देह का दिखावा और बदन की तराश! आखिर विज्ञापन में हर जगह औरत ही क्यों?

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन के एक राखी एड ने खूब बवाल मचाया. कृति के फ्लॉन्ट कपड़ों वाली घटना भले ही एक एड की है, लेकिन यह हमें एक बड़े सवाल पर ले आती है. क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी शो, कॉन्फ्रेंस या विज्ञापन में अक्सर महिलाओं को कम कपड़ों में क्यों दिखाया जाता है? उन्हें उनके काम के लिए नहीं, बल्कि उनके बदन के लिए जाना जाता है. क्या विज्ञापन में औरतों का कोई काम ही नहीं है या फिर हमारा समाज और मीडिया उन्हें जानबूझकर इस तरह दिखाता है...

'कम कपड़े' महज एक शुरुआत

देखिए, सवाल सिर्फ कम कपड़े पहनने का नहीं है. असली मामला यह है कि विज्ञापन की दुनिया में महिलाओं को या तो दिखाया ही नहीं जाता, या अगर दिखाया जाता है तो उन्हें एक 'औरत' के रूप में देखा जाता है, न कि एक 'आर्टिस्ट' के रूप में. इसके पीछे बहुत बड़े और पुराने कारण हैं.

1. विज्ञापन का माहौल है 'ठंडा', जो बर्दाश्त नहीं कर पाती महिलाएं

साउथ कोरिया की सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक, सबसे बड़ी वजह यह है कि विज्ञापनों में महिलाओं की संख्या बहुत कम है. जो हैं, उन्हें वहां का माहौल अक्सर बहुत अजीब और बेचैन करने वाला लगता है. वैज्ञानिक इसे 'चिली क्लाइमेट' यानी 'ठंडा माहौल' कहते हैं. इसका मतलब है कि वहां उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं होता जैसा होना चाहिए.

भारत में देखो तो, हायर एजुकेशन में लड़कियां करीब 30% हैं. लेकिन जब नौकरी की बारी आती है, तो यह आंकड़ा घटकर सिर्फ 14% रह जाता है. यानी, पढ़ाई तो वे कर लेती हैं, लेकिन उन्हें प्रोफेशनल दुनिया में आगे बढ़ने के मौके नहीं मिलते. नौकरी छोड़नी पड़ती है या वे आगे नहीं बढ़ पातीं.

सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी की रिसर्च में पाया गया कि कॉलेजों में लड़कियों के साथ अक्सर लड़के वाले 'चुहल' करते हैं. वे उनकी शक्ल, बदन और कपड़ों पर टिप्पणी करते हैं. उन्हें एक 'चीज' यानी ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है. ऐसे में महिलाएं असहज हो जाती हैं.

यह सिर्फ सहपाठियों की बात नहीं है. कई बार बड़ी-बड़ी कंपनियां भी अपने विज्ञापनों में महिलाओं को इसी तरह दिखाती हैं.

एक और समस्या यह है कि इन विभागों में महिला प्रोफेसर बहुत कम होती हैं. जो इवेंट्स होते हैं, वे पूरी तरह पुरुषों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं. इससे महिलाओं को लगता है कि वे यहां फिट नहीं बैठतीं, वे अकेली पड़ जाती हैं.

सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे समाज में अब भी यह पुरानी सोच है, 'लड़कियां गणित और फिजिक्स में कमजोर होती हैं', या 'इंजीनियरिंग लड़कों का काम है' जैसी बातें कही जाती हैं. जब बचपन से ही लड़कियों को यह सुनाया जाता है, तो वे खुद को कामकाज से दूर कर लेती हैं.

वैसे, नासा ने भी यह पाया था कि लड़कियों को स्पेस साइंस में इसलिए कम रुचि होती है क्योंकि उन्हें लगता है कि वे इस क्षेत्र में 'फिट' नहीं बैठतीं.

2. किताबों और मीडिया में महिलाएं हैं 'गायब'

मान लो कि महिलाएं विज्ञापन में हैं भी, तो भी उन्हें वह इज्जत और पहचान नहीं मिलती जो मर्दों को मिलती है. सबसे पहली चीज है हमारी बचपन की किताबें.

जापान में OAPEN Library की रिसर्च के मुताबिक, 1,655 वयस्कों की तस्वीरों को देखा गया. पाया गया कि महिलाओं की तस्वीरें पुरुषों से बहुत कम थीं. महिलाओं की तस्वीरें तो गिनी-चुनी थीं.

यानी बचपन से ही बच्चों को यह संदेश मिलता है कि विज्ञापन का हीरो कोई मर्द ही हो सकता है. महिलाओं को बड़े-बड़े अविष्कार करते हुए, पुरस्कार लेते हुए या कोई नई खोज करते हुए नहीं दिखाया जाता.

जर्मनी में frontiersin.org की स्टडी में देखा गया कि जर्मनी के बड़े-बड़े अखबारों और टीवी चैनलों में से सिर्फ 18% महिलाएं एक्सपर्ट्स होती हैं. हालांकि उस फील्ड में महिला रिसर्चर्स की संख्या 31% है. यानी, मीडिया जानबूझकर भेदभाव नहीं कर रहा, बल्कि यह समस्या विज्ञापन के ढांचे में ही छिपी है.

चूंकि महिलाएं ऊंचे पदों पर कम हैं और उनके पास रिसर्च पेपर छपवाने के कम मौके होते हैं, इसलिए मीडिया भी उन्हें कम ही दिखाता है. मीडिया समस्या पैदा नहीं कर रहा, बल्कि उस समस्या को और बढ़ा रहा है.

3. 'देह का दिखावा' करने वाली क्यों हैं महिलाएं?

अब आते हैं असली सवाल पर- आखिर 'ऑब्जेक्टिफिकेशन' यानी किसी को चीज बनाकर पेश करना क्यों होता है? जब महिलाएं दिखती भी हैं, तो उनके दिमाग और काम की बजाय उनके रूप-रंग पर क्यों बात होती है?

पुराने जमाने के अखबार: चीन में महिलाओं की मीडिया छवि पर हुई एक स्टडी ने यह खुलासा किया कि पुराने दौर में अखबार महिलाओं को उनके काम के लिए नहीं, बल्कि उनकी शादी, बच्चे, कपड़े और शक्ल-सूरत जैसी बातों के लिए कवर करते थे. क्या तुमने कभी किसी पुरुष के कपड़ों के बारे में इतनी चर्चा सुनी? नहीं न! उनकी सोच और रिसर्च पर बात होती है. लेकिन महिलाओं को पहले एक 'औरत' माना जाता था, आर्टिस्ट नहीं.

चीन में महिलाओं की मीडिया छवि पर हुई एक स्टडी ने यह खुलासा किया कि पुराने दौर में अखबार महिलाओं को उनके काम के लिए नहीं, बल्कि उनकी शादी, बच्चे, कपड़े और शक्ल-सूरत जैसी बातों के लिए कवर करते थे. क्या तुमने कभी किसी पुरुष के कपड़ों के बारे में इतनी चर्चा सुनी? नहीं न! उनकी सोच और रिसर्च पर बात होती है. लेकिन महिलाओं को पहले एक 'औरत' माना जाता था, आर्टिस्ट नहीं. विज्ञापनों की दुनिया: आज भी विज्ञापनों में महिलाओं को उनके 'सेक्स अपील' के लिए इस्तेमाल किया जाता है. खासकर उन क्षेत्रों में जहां पुरुषों का दबदबा हो, जैसे ऑटोमोबाइल या टेक. महिलाओं को कम कपड़ों में दिखाना इसी 'ऑब्जेक्टिफिकेशन' का एक हिस्सा है. वे उन्हें एक पेशेवर की बजाय एक दिखावे की 'चीज' की तरह पेश करते हैं.

क्या इस व्यवस्था में बदलाव की उम्मीद है?

अच्छी बात यह है कि धीरे-धीरे स्थिति बदल रही है. हां, बदलाव बहुत धीमा है, पर हो रहा है.

चीन की उसी स्टडी में यह भी पाया गया कि पिछले 15 सालों में मीडिया ने महिलाओं को अब ज्यादा 'पेशेवर' तरीके से पेश करना शुरू कर दिया है. अब उनकी शक्ल-सूरत पर कम और उनके काम पर ज्यादा बात होने लगी है.

इस पूरे खेल का सार यह है कि हमारा समाज और मीडिया ने विज्ञापन का एक 'पुरुष' चेहरा बना लिया है. इसी वजह से महिलाएं या तो नजर ही नहीं आतीं. अगर आती हैं तो उन्हें उनकी सोच के लिए नहीं, बल्कि उनके बदन और कपड़ों के लिए देखा जाता है. यह समस्या 'औरत' की नहीं है, बल्कि समाज के 'नजरिए' की है.

इससे निकलने के लिए महिलाओं को भी हीरो की तरह दिखाना होगा. मीडिया को महिलाओं को उनके काम की वजह से कवर करना होगा, उनके कपड़ों की वजह से नहीं. सबसे जरूरी बात यह है कि महिलाओं को एक 'चीज' न मानकर एक 'इंसान' समझना होगा, जो विज्ञापन की दुनिया में बड़ी-बड़ी समस्याओं का हल कर सकती है.

विज्ञापन का ध्यान 'देह' पर नहीं, 'दिमाग' पर होना चाहिए और दिमाग में न तो जेंडर होता है, न ही कपड़े.