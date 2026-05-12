Garga Chatterjee Arrest: कोलकाता पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बांग्ला पोक्खो के नेता गर्गा चटर्जी को गिरफ्तार किया है. वह एक बंगाली समर्थक है. पुलिस ने यह कार्रवाई विधानसभा चुनावों में कथित तौर पर भड़काऊ बयान देने के आरोप में की है. चटर्जी पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बारे में अफवाहें फैलाने का भी आरोप है. पुलिस साइबर क्राइम डिवीजन ने अरेस्ट किया है. अब इस पूरे मामले में कोलकाता पुलिस कमिश्नर अजय नंद ने कहा है कि गार्गा चटर्जी ने सोशल मीडिया पर ईवीएम से छेड़छाड़ और चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ियों के बारे में पोस्ट किया था. इससे राजनीतिक पार्टियों के बीच अलग-अलग धारणाएं बनीं. भ्रम पैदा हुआ.

डीईओ ने शिकायत दर्ज कराई थी

पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि डीईओ ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. यह एक मामला दर्ज किया गया था. उन्हें दो बार नोटिस जारी किया गया. वे पुलिस के सामने पेश नहीं हुए. इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. उन्हें दो बार नोटिस जारी किया गया. वे पुलिस के सामने पेश नहीं हुए. इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्हें कोलकाता में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने एक suo-moto मामला भी दर्ज किया था. इसमें वे बार-बार पोस्ट कर रहे थे. अलग-अलग समुदायों के बारे में अलग-अलग बातें लिख रहे थे. इससे समाज में मतभेद पैदा होते हैं. उस मामले में भी एक केस दर्ज किया गया था. उन्हें इस मामले में भी शामिल किया जाएगा.

यह भी पढ़ें:

पीएम मोदी की अपील पर AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'लोगों को लग रहा है कि क्या फिर...'

इस एंगल से भी जांच में जुटी है कोलकाता पुलिस

पुलिस इस पूरे मामले में इस बात की जांच कर रही है कि चटर्जी को सुरक्षा कवर कैसे मिल रहा था. उनके पास या तो सरकार की तरफ से दिया गया पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर था या फिर सुरक्षाकर्मी. अधिकारी उस प्रक्रिया के तहत भी जांच कर रहे हैं, जिसके तहत इस तरह के सुरक्षा का इंतजाम किया गया था.

बंगाल की राजनीति और सामाजिक सांस्कृतिक हलकों में चटर्जी को बांग्ला पोक्को के फाउंडर के तौर पर जाना जाता है. इसे साल 7 जनवरी 2018 को शुरू किया था. यह संगठन बंगाली भाषा, संस्कृति और स्थानीय अधिकारों की सुरक्षा की वकालत करता है. चटर्जी ने कोलकाता मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस पूरा किया है. उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की. पिछले कुछ सालों में उन्हें राजनीतिक तौर पर तृणमूल कांग्रेस के करीब माना गया है.

यह भी पढ़ें:

सोने की खरीद टालने की PM मोदी की अपील पर सर्राफा व्यापारी बोले, 'प्रधानमंत्री की बात से हम...'