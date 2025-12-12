बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले मंदिर–मस्जिद को लेकर बढ़ते राजनीतिक विवाद के बीच गुरुवार (11 दिसंबर 2025) को साल्ट लेक के विभिन्न इलाकों में पोस्टर लगाए गए, जिनमें महानगर के पूर्वी छोर पर अयोध्या-शैली के राम मंदिर परिसर बनाने की योजना की घोषणा की गई है. परिसर में विद्यालय, अस्पताल, वृद्धाश्रम और अन्य कल्याणकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का वादा किया गया है.

स्थानीय भाजपा नेता और पूर्व स्थानीय इकाई के अध्यक्ष संजय पोयरा के नाम से ये पोस्टर सिटी सेंटर, करुणामयी और बिधाननगर के कई अन्य प्रमुख इलाकों में लगाए गए हैं. इनमें घोषणा की गई है कि चार बीघा भूमि पर अयोध्या संरचना के समान एक राम मंदिर बनाया जाएगा और परियोजना के लिए प्रत्येक निवासी से एक रुपए का योगदान देने का आह्वान किया गया है.

बाबरी मस्जिद-शैली की मस्जिद की नींव

यह घटना ऐसे समय सामने आई है जब निलंबित तृणमूल विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के रेजिनगर में 1992 के बाबरी मस्जिद ध्वंस की बरसी पर अभूतपूर्व सुरक्षा के बीच बाबरी मस्जिद-शैली की मस्जिद की नींव रखी थी. बिधाननगर नगर निगम ने अभी तक इन पोस्टरों पर कोई टिप्पणी नहीं की है, न ही यह बताया है कि इस तरह के निर्माण के लिए कोई औपचारिक आवेदन पेश किया गया है या नहीं, खासकर एक नियोजित नगर निगम क्षेत्र में जहां भूमि उपयोग के कड़े नियम हैं.

राजनीतिक माहौल गरमाया

पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही धार्मिक मुद्दों की राजनीति चरम पर पहुंच रही है. बीते कुछ दिनों में जो घटनाएं लगातार सामने आई हैं, जैसे 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की याद में आयोजित कार्यक्रम, उसी दिन मुर्शिदाबाद में भाजपा की तरफ से राम मंदिर की नींव रखने का आयोजन और अब साल्ट लेक में अयोध्या जैसे मंदिर के प्रस्ताव वाले पोस्टर. इन सभी ने राजनीतिक माहौल को और गरम कर दिया है.

