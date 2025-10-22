कोलकाता से श्रीनगर जा रहे इंडिगो के विमान में तकनीकी खराबी के चलते बुधवार (22 अक्तूबर 2025) शाम को वाराणसी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. विमान का फ्यूल लीक हो गया जिसके बाद क्रू मेंबर ने इसकी जानकारी नजदीकी वाराणसी एयरपोर्ट को दी और विमान को लैंड कराने की इजाजत मांगी. इंडिगो के इस विमान में कुल 166 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे.

विमान में सवाल सभी यात्री सुरक्षित

इंडिगो के इस विमान में कुल 166 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे. सभी यात्रियों को सकुशल विमान से उतारकर एराइवल एरिया में सुरक्षित बैठाया गया. एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से इस मामले की जांच की जा रही है. वाराणसी पुलिस की ओर से कहा गया, ''एयरपोर्ट अधिकारी घटना की जांच कर रहे हैं. स्थिति नियंत्रण में है और सामान्य परिचालन फिर से शुरू हो गया है.''

यात्रियों को दूसरे विमान ने श्रीनगर भेजा जाएगा

इंडिगो की फ्लाइट 6E-6961 में गड़बड़ी हुई है. एयरलाइंस की ओर से बताया गया कि यात्रियों को किसी दूसरे विमान से श्रीनगर भेजने की व्यवस्था की जा रही है. हवा में उड़ने के दौरान विमान में फ्यूल में लीकेज होने लगा था. एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) वाराणसी से संपर्क कर पायलट ने शाम 4:10 बजे विमान को सुरक्षित रनवे पर उतारा.

पिछले महीने लखनऊ से​ दिल्ली के लिए उड़ान भरने जा रहे इंडिगो के फ्लाइट में तकनीकी खराबी हो गई थी, जिस वजह से टेकऑफ से पहले ही इमर्जेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी. उस विमान में सपा चीफ अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव सहित 151 यात्री सवार थे. लखनऊ-दिल्ली रूट पर उड़ान भरने जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E-2111 टेक ऑफ से ठीक पहले ही रुक गई. रनवे पर तेज रफ्तार से दौड़ने के बाद भी प्लेन हवा में उठ नहीं पाया था.

ये भी पढ़ें : केंद्र सरकार ने डीपफेक और AI-जेनरेटेड फोटो-वीडियो को लेकर उठाया बड़ा कदम, नए नियमों का जारी किया ड्राफ्ट