वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन अगले नौसेना प्रमुख (Chief of Naval Staff) होंगे. वो वर्तमान में मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान के कमांडिंग इन चीफ हैं और 31 मई को कार्यभार संभालेंगे और उनका कार्यकाल 31 दिसंबर, 2028 तक रहेगा. मौजूदा नेवी चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी की जगह लेंगे, जो 30 मई को रिटायर हो रहे हैं. वाइस एडमिरल स्वामीनाथन का भारतीय नौसेना में एक शानदार और लंबा करियर रहा है. इसी वजह से मोदी सरकार ने उन्हें नौसेना का नेतृत्व सौंपा है.

कौन हैं वाइस एडमिरल स्वामीनाथन

वाइस एडमिरल स्वामीनाथन 1 जुलाई 1987 को भारतीय नौसेना में कमीशन हुए थे. वो संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के विशेषज्ञ हैं. उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) खडकवासला, जॉइंट सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज यूनाइटेड किंगडम, श्राइवनहैम, कॉलेज ऑफ नेवल वारफेयर (करंजा) और अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स नेवल वॉर कॉलेज से उच्च सैन्य शिक्षा प्राप्त की है. नौसेना प्रमुख (Chief of Naval Staff) के रूप में वाइस एडमिरल स्वामीनाथन पर भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और नौसेना के आधुनिकीकरण की बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी.

सरकार ने राजा सुब्रमणि को बनाया अगला सीडीएस

वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नेवी चीफ बनाने के अलावा मोदी सरकार ने एक और बड़ी घोषणा की है. सरकार ने देश की सैन्य कमान में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमणि (रिटायर) को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) नियुक्त किया है. वह सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी जिम्मेदारी संभालेंगे. लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमणि कार्यभार संभालने की तारीख से अगले आदेश तक इस पद पर बने रहेंगे. बता दें कि मौजूदा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान 30 मई 2026 को अपना कार्यकाल पूरा करेंगे.

जनरल अनिल चौहान वर्तमान और दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) हैं, जिन्होंने 30 सितंबर 2022 को पदभार ग्रहण किया. वो 11 गोरखा राइफल्स के अधिकारी रहे हैं, जिन्हें युद्ध और ऑपरेशनल मामलों का एक लंबा अनुभव है.

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