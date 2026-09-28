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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकोलकाता: जाधवपुर विद्यापीठ को मिला इस्लामी शिक्षा देने का पत्र, FIR दर्ज

कोलकाता: जाधवपुर विद्यापीठ को मिला इस्लामी शिक्षा देने का पत्र, FIR दर्ज

कोलकाता के जाधवपुर विद्यापीठ स्कूल में प्रिन्सिपल को कुरान की एक प्रति और एक पत्र मिला, पत्र में स्कूल में इस्लामी शिक्षा और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन को शामिल करने का अनुरोध किया गया है.

Written By : धर्मेंद्र बैरागी |  Updated at : 28 Sep 2026 08:22 PM (IST)
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कोलकाता के एक सरकारी स्कूल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उसे पंजीकृत डाक से एक ऐसा पार्सल मिला है, जिसमें पवित्र कुरान की एक प्रति सहित इस्लाम से जुड़े धार्मिक ग्रंथों के साथ पाठ्यक्रम में इस्लामी शिक्षा को शामिल करने का सुझाव देने वाला पत्र मौजूद है.

जाधवपुर विद्यापीठ के प्रधानाचार्य पार्थप्रतिम बैद्य ने बताया कि 24 सितंबर को उनकी मेज पर कुछ पार्सल आए, जिनमें एक में कुरान की एक प्रति और एक पत्र शामिल था, जिसमें स्कूल से अपने पाठ्यक्रम में इस्लामी शिक्षा और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन को शामिल करने का अनुरोध किया गया था.

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जाधवपुर थाने में FIR दर्ज

उन्होंने बताया कि मामले के सिलसिले में जाधवपुर पुलिस थाने में 25 सितंबर को FIR दर्ज कराई गई. बैद्य ने संबंधित पार्सल भेजने वाले व्यक्ति का नाम बताए बगैर कहा, “हम एक प्रतिष्ठित सरकारी स्कूल हैं और हमने कभी भी अपने छात्रों के मन में धर्म से जुड़ी कट्टरपंथी सोच नहीं डाली है. हम भारत की समावेशी सोच में विश्वास करते हैं, जहां छात्रों को किसी खास धर्म के सिद्धांत नहीं सिखाए जा सकते. मौजूदा हालात को देखते हुए, मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने के मकसद से यह पत्र और पार्सल भेजा होगा.”

प्रिन्सिपल ने कहा हम परेशानी नहीं चाहते

उन्होंने कहा कि इस तरह के कदम के पीछे की परिस्थितियों का पता लगाना पुलिस का काम है. बैद्य ने कहा, “इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे स्कूल की इमारत जाधवपुर विश्वविद्यालय परिसर (जहां छात्रों के दो गुटों के बीच टकराव हो चुका है) के पास है, हम कोई परेशानी नहीं चाहते, क्योंकि यहां हजारों बच्चे पढ़ते हैं.”

पुलिस ने शुरू की जांच

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने पार्सल के स्रोत की जांच शुरू कर दी है और भेजने वाले की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है. अधिकारी के मुताबिक, जांचकर्ता स्कूल के अंदर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाल रहे हैं तथा यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्सल और पत्र में जिस व्यक्ति का नाम भेजने वाले के रूप में दर्ज है, क्या वास्तव में उसी ने इसे भेजा था या किसी और ने उसकी ओर से यह काम किया.

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About the author धर्मेंद्र बैरागी

धर्मेंद्र बैरागी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में हिन्दी डिजिटल पत्रकारिता पर  शोध कर रहे हैं. इनके रुचि के विषय साहित्य, राजनीति एवं खेल आदि है. वर्तमान में एबीपी न्यूज में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. संपर्क करें- dharmendradasbairagi13@gmail.com
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Published at : 28 Sep 2026 08:22 PM (IST)
Tags :
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