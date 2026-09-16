दुर्गा पूजा पर वॉलंटियर्स होंगे 'भगवामय', कोलकाता पुलिस का प्लान तैयार

इस साल दुर्गा पूजा पर कोलकाता पुलिस के कर्मियों के लुक में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. दशकों से चले आ रहे सफेद और नीले रंग के लुक को छोड़कर भीड़ को संभालने वाले अपने 20,000 कर्मियों के लिए ऑरेंज रंग के कपड़ों का ऑर्डर दिया गया है. हालांकि ये कर्मी पुलिस बल का हिस्सा नहीं हैं.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, कोलकाता पुलिस मुख्यालय लालबाजार ने तृतीया और दशमी के दौरान यात्रियों को नियंत्रित करने के लिए तैनात किए जाने वाले अस्थायी स्वयंसेवकों को चमकीले फुल-स्लीव टी-शर्ट और मैचिंग कैप पहनाने के लिए 89 लाख रुपये का टेंडर जारी किया है. ये टी-शर्ट और कैप भीड़ से अलग दिखने के लिए डिजाइन किए गए हैं.

लोगों को मदद मांगने में होगी आसानी- पुलिस अधिकारी

एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस खास रंग-रूप वाले कपड़ों के चलते लोग दूर से ही मदद करने वाले कर्मचारियों को पहचान सकेंगे. इसके तहत गहरे ऑरेंज रंग की 12,000 और हल्के नारंगी रंग की 8,000 यूनिफॉर्म तैयार की गई हैं. सीनियर अधिकारियों का कहना है कि रंगों का यह चुनाव सिर्फ़ दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि यह एक सोची-समझी ऑपरेशनल रणनीति है.

अधिकारी ने कहा, "त्योहारों के दौरान मुख्य सड़कें लोगों की भीड़ से पट जाती हैं. चमकीले नारंगी कपड़ों की वजह से आम लोग, खोए हुए बच्चे और गाड़ी चलाने वाले लोग दूर से ही मदद करने वाले कर्मचारियों को पहचान सकते हैं."

भीड़भाड़ वाली जगहों पर होगी तैनाती

इसके अलावा NCC कैडेट, स्काउट्स, सिविल डिफेंस वर्कर, छात्र और स्थानीय NGO के सदस्यों से बनी यह अस्थायी टीम अहम चौराहों, मेट्रो गेट और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर तैनात की जाएगी ताकि पैदल चलने वालों की आवाजाही को सही ढंग से चलाया जा सके. प्राइवेट एजेंसियों से लिए गए सिक्योरिटी गार्ड के अलावा, वॉलंटियर्स की यह टीम त्योहारों के दौरान भीड़ को बेहतर ढंग से संभालने के लिए सड़कों पर तैनात रहेगी.

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