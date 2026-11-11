कुलगाम में आतंकी हमले के बाद निशाने पर गृह मंत्री, महबूबा से पवन खेड़ा तक जानें किसने क्या कहा

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में बुधवार दोपहर दिनदहाड़े आतंकियों ने सीआरपीएफ के नाके पर हमला कर दिया. बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने सुरक्षाकर्मियों पर अंधाधुंध फायरिंग की और फिर मौके से भाग गए. इस हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के तीन जवान घायल हो गए. घायल जवानों को इलाज के लिए अनंतनाग जिले के जीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां एक जवान की हालत गंभीर बताई जा रही है. इस घटना के बाद कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछा है.

कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा कि कुलगाम के मीर बाजार में हुए आतंकी हमले की खबर, जिसमें CRPF के जवान घायल हो गए, बेहद परेशान करने वाली है. उन्होंने कहा, हम उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आतंकवाद और हिंसा का यह खतरा हमारे देश से हमेशा के लिए खत्म हो जाए, लेकिन एक अहम सवाल यह है कि गृह मंत्री का इस पर क्या कहना है? 2019 में उन्होंने दावा किया था कि अनुच्छेद 370 को हटाने से आतंकवाद का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा. प्रधानमंत्री ने भी उनके इस दावे का समर्थन किया था.'

पवन खेड़ा ने गृह मंत्रालय पर उठाए सवाल

पवन खेड़ा ने कहा, 'सात साल बाद जब कुलगाम के एक खुले बाजार में CRPF की टुकड़ी पर आतंकी हमला होता है तो यह साफ हो जाता है कि 5 अगस्त 2019 को किए गए बदलाव अपने तय लक्ष्य को हासिल करने में नाकाम रहे हैं. ऐसे में 2019 में किए गए अपने बड़े-बड़े वादों के बारे में गृह मंत्री का क्या कहना है? क्या वे तब झूठ बोल रहे थे, या फिर उसके बाद से उनका काम बेहद निराशाजनक रहा है? जो भी हो, वे भारत के गृह मंत्री बने रहने के लायक नहीं हैं.'

खुफिया तंत्र विफल: AAP

जम्मू-कश्मीर आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और डोडा विधायक मेहराज मलिक ने इस हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'कुलगाम में दिनदहाड़े हुआ आतंकी हमला इस बात का स्पष्ट संकेत है कि जमीनी स्तर पर सुरक्षा और खुफिया तंत्र विफल रहे हैं. हमारे घायल जवानों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं.'

ऐसी घटनाएं स्वीकार्य नहीं: महबूबा मुफ्ती

जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कुलगाम हमले की निंदा की है. उन्होंने कहा, 'इस तरह की घटनाओं की किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता है.' महबूबा मुफ्ती ने हमले मे घायल जवानो के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की.

कश्मीर के हालात को खराब करने साजिश: BJP

बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कहा, 'ये कश्मीर के हालात को खराब करने की फिर से साजिश हो रही है. यह हमला कश्मीर और कश्मीरी लोगों के खिलाफ साजिश है. जब भी कश्मीर के अंदर हालात साजगार होते हैं, जब भी कश्मीर के लोग खुले आसमान के नीचे सांस लेते हैं, उसी वक्त इस तरह से दहशतगर्दाना हमले होते हैं. जब-जब कश्मीर में अमन और शांति आती है, उस वक्त पाकिस्तान के आतंकी इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देकर कश्मीर का माहौल खराब करने की कोशिश और साजिश करते हैं.'