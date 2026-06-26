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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामणिपुर हिंसा में 51 दिन बाद कबूलनामा! KZC ने माना- 'हमारे लोगों ने की थी 6 नागा ग्रामीणों की हत्या'

मणिपुर हिंसा में 51 दिन बाद कबूलनामा! KZC ने माना- 'हमारे लोगों ने की थी 6 नागा ग्रामीणों की हत्या'

Manipur Violence: मणिपुर में कूकी-जो समुदाय की सर्वोच्च संस्था कूकी-जो काउंसिल (KZC) ने पहली बार स्वीकार किया है कि उनके समुदाय के लोगों ने नागा ग्रामीणों की हत्या की थी.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 26 Jun 2026 06:50 AM (IST)
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Manipur Violence: मणिपुर में जारी जातीय हिंसा के बीच कुकी-जो समुदाय के शीर्ष संगठन कुकी-जो काउंसिल (केजेडसी) ने पहली बार स्वीकार किया है कि उनकी बिरादरी के लोगों ने अपहरण किए गए छह लियांगमै नागा ग्रामीणों की हत्या की थी. मीडिया से बातचीत के दौरान केजेडसी अध्यक्ष हेनलियानथांग थांगलेट ने वीडियो संदेश में इस घटना को बहुत बड़ी गलती बताया.

उन्होंने कहा कि छह नागा ग्रामीणों की हत्या भावनाओं के उबाल में की गई थी. उन्होंने इस घटना की खुलकर आलोचना भी की. इस दौरान केजेडसी के प्रवक्ता गिंजा वुआलजोंग भी मौजूद रहे.

पहली बार सार्वजनिक रूप से जताया अफसोस

यह पहली बार है जब किसी कुकी व्यक्ति या कुकी-जो सामाजिक संगठन ने छह नागा नागरिकों की हत्या पर सार्वजनिक रूप से अफसोस जताया है. इन छह नागा ग्रामीणों का लंबे समय तक कोई पता नहीं चल पाया था. बाद में 11 जून को सुरक्षा बलों ने उनके सड़े-गले और क्षत-विक्षत शव बरामद किए थे.

13 मई को हुई थी चर्च नेताओं की हत्या

ये छह नागा ग्रामीण उन कई लोगों में शामिल थे जिनका 13 मई को अपहरण किया गया था. उसी दिन अज्ञात हमलावरों ने दो वाहनों पर घात लगाकर हमला किया था. इस हमले में तीन थाडौ चर्च नेताओं की हत्या कर दी गई थी. घटना लेइलोन वैफेई गांव के पास हुई थी.

कुकी संगठनों ने नागा उग्रवादियों पर लगाया था आरोप

कुकी-जो संगठनों ने चर्च नेताओं की हत्या के लिए नागा के सशस्त्र संगठनों, खासकर नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम (एनएससीएन), को जिम्मेदार ठहराया था.

थाडौ समुदाय की पहचान को लेकर भी मतभेद

थाडौ समुदाय के भीतर भी पहचान को लेकर मतभेद हैं. एक वर्ग खुद को अलग समुदाय मानता है. जबकि दूसरा वर्ग खुद को बड़े कुकी समुदाय का हिस्सा बताता है.

हत्या के बाद शुरू हुआ था बंधक संकट

चर्च नेताओं की हत्या के बाद कुकी और नागा समुदायों के बीच बंधक संकट पैदा हो गया था. कुकी समूहों ने कई नागा लोगों का अपहरण किया था. इसके जवाब में नागा समूहों ने भी कई कुकी लोगों को बंधक बना लिया था. सुरक्षा बलों की मध्यस्थता के बाद 15 मई को दोनों समुदायों के 14-14 अपहृत लोगों की अदला-बदली कराई गई थी.

9 जून को नागा संगठनों ने छोड़े थे कुकी बंधक

यूनाइटेड नागा काउंसिल और चर्च संगठनों के प्रयास से 9 जून को बाकी 14 कुकी बंधकों को भी रिहा कर दिया गया था. लेकिन कुकी-जो समूहों की ओर से नागा बंधकों को रिहा नहीं किया गया. इससे उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर आशंकाएं पैदा हो गई थीं.

11 जून को मिले छह नागा ग्रामीणों के शव

दो दिन बाद 11 जून को सुरक्षा बलों ने छह नागा ग्रामीणों के शव बरामद किए. इस घटना के बाद मणिपुर के नागा बहुल इलाकों, नागालैंड और इंफाल घाटी में भारी आक्रोश फैल गया.

ये भी पढ़ें- 'मीटिंग में जा रहा हूं...', केतन की हत्या से ठीक पहले मां से बोलकर गया चेतन, पिता ने किया खुलासा

एसओओ समझौता खत्म करने की उठी मांग

यूनाइटेड नागा काउंसिल सहित कई नागा और मैतेई संगठनों ने केंद्र सरकार से 25 कुकी-जो सशस्त्र संगठनों के साथ हुए सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस (एसओओ) समझौते को समाप्त करने की मांग की. इन संगठनों का आरोप है कि यही सशस्त्र समूह राज्य में जातीय हिंसा को लंबा खींच रहे हैं.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 26 Jun 2026 06:50 AM (IST)
Tags :
Manipur Violence Kuki Zo Council
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