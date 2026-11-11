ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकुलगाम में आतंकी हमले के बाद निशाने पर गृह मंत्री, महबूबा से पवन खेड़ा तक जानें किसने क्या कहा

कुलगाम में आतंकी हमले के बाद निशाने पर गृह मंत्री, महबूबा से पवन खेड़ा तक जानें किसने क्या कहा

पवन खेड़ा ने कहा कि सात साल बाद जब कुलगाम के एक खुले बाजार में CRPF की टुकड़ी पर आतंकी हमला होता है तो यह साफ हो जाता है कि 5 अगस्त 2019 को किए गए बदलाव अपने तय लक्ष्य को हासिल करने में नाकाम रहे हैं.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 11 Nov 2026 06:46 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में बुधवार दोपहर दिनदहाड़े आतंकियों ने सीआरपीएफ के नाके पर हमला कर दिया. बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने सुरक्षाकर्मियों पर अंधाधुंध फायरिंग की और फिर मौके से भाग गए. इस हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के तीन जवान घायल हो गए. घायल जवानों को इलाज के लिए अनंतनाग जिले के जीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां एक जवान की हालत गंभीर बताई जा रही है. इस घटना के बाद कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछा है.

कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा कि कुलगाम के मीर बाजार में हुए आतंकी हमले की खबर, जिसमें CRPF के जवान घायल हो गए, बेहद परेशान करने वाली है. उन्होंने कहा, हम उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आतंकवाद और हिंसा का यह खतरा हमारे देश से हमेशा के लिए खत्म हो जाए, लेकिन एक अहम सवाल यह है कि गृह मंत्री का इस पर क्या कहना है? 2019 में उन्होंने दावा किया था कि अनुच्छेद 370 को हटाने से आतंकवाद का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा. प्रधानमंत्री ने भी उनके इस दावे का समर्थन किया था.'

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
अल्पसंख्यक आरक्षण पर तेलंगाना CM ने BJP को दी चुनौती, 'हिम्मत है तो...'
अल्पसंख्यक आरक्षण पर तेलंगाना CM ने BJP को दी चुनौती, 'हिम्मत है तो...'
इंडिया
ANSCBL बैंक घोटाले में पूर्व MP कुलदीप राय शर्मा समेत 14 नए आरोपी, ED की सप्लीमेंट्री चार्जशीट
ANSCBL बैंक घोटाले में पूर्व MP कुलदीप राय शर्मा समेत 14 नए आरोपी, ED की सप्लीमेंट्री चार्जशीट
इंडिया
पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ की तबीयत बिगड़ी, मॉर्निंग वॉक के दौरान बेहोश होकर गिरे, एम्स में भर्ती
पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ की तबीयत बिगड़ी, मॉर्निंग वॉक के दौरान बेहोश होकर गिरे, एम्स में भर्ती
इंडिया
‘रोजाना का सफर क्यों हो लंबा’, नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो विस्तार पर PM मोदी ने ऐसे दी गुड न्यूज
‘रोजाना का सफर क्यों हो लंबा’, नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो विस्तार पर PM मोदी ने ऐसे दी गुड न्यूज

पवन खेड़ा ने गृह मंत्रालय पर उठाए सवाल

पवन खेड़ा ने कहा, 'सात साल बाद जब कुलगाम के एक खुले बाजार में CRPF की टुकड़ी पर आतंकी हमला होता है तो यह साफ हो जाता है कि 5 अगस्त 2019 को किए गए बदलाव अपने तय लक्ष्य को हासिल करने में नाकाम रहे हैं. ऐसे में 2019 में किए गए अपने बड़े-बड़े वादों के बारे में गृह मंत्री का क्या कहना है? क्या वे तब झूठ बोल रहे थे, या फिर उसके बाद से उनका काम बेहद निराशाजनक रहा है? जो भी हो, वे भारत के गृह मंत्री बने रहने के लायक नहीं हैं.'

खुफिया तंत्र विफल: AAP

जम्मू-कश्मीर आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और डोडा विधायक मेहराज मलिक ने इस हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'कुलगाम में दिनदहाड़े हुआ आतंकी हमला इस बात का स्पष्ट संकेत है कि जमीनी स्तर पर सुरक्षा और खुफिया तंत्र विफल रहे हैं. हमारे घायल जवानों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं.'

ऐसी घटनाएं स्वीकार्य नहीं: महबूबा मुफ्ती

जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कुलगाम हमले की निंदा की है. उन्होंने कहा, 'इस तरह की घटनाओं की किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता है.' महबूबा मुफ्ती ने हमले मे घायल जवानो के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की.

कश्मीर के हालात को खराब करने साजिश: BJP

बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कहा, 'ये कश्मीर के हालात को खराब करने की फिर से साजिश हो रही है. यह हमला कश्मीर और कश्मीरी लोगों के खिलाफ साजिश है. जब भी कश्मीर के अंदर हालात साजगार होते हैं, जब भी कश्मीर के लोग खुले आसमान के नीचे सांस लेते हैं, उसी वक्त इस तरह से दहशतगर्दाना हमले होते हैं. जब-जब कश्मीर में अमन और शांति आती है, उस वक्त पाकिस्तान के आतंकी इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देकर कश्मीर का माहौल खराब करने की कोशिश और साजिश करते हैं.'

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
Read More
Published at : 11 Nov 2026 06:46 PM (IST)
Tags :
Kulgam Crpf KASHMIR CRPF 
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अल्पसंख्यक आरक्षण पर तेलंगाना CM ने BJP को दी चुनौती, 'हिम्मत है तो...'
अल्पसंख्यक आरक्षण पर तेलंगाना CM ने BJP को दी चुनौती, 'हिम्मत है तो...'
इंडिया
ANSCBL बैंक घोटाले में पूर्व MP कुलदीप राय शर्मा समेत 14 नए आरोपी, ED की सप्लीमेंट्री चार्जशीट
ANSCBL बैंक घोटाले में पूर्व MP कुलदीप राय शर्मा समेत 14 नए आरोपी, ED की सप्लीमेंट्री चार्जशीट
इंडिया
पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ की तबीयत बिगड़ी, मॉर्निंग वॉक के दौरान बेहोश होकर गिरे, एम्स में भर्ती
पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ की तबीयत बिगड़ी, मॉर्निंग वॉक के दौरान बेहोश होकर गिरे, एम्स में भर्ती
इंडिया
‘रोजाना का सफर क्यों हो लंबा’, नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो विस्तार पर PM मोदी ने ऐसे दी गुड न्यूज
‘रोजाना का सफर क्यों हो लंबा’, नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो विस्तार पर PM मोदी ने ऐसे दी गुड न्यूज
Advertisement

वीडियोज

Yeh Fitoor Tera: 😮Jeet को लेकर पिता और Saumya के बीच छिड़ी बहस, Saumya ने Jeet को बताया बेस्ट #sbs
Bollywood News: लंबे इंतजार के बाद सामने आया सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की 'मातृभूमि' का ट्रेलर (11.11.26)
रिश्तों का कत्ल...इंसानियत शर्मसार !
पटाखों का रोमांच, कई परिवारों को उजाड़ गया
Akhilesh Yadav के Ayodhya दौरे पर क्यों मचा है बवाल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ की तबीयत बिगड़ी, मॉर्निंग वॉक के दौरान बेहोश होकर गिरे, एम्स में भर्ती
पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ की तबीयत बिगड़ी, मॉर्निंग वॉक के दौरान बेहोश होकर गिरे, एम्स में भर्ती
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Election: BJP छोड़ फिर सपा का साथ देंगे राजभर? अखिलेश का दावा- 36 सीटें मांगीं
BJP छोड़ फिर सपा का साथ देंगे राजभर? अखिलेश का दावा- 36 सीटें मांगीं
इंडिया
नोएडा मेट्रो विस्तार से भारत संग्राहलय तक..., मोदी कैबिनेट ने लिए आज ये 5 बड़े फैसले
नोएडा मेट्रो विस्तार से भारत संग्राहलय तक..., मोदी कैबिनेट ने लिए आज ये 5 बड़े फैसले
क्रिकेट
पैट कमिंस समेत इन 4 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है सनराइजर्स हैदराबाद, देखें लिस्ट
पैट कमिंस समेत इन 4 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है सनराइजर्स हैदराबाद, देखें लिस्ट
बॉलीवुड
'रामायण' 450 करोड़ के पार, तोड़ा 'पीके'-'धुरंधर' का रिकॉर्ड, ओवरसीज में भी काटा गदर
'रामायण' 450 करोड़ के पार, तोड़ा 'पीके'-'धुरंधर' का रिकॉर्ड, ओवरसीज में भी काटा गदर
इंडिया
सोनिया गांधी ने खाने से जुड़ी यादें शेयर कीं, बताया कैसे राजीव गांधी से हुआ था प्यार
सोनिया गांधी ने खाने से जुड़ी यादें शेयर कीं, बताया कैसे राजीव गांधी से हुआ था प्यार
इंडिया
सोनिया गांधी के PM पद छोड़ने पर घमासान, BJP ने कहा- 'मिल्कियत समझती थीं'
सोनिया गांधी के PM पद छोड़ने पर घमासान, BJP ने कहा- 'मिल्कियत समझती थीं'
इंडिया
फारस की खाड़ी में तेल टैंकर पर हमला, 4 क्रू मेंबर्स घायल, एक भारतीय भी शामिल
फारस की खाड़ी में तेल टैंकर पर हमला, 4 क्रू मेंबर्स घायल, एक भारतीय भी शामिल
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget