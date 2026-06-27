कोलकाता हादसा: 16 मौतों के बाद एक्शन में पुलिस, पूर्व मेयर फिरहाद हकीम के खिलाफ शिकायत दर्ज

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकोलकाता हादसा: 16 मौतों के बाद एक्शन में पुलिस, पूर्व मेयर फिरहाद हकीम और दो पूर्व पार्षदों के खिलाफ शिकायत दर्ज

कोलकाता हादसा: 16 मौतों के बाद एक्शन में पुलिस, पूर्व मेयर फिरहाद हकीम और दो पूर्व पार्षदों के खिलाफ शिकायत दर्ज

Kolkata Warehouse Collapse: शिकायत में आरोप लगाया गया कि इलाके में कई अवैध इमारतों का निर्माण हुआ है और इस मामले में तीनों की भूमिका की गहनता से जांच होनी चाहिए. ऐसे में मामले की जांच की जा रही है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 27 Jun 2026 09:06 PM (IST)
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  • कोलकाता में निर्माणाधीन वेयरहाउस ढहने से 16 लोगों की मौत हुई।
  • पूर्व मेयर फिरहाद हकीम समेत तीन पर पुलिस ने शिकायत की।
  • मुख्यमंत्री के बयान के बाद अवैध निर्माणों की जांच शुरू हुई।

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के तारातला इलाके में बुधवार (24 जून, 2026) को दोपहर करीब 12 बजे एक निर्माणाधीन वेयरहाउस के ढह जाने की घटना में 16 लोगों की मौत और 17 अन्य के घायल होने की पुष्टि हो चुकी है. वहीं, अब तक इस मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है.

इस मामले में आगे की कार्रवाई करते हुए जिला पुलिस ने शुक्रवार (26 जून, 2026) को कोलकाता के पूर्व मेयर फिरहार हकीम के साथ कोलकाता नगर निगम (KMC) के दो पूर्व पार्षदों अनवर खान और शम्स इकबाल के खिलाफ शिकायत दर्ज की है.

दर्ज शिकायत के बारे में पुलिस ने दी जानकारी

पुलिस ने मामले को लेकर बताया, ‘हमें फिरहाद हकीम और दो पूर्व पार्षदों अनवर खान और शम्स इकबाल के खिलाफ शिकायतें मिली हैं. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इलाके में कई अवैध इमारतों का निर्माण किया गया है और इस मामले में तीनों की भूमिका की गहनता से जांच होनी चाहिए. ऐसे में मामले की जांच की जा रही है.’ 

विधानसभा में मुख्यमंत्री के बयान के बाद दर्ज हुई शिकायत

फिरहाद हकीम और दो पूर्व पार्षदों के खिलाफ यह शिकायत ऐसे समय पर दर्ज कराई गई है, जब दो दिन पहले गुरुवार (25 जून, 2026) को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में कहा था कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेतृत्व वाले कोलकाता नगर निगम के पूर्व बोर्ड ने गलतियों से भरे डिजाइन होने के बावजूद इस वेयरहाउस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी. उन्होंने सदन में पूर्व मेयर फिरहाद हकीम का नाम लिए बिना ही उस पर निशाना साधा था.

हालांकि, कोलकाता पुलिस पहले ही इस मामले में फिरहाद हकीम के पूर्व स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर (OSD) कालीचरण बनर्जी को गिरफ्तार कर चुकी है. इसके अलावा, एक सिटी कोर्ट ने कालीचरण बनर्जी को शुक्रवार (26 जून, 2026) की सुनवाई के बाद 4 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है. 

यह भी पढ़ेंः TET पेपर लीक पर भड़के ओवैसी, BJP सरकार पर साधा निशाना, पूछा- 'युवाओं को परेशान करने का जिम्मेदार कौन?'

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 27 Jun 2026 09:11 PM (IST)
Tags :
Kolkata Firhad Hakim WEST BENGAL SUvendu Adhikari
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