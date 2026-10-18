कोलकाता हादसे पर सियासी घमासान, TMC ने पूछा- 'CM के भतीजे की गिरफ्तारी कब'

कोलकाता के चोर बागान स्थित दुर्गा पूजा पंडाल में शनिवार शाम हुई भगदड़ के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति गरमा गई है. हादसे में कई लोगों की मौत और बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की खबर के बीच विपक्षी दल तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. TMC का कहना है कि पूजा आयोजन समिति में सत्तारूढ़ दल से जुड़े कई प्रभावशाली लोग शामिल हैं और उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है.

पार्टी ने मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के भतीजे देबदीप अधिकारी और आयोजन समिति से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की है. दूसरी ओर, हादसे की जांच के लिए सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मुख्यमंत्री ने कलकत्ता हाई कोर्ट के एक मौजूदा न्यायाधीश की अगुवाई में विशेष जांच दल (SIT) गठित करने की घोषणा की है.

TMC ने पूजा समिति और प्रशासन पर उठाए सवाल

तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चोर बागान सर्वजनिन दुर्गोत्सव समिति के संबंध मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के भतीजे देबदीप अधिकारी से हैं. पार्टी ने सवाल किया कि कथित तौर पर इस आयोजन से जुड़े देबदीप अधिकारी को कब गिरफ्तार किया जाएगा. TMC के प्रवक्ता और कोलकाता के विधायक कुणाल घोष ने कहा कि भगदड़ को रोकने में प्रशासन पूरी तरह नाकाम रहा और पूजा समिति को इस हादसे की जिम्मेदारी लेनी चाहिए. उन्होंने कहा, "यह हादसा प्रशासन की पूरी विफलता है और संबंधित पूजा समिति को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए. इसमें कई प्रभावशाली लोग शामिल हैं, लेकिन फिलहाल हम अस्पताल में हैं. कल शाम से हमारी प्राथमिकता राहत कार्य और घायलों का इलाज सुनिश्चित करना है."

कुणाल घोष ने मुख्यमंत्री के बयान को भी अधूरा बताते हुए आरोप लगाया कि इसके जरिए जिम्मेदारी से बचने, लोगों को गुमराह करने और ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने मांग की कि समिति के पदाधिकारियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और नगर निगम के संबंधित अधिकारियों तथा ओएसडी को उनके पदों से हटाया जाए. उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि समिति में बीजेपी के कई सदस्य हैं और उन्हें बचाया जा रहा है. घोष ने बारिश को हादसे की वजह बताने पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि बारिश पहली बार नहीं हुई है और केवल बारिश को जिम्मेदार ठहराना प्रशासन की नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश है.

संकरी गली में भीड़ और बारिश के बीच मची भगदड़

यह हादसा शनिवार शाम करीब 7:30 बजे उत्तरी कोलकाता के चोर बागान इलाके में हुआ. यह शहर के लोकप्रिय दुर्गा पूजा स्थलों में से एक है. शनिवार को दुर्गा पूजा के सप्तमी के दिन पंडाल में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे. इसी दौरान संकरी गली से निकलने की कोशिश में भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ मच गई. उस समय शहर में बारिश हो रही थी, जिससे सड़कें और रास्ते फिसलन भरे हो गए थे. भीड़भाड़ और सीमित जगह के कारण स्थिति बिगड़ने की बात सामने आई है. हालांकि, हादसे के सटीक कारणों और सुरक्षा व्यवस्था में संभावित चूक की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.

पुरानी समिति के सदस्यों के इस्तीफे का पत्र किया साझा

कुणाल घोष ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर चोर बागान सर्वजनिन दुर्गोत्सव समिति के कथित पुराने महासचिव जयंत बनर्जी का एक पत्र भी साझा किया. उन्होंने आरोप लगाया कि मई में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद पुरानी समिति के सदस्यों को पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और नई समिति ने उसकी जगह ले ली. घोष ने बंगाली में पोस्ट करते हुए लोगों से पुरानी समिति के सदस्यों के इस्तीफे का पत्र देखने और नई समिति में शामिल लोगों के बारे में जानकारी लेने की अपील की.

बताया गया कि 17 जुलाई को लिखे गए इस कथित पत्र में जयंत बनर्जी ने महासचिव पद छोड़ने के साथ ही समिति के सात अन्य सदस्यों के इस्तीफे का उल्लेख किया था. हालांकि, इस पत्र की प्रामाणिकता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है. चोर बागान क्षेत्र जोरासांको विधानसभा सीट के अंतर्गत आता है. मई में हुए चुनाव में बीजेपी के विधायक विजय ओझा ने तृणमूल कांग्रेस के विजय उपाध्याय को हराकर यह सीट जीती थी. विजय ओझा नई पूजा समिति के अध्यक्ष हैं.

रविवार को घटनास्थल का दौरा करने के बाद ओझा ने पत्रकारों से कहा, "मैं भी समिति में हूं. मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं." जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें इस साल पंडाल के प्रवेश और निकास मार्गों के सुरक्षा मानकों के हिसाब से संकरा होने की जानकारी थी, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी.

अभिषेक बनर्जी ने मुख्यमंत्री से पूछा- भतीजे को कब गिरफ्तार करेंगे?

तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भी इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी पर निशाना साधा. उन्होंने पूजा समिति से मुख्यमंत्री के भतीजे देबदीप अधिकारी के कथित संबंधों पर सवाल उठाए. साथ ही, उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की उत्तर कोलकाता इकाई के अध्यक्ष तमोघ्न घोष भी पंडाल की व्यवस्थाओं से जुड़े थे. अभिषेक बनर्जी ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा, "सुवेंदु बाबू, दोषी भतीजे को जेल में कब डालेंगे?" उन्होंने आशंका जताई कि विधायक विजय ओझा, तमोघ्न घोष और मुख्यमंत्री के भतीजे को बचाया जा सकता है. अभिषेक ने कहा कि मुख्यमंत्री को एक प्रशासक के तौर पर अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए और मामले में निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए.

बीजेपी ने कहा- क्या कोई अपने रहते ऐसी त्रासदी चाहेगा?

तृणमूल कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है. राज्य बीजेपी के प्रवक्ता और पास की काशीपुर-बेलगछिया विधानसभा सीट से विधायक रितेश तिवारी ने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं है कि मुख्यमंत्री का कोई रिश्तेदार पूजा समिति से जुड़ा है या नहीं. हालांकि, उन्होंने सवाल किया कि यदि कोई रिश्तेदार समिति से जुड़ा भी हो, तो क्या वह अपने रहते ऐसी त्रासदी होने देना चाहेगा?

तिवारी ने कहा कि दशकों से तृणमूल कांग्रेस के नेता पार्थ चटर्जी, अरूप बिस्वास और फिरहाद हकीम सामुदायिक दुर्गा पूजा आयोजनों से जुड़े रहे हैं. बीजेपी के कुछ नेता भी पूजा समितियों से जुड़े हो सकते हैं. उन्होंने सवाल किया कि इसमें गलत क्या है? बीजेपी विधायक सजल घोष ने भी कहा कि अभी यह तय करना जल्दबाजी होगी कि गलती कहां हुई. उन्होंने कहा कि यह स्वीकार करना होगा कि गलतियां हो सकती हैं. अगर बारिश नहीं होती, तो शायद इस तरह की घटना का सामना नहीं करना पड़ता. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं की जा रही है.

राहुल गांधी ने जताया दुख, निष्पक्ष जांच की मांग की

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी कोलकाता के चोर बागान पूजा पंडाल में हुई भगदड़ पर दुख जताया और निष्पक्ष जांच की मांग की. उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि कोलकाता के चोर बागान पूजा पंडाल में भगदड़ की खबर बेहद दुखद है. खबरों के मुताबिक, इस हादसे में कई लोगों की जान गई है और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं. उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की. राहुल गांधी ने प्रशासन से अपील की कि सभी घायलों को तत्काल और उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए. साथ ही, घटना की निष्पक्ष जांच हो, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी दोबारा न हो. उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से राहत कार्यों में हरसंभव मदद करने की अपील भी की.