशी को सुपर ओवर में क्यों नहीं भेजा? कप्तान जीतेश शर्मा ने खुद बताया
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
इंडिया
'मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूं', उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद पहली बार मंच पर नजर आए जगदीप धनखड़
'मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूं', उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद पहली बार मंच पर नजर आए जगदीप धनखड़
यूटिलिटी
गैस डीलर की मनमानी से परेशान? जान लें शिकायत दर्ज करने का सबसे आसान तरीका
गैस डीलर की मनमानी से परेशान? जान लें शिकायत दर्ज करने का सबसे आसान तरीका
ENT LIVE
IFFI गोवा 2025: मुकेश छाबड़ा, सुपर्ण वर्मा और अन्य ने सिनेमा के उत्सवी ग्लैमर में और अधिक फिल्मी रंग भरा
IFFI गोवा 2025: मुकेश छाबड़ा, सुपर्ण वर्मा और अन्य ने सिनेमा के उत्सवी ग्लैमर में और अधिक फिल्मी रंग भरा
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
ENT LIVE
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
ENT LIVE
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
ENT LIVE
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
Embed widget