पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर क्षेत्र में शुक्रवार (7 नवंबर 2025) की देर रात एक चार साल की बच्ची के साथ गलत काम किया गया. इस निर्मम यौन शोषण की घटना ने पूरे राज्य को दहला दिया है. पुलिस के अनुसार पीड़िता अपनी दादी के साथ रेलवे शेड के नीचे मच्छरदानी में सो रही थी, तभी किसी अज्ञात व्यक्ति ने मच्छरदानी काटकर बच्ची का अपहरण कर लिया.

परिवार ने बताया कि वे बंजारा समुदाय से हैं. वे लोग रेलवे शेड में अस्थायी रूप से रह रहे थे, क्योंकि उनके घर को प्रशासन ने तोड़ दिया था. अगले दिन दोपहर में बच्ची तारकेश्वर रेलवे हाई ड्रेन के पास खून से लथपथ और नग्न अवस्था में मिली. बच्ची की दादी, जिन्होंने फटी हुई मच्छरदानी दिखाते हुए बताया, ''वह मेरे बगल में सो रही थी. सुबह करीब 4 बजे किसी ने उसे ले लिया. मुझे पता ही नहीं चला. उन्होंने मच्छरदानी काटी और उसे उठा ले गए, जब मिली तो वह नग्न अवस्था में थी.” घटना के बाद पीड़िता को तारकेश्वर ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

पुलिस ने दर्ज किया मामला, POCSO एक्ट के तहत जांच जारी

हुगली ग्रामीण पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि घटना के संबंध में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत FIR दर्ज की गई है. पुलिस टीम ने घटनास्थल से फॉरेंसिक सबूत इकट्ठा किए हैं. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारी ने कहा कि हम हर एंगल से से जांच कर रहे हैं. शुरुआती सबूतों के आधार पर अपराधी की पहचान जल्द की जाएगी. हालांकि, पीड़िता के परिवार ने आरोप लगाया है कि स्थानीय पुलिस ने पहले FIR दर्ज करने में टालमटोल की, जिसके बाद दबाव बढ़ने पर मामला दर्ज हुआ.

भाजपा ने ममता सरकार पर लगाया आरोप

वीभत्स घटना को लेकर राजनीतिक तूफान भी खड़ा हो गया है. भाजपा नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने X (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा कि तारकेश्वर में 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ. परिवार थाने पहुंचा, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई. पुलिस अपराध को दबाने में व्यस्त है. यह ममता बनर्जी के शासन का असली चेहरा है. एक बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो गई, और पुलिस राज्य की नकली कानून-व्यवस्था को बचा रही है.

ये भी पढ़ें: बुरे फंसे अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप, मिलिट्री कैंटीन में 'ट्रंप वाइन' को लेकर मचा बवाल, जानें क्या है पूरा मामला