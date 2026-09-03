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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातेलंगाना में राजनीतिक बवाल, कैबिनेट से निकाले जाने पर मंत्री सीएम पर भड़कीं

तेलंगाना में राजनीतिक बवाल, कैबिनेट से निकाले जाने पर मंत्री सीएम पर भड़कीं

तेलंगाना में कैबिनेट मंत्री कोंडा सुरेखा की बेटी के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी और उनके परिवार को लेकर की गई टिप्पणी करने के बाद राजनीतिक बवाल मच गया है. इसके बाद पार्टी ने मंत्री पर कार्रवाई की है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 03 Sep 2026 11:36 PM (IST)
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  • बेटी के बयान पर कार्रवाई को सुरेखा ने दुर्भावनापूर्ण बताया।

तेलंगाना की पूर्व मंत्री कोंडा सुरेखा ने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के आदेश के बाद राज्य मंत्रिमंडल से उन्हें निकाले जाने के फैसले का विरोध किया है. उन्हें राज्य के मुख्यमंत्री के साथ-साथ सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस को भी सवालों के घेरे में लिया है. कोंडा सुरेखा ने तेलंगाना कैबिनेट से उन्हें निकालने के फैसले पर सवाल उठाते हुए गुरुवार (3 सितंबर, 2026) को कहा कि उन्होंने न तो कोई भ्रष्टाचार किया है और न हीं पार्टी की तरफ से ऐसी कार्रवाई करने से पहले उन्हें अपनी बात रखने का कोई मौका दिया गया है.

कार्रवाई से पहले मुझसे चर्चा क्यों नहीं की- सुरेखा 

सुरेखा ने कहा कि उन्होंने पार्टी नेतृत्व की तरफ से जारी किए गए कारण बताओ नोटिस का जवाब भी दे दिया और फिर यह सवाल उठाया कि जब उन्हें तेलंगाना कैबिनेट से बाहर करने की सिफारिश की जा रही थी, उससे पहले इस मुद्दे को लेकर उनसे चर्चा क्यों नहीं की गई? इसके साथ ही, कांग्रेस नेता ने उन्हें पद से हटाने की कार्रवाई की घोषणा करने वाले उस पत्र की प्रमाणिकता पर भी सवाल उठाए, जिस पर कोई साइन नहीं किए गए थे. उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ की गई यह कार्रवाई बदले की भावना से की गई दिखाई देती है.

बेटी का बचाव करते हुए पार्टी पर उठाए सवाल

तेलंगाना की पूर्व मंत्री कोंडा सुरेखा ने अपनी बेटी कोंडा सुष्मिता, जिन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और उनके परिवार को लेकर टिप्पणी की थी, का बचाव करते हुए कहा कि उनकी बेटी अब बालिग हैं और उसकी टिप्पणियों या विचारों के लिए सुरेखा पर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती है. 

उन्होंने यह भी पूछा कि उनके बेटी की तरफ से की गई टिप्पणी के लिए उन्हें क्यों जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और जब कांग्रेस नेता कोमातिरेड्डी राज गोपाल रेड्डी और टी. जग्गा रेड्डी ने विवादित टिप्पणी की थी, तो पार्टी की तरफ से उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई थी?

यह भी पढ़ेंः US ट्रेड डील से पहले भारत ने खींची ‘रेड लाइन’, कहा- '...तभी लगेगी मुहर'

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 03 Sep 2026 11:36 PM (IST)
Tags :
Revanth Reddy CONGRESS TELANGANA
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