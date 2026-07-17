INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाजमीन के कागजात नहीं हो सकते नागरिकता के आधार, फॉरनर्स केस में कोलकाता HC का अहम फैसला

जमीन के कागजात नहीं हो सकते नागरिकता के आधार, फॉरनर्स केस में कोलकाता HC का अहम फैसला

Kolkata: कोलकाता HC ने कहा है कि जमीन के रिकॉर्ड भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं माने जा सकते. कोर्ट ने बांग्लादेशी घुसपैठिया होने के आरोप में हिरासत में लिए गए एक व्यक्ति के मामले में यह बयान दिया है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 17 Jul 2026 07:22 PM (IST)
Preferred Sources

कोलकाता हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि जमीन के रिकॉर्ड को भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता. अदालत ने यह बात नासिर मोल्लाह से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कही. नासिर मोल्लाह को जून महीने में पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिया होने के आरोप में हिरासत में लिया गया था. यह मामला उस याचिका के माध्यम से अदालत पहुंचा, जिसे नासिर मोल्लाह के एक रिश्तेदार ने दायर किया था. फिलहाल मोल्लाह को एक डिटेंशन सेंटर में रखा गया है.

सुनवाई के दौरान मोल्लाह की ओर से पेश वकील ने दावा किया कि वह भारतीय नागरिक हैं. वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि संबंधित व्यक्ति ने खुद को विदेशी नागरिक होने की बात स्वीकार की है. मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या उनके पास ऐसा कोई दस्तावेज है जो स्पष्ट रूप से यह साबित करता हो कि नासिर मोल्लाह भारतीय नागरिक हैं.

ये भी पढ़ें: ED Raid: MP में 70 करोड़ की MDMA ड्रग्स तस्करी मामले में ED का बड़ा एक्शन! इंदौर-मंदसौर में ताबड़तोड़ छापेमारी

दस्तावेज को लेकर कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस सवाल के जवाब में याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि याचिका के साथ लगाए गए दस्तावेजों में जमीन के रिकॉर्ड के अलावा ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जो हिरासत में लिए गए व्यक्ति की भारतीय नागरिकता को स्पष्ट रूप से साबित करता हो. इसके बाद अदालत ने साफ कहा कि जमीन के रिकॉर्ड नागरिकता साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं. अपने दो पन्नों के आदेश में हाई कोर्ट ने कहा, “कोई विदेशी नागरिक भारत में संपत्ति खरीद सकता है. केवल इस आधार पर कि किसी विदेशी नागरिक ने भारत में अचल संपत्ति खरीदी है, यह नहीं माना जा सकता कि वह भारतीय नागरिक है.”

जमीन संबंधी दस्तावेजों का जिक्र

कोर्ट ने आगे कहा कि जिन जमीन संबंधी दस्तावेजों का याचिकाकर्ता बार-बार जिक्र कर रहा है, वे भारतीय नागरिकता के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किए जा सकते. अदालत ने याचिकाकर्ता को एक और अवसर देते हुए कहा है कि वह 20 जुलाई तक ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं जो संबंधित व्यक्ति की भारतीय नागरिकता साबित करते हों. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, “याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वह शपथपत्र के माध्यम से ऐसे दस्तावेज अदालत के सामने रखे, जिनसे हिरासत में लिए गए व्यक्ति की भारतीय नागरिकता साबित हो सके.”

भारतीय नागरिकता को लेकर पासपोर्ट का मामला

इस बीच हाल ही में केंद्र सरकार ने भी स्पष्ट किया था कि पासपोर्ट को भारतीय नागरिकता का अंतिम और पक्का प्रमाण नहीं माना जा सकता. सरकारी सूत्रों के अनुसार पासपोर्ट कभी भी भारतीय नागरिकता का पूर्ण प्रमाण नहीं रहा है. सूत्रों ने बताया कि कुछ परिस्थितियों में गैर-नागरिकों को भी पासपोर्ट जारी किया जा सकता है. इस मामले में 2013 में बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से दिए गए एक फैसले का भी उल्लेख किया गया. उस फैसले में अदालत ने कहा था कि क्योंकि कानून कुछ परिस्थितियों में गैर-नागरिकों को भी पासपोर्ट जारी करने की अनुमति देता है, इसलिए केवल पासपोर्ट का होना भारतीय नागरिकता का अंतिम और निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता.

NRC को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज

इस मामले के बीच पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को लेकर भी राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है. पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने हाल ही में राज्य में असम की तरह NRC लागू करने का संकेत दिया था. उन्होंने कहा था कि कुछ समय बाद पश्चिम बंगाल में भूमि अतिक्रमण, जबरन धर्म परिवर्तन और अन्य संबंधित मुद्दों के खिलाफ सख्त कानून लाया जाएगा. साथ ही उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की भी बात कही थी. फिलहाल नासिर मोल्लाह के मामले में अदालत ने नागरिकता से जुड़े ठोस दस्तावेज पेश करने के लिए समय दिया है. अब अगली सुनवाई में यह देखा जाएगा कि याचिकाकर्ता भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए कौन से दस्तावेज अदालत के सामने पेश करते हैं.

ये भी पढ़ें: Brij Bhushan Sharan Singh: 'अगर इमारतें अवैध हैं तो...', आजम खान की यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन को लेकर क्या बोले बृजभूषण सिंह

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
Read More
Published at : 17 Jul 2026 07:22 PM (IST)
Tags :
High Court Kolkata Indian Citizenship Kolkata 
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जमीन के कागजात नहीं हो सकते नागरिकता के आधार, फॉरनर्स केस में कोलकाता HC का अहम फैसला
जमीन के कागजात नहीं हो सकते नागरिकता के आधार, फॉरनर्स केस में कोलकाता HC का अहम फैसला
इंडिया
पंजाब में 5470 करोड़ के विकास परियोजनाओं की सौगात, पीएम मोदी ने कहा- सिर्फ बीजेपी ही ला सकती है राज्य में बदलाव
पंजाब में 5470 करोड़ के विकास परियोजनाओं की सौगात, PM मोदी ने कहा- सिर्फ BJP ही ला सकती है राज्य में बदलाव
इंडिया
संसद में पेश होने से पहले ही वंदे मातरम बिल पर छिड़ गई बहस, कांग्रेस ने बताया संविधान के खिलाफ, जानें सरकार का तर्क
संसद में आने से पहले ही 'वंदे मातरम' पर बहस, कांग्रेस बोली-संविधान के खिलाफ, जानें सरकार का तर्क
इंडिया
'शराब-सिगरेट पर अतिरिक्त टैक्स लगाइए, लेकिन बेटियों को...', SC ने दिया अदालतों में महिलाओं के लिए बेहतर व्यवस्था का आदेश
'शराब-सिगरेट पर अतिरिक्त टैक्स लगाइए, लेकिन बेटियों को...', SC ने दिया अदालतों में महिलाओं के लिए बेहतर व्यवस्था का आदेश
Advertisement

वीडियोज

Shehnaaz Gill बोलीं- अभी सक्सेस नहीं मिली, मेरा सपना है लोग टिकट खरीदकर मेरी फिल्में देखने आएं
Bollywood News: '3 Idiots' की कहानी पर आमिर का नया खुलासा, सोनम वांगचुक कनेक्शन पर छिड़ी नई बहस (17-07-2026)
Udne ki Asha: Sailee-Sachin की बदली किस्मत; Ganpatipule में मिला पैसा, पर खो गया सुकून!
Tata Altroz diesel long term review and mileage: E20 ka best solution? #autolive
Ethanol Petrol पर गडकरी का ये Interview Viral है
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
जॉर्डन में जहां खड़े थे अमेरिकी विमान, वहां ईरान ने ड्रोन- बैलिस्टिक मिसाइल से किया अटैक
जॉर्डन में जहां खड़े थे अमेरिकी विमान, वहां ईरान ने ड्रोन- बैलिस्टिक मिसाइल से किया अटैक
इंडिया
संसद में पेश होने से पहले ही वंदे मातरम बिल पर छिड़ गई बहस, कांग्रेस ने बताया संविधान के खिलाफ, जानें सरकार का तर्क
संसद में आने से पहले ही 'वंदे मातरम' पर बहस, कांग्रेस बोली-संविधान के खिलाफ, जानें सरकार का तर्क
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हार्डकोर हिंदुत्व की पिच पर CM योगी? जिन्ना पर दिया बयान तो भड़क उठे AIMIM और सपा के नेता
हार्डकोर हिंदुत्व की पिच पर CM योगी? जिन्ना पर दिया बयान तो भड़क उठे AIMIM और सपा के नेता
क्रिकेट
'मैं खेलना छोड़ दूंगा...', संन्यास की अफवाहों के बीच रोहित शर्मा के पुराने बयान ने मचाई सनसनी; जानें रिटायरमेंट पर क्या कहा
'मैं खेलना छोड़ दूंगा', संन्यास की अफवाहों के बीच रोहित शर्मा के पुराने बयान ने मचाई सनसनी
साउथ सिनेमा
Lenin Box Office Day 7 Worldwide: 'धमाल 4' के आगे 'लेनिन' का भी वर्ल्डवाइड बजा डंका, अखिल अक्किनेनी के करियर का बना इतना बड़ा रिकॉर्ड
'लेनिन' का भी वर्ल्डवाइड बजा डंका, अखिल अक्किनेनी के करियर का बना इतना बड़ा रिकॉर्ड
विश्व
कुवैत में खारे पानी को मीठा करता है जो फिल्टर प्लांट, उस पर ईरान का हमला, क्यों घबरा उठा रेगिस्तानी देश?
कुवैत में खारे पानी को मीठा करता है जो फिल्टर प्लांट, उस पर ईरान का हमला, क्यों घबरा उठा रेगिस्तानी देश?
इंडिया
Explained: क्या इस बार पास होगा परिसीमन बिल? कैसे बजट सत्र के मुकाबले बदल गई मानसून सत्र की तस्वीर?
क्या इस बार पास होगा परिसीमन बिल? कैसे बजट सत्र के मुकाबले मानसून सत्र की तस्वीर बदल गई?
इंडिया
सोनम वांगचुक का नया वीडियो आया सामने- 'मैं 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा, उसके बाद भूत बनकर...'
सोनम वांगचुक का नया वीडियो आया सामने- 'मैं 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा, उसके बाद भूत बनकर...'
ENT LIVE
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
ENT LIVE
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
ABP NEWS
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
ABP NEWS
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Embed widget