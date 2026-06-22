कोलकाता में बदला सुहरावर्दी रोड का नाम, शुभेंदु ने बताया ऐतिहासिक, कांग्रेस बोली- CM कंफ्यूज

कोलकाता नगर निगम ने सुहरावर्दी एवेन्यू रोड का नाम बदलकर गोपाल मुखर्जी रोड कर दिया है. इसको लेकर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि 'पश्चिमबंग दिवस' पर कोलकाता की ऐतिहासिक गलती सुधारी गई है. बेगुनाह नागरिकों का नरसंहार करवाने वाले सुहरावर्दी की जगह अब लोगों की जान बचाने वाले गोपाल मुखर्जी के नाम पर सड़क का नाम रखा गया है. वहीं इस पर कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी हसन शाहिद सुहरावर्दी और हुसैन सुहरावर्दी के बीच कंफ्यूज हो गए.

शुभेंदु अधिकारी ने एक्स पर लिखा, 'मैं पश्चिमबंग दिवस के खास मौके पर कल कोलकाता नगर निगम द्वारा लिए गए उस ऐतिहासिक फैसले की सराहना करता हूं, जो एक ऐतिहासिक गलती को सुधारने में अहम भूमिका निभाएगा. अब सुहरावर्दी एवेन्यू का नाम बदलकर गोपाल मुखर्जी रोड कर दिया जाएगा.'

Ladies & gentlemen, this is the Chief Minister of West Bengal. He and his entire government claim to represent West Bengal but got confused between Hasan Shahid Suhrawardy - scholar, educationist, art critic and former Vice Chancellor of Calcutta University - and Huseyn… https://t.co/DR8GXy93Ly — Pawan Khera 🇮🇳 ಪವನ್ ಖೇರಾ (@Pawankhera) June 21, 2026

असली नायकों को याद करेगा बंगाल: शुभेंदु

उन्होंने कहा कि कई दशकों तक, हमारे शहर की एक मुख्य सड़क का नाम ऐसे व्यक्ति के नाम पर था जिसने सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए राज्य की सत्ता का हथियार की तरह इस्तेमाल किया और बेगुनाह नागरिकों का नरसंहार करवाया. अब इसका नाम बदलकर श्री गोपाल मुखर्जी के नाम पर रखा जा रहा है—वे निडर व्यक्ति जिन्होंने हजारों बेगुनाह लोगों की जान बचाने के लिए मुख्य रक्षक की भूमिका निभाई थी. इस तरह, एक सच्चे रक्षक और बचाने वाले को सम्मान देकर आखिरकार ऐतिहासिक न्याय हो सकेगा. अब समय आ गया है कि पश्चिम बंगाल असली नायकों को याद करे, अपनी गलतियों को सुधारे और उन्हें सम्मान दे.

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बंगाल सीएम सुहरावर्दी में कंफ्यूज: पवन खेड़ा

बंगाल सीएम की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद और मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने लिखा शुभेंदु दा, आपने यह क्या कर दिया. उन्होंने लिखा, 'देवियों और सज्जनों, ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं. वे और उनकी पूरी सरकार पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है, लेकिन वे हसन शाहिद सुहरावर्दी- जो एक विद्वान, शिक्षाविद, कला समीक्षक और कलकत्ता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति थे. हुसैन सुहरावर्दी- जिन्हें 'बंगाल का कसाई' कहा जाता है, उनके बीच भ्रमित हो गए. इसी भ्रम में उन्होंने हसन शाहिद सुहरावर्दी के नाम पर रखी गई सड़क का नाम बदल दिया.'

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