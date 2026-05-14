हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियालैंड डील केस में कोलकाता डीसीपी शांतनु सिन्हा पर गिरी गाज, ईडी ने किया गिरफ्तार

लैंड डील केस में कोलकाता डीसीपी शांतनु सिन्हा पर गिरी गाज, ईडी ने किया गिरफ्तार

कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लैकस केस में करीब साढ़े दस घंटे की लंबी पूछताछ के बाद केन्द्रीय एजेंसी ने शांतनु सिन्हा को गिरफ्तार किया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 14 May 2026 11:28 PM (IST)
Preferred Sources

ED arrests Kolkata DCP Santanu Sinha Biswa: कोलकाता के डीसीपी शांतनु सिन्हा बिस्वास को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार कर लिया है. सीजीओ कॉम्प्लेक्स से जुड़े मामले में करीब साढ़े दस घंटे की लंबी पूछताछ के बाद केंद्रीय एजेंसी की तरफ से यह कार्रवाई की गई है.

कोलकाता डीसीपी गिरफ्तार

इससे पहले, बिस्वास को अप्रैल के मध्य में करीब पांच बार समन भेजा गया था, लेकिन वे साल्ट लेक स्थित ईडी कार्यालय में पेश नहीं हुए थे. ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ की रिपोर्ट के मुताबिक, ईडी अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने बड़े पैमाने पर मौद्रिक लेन-देन और संपत्ति से जुड़े विवरण देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई.

गौरतलब है कि इससे पहले भी कोलकाता पुलिस के उपायुक्त (डीसीपी) बिस्वास कथित जमीन हड़पने और जबरन वसूली से जुड़े मामले में ईडी के सामने पेश हुए थे. कालीघाट थाने के पूर्व प्रभारी रहे बिस्वास को ममता बनर्जी का करीबी माना जाता है.

लुकआाउट नोटिस किया गया था जारी

ईडी ने उन्हें पहले भी कई बार पूछताछ के लिए तलब किया था, लेकिन वे लगातार पेश होने से बचते रहे. इसके बाद एजेंसी ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया, ताकि उन्हें देश छोड़ने से रोका जा सके. यह नोटिस सभी हवाई अड्डों और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को भी भेजा गया था.

जांच के दौरान ‘सोना पप्पू’ नामक व्यवसायी से जुड़े जमीन हड़पने और जबरन वसूली के मामले में बिस्वास का नाम सामने आया. इसके अलावा, बेहाला के व्यवसायी जय कामदार से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं के केस में भी उनकी कथित संलिप्तता की जानकारी मिली है. फिलहाल, ईडी इस पूरे मामले में उनकी भूमिका की गहराई से जांच कर रही है और आगे की पूछताछ जारी है.

ये भी पढ़ें: अवैध विस्तारवाद और युद्धोन्माद… ब्रिक्स बैठक में इजरायल-यूएस पर भड़के ईरान के विदेश मंत्री, बोले- नहीं झुकने वाले

Published at : 14 May 2026 11:14 PM (IST)
Tags :
Kolkata Police Enforcement Directorate 
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
48 घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन खत्म! रूसी तेल खरीद पर फिर से लगेगी रोक? तेल कंपनियों की बढ़ी टेंशन
48 घंटे बाद ट्रंप की डेडलाइन खत्म! रूसी तेल खरीद पर फिर लगेगी रोक? तेल कंपनियों की बढ़ी टेंशन
इंडिया
लैंड डील केस में कोलकाता डीसीपी शांतनु सिन्हा पर गिरी गाज, ईडी ने किया गिरफ्तार
लैंड डील केस में कोलकाता डीसीपी शांतनु सिन्हा पर गिरी गाज, ईडी ने किया गिरफ्तार
इंडिया
नीट पेपर लीक पर बवाल के बाद एक्शन में शिक्षा मंत्री, देर रात बुलाई हाई लेवल मीटिंग, जानें क्या हुई चर्चा
नीट पेपर लीक पर बवाल के बाद एक्शन में शिक्षा मंत्री, देर रात बुलाई हाई लेवल मीटिंग, जानें क्या हुई चर्चा
इंडिया
मुश्किल गुजरेंगे अगले 14 दिन! उत्तर में भीषण गर्मी तो दक्षिण में बारिश का कहर, आपके राज्य में कैसा रहेगा मौसम?
मुश्किल गुजरेंगे अगले 14 दिन! उत्तर में भीषण गर्मी तो दक्षिण में बारिश का कहर, आपके राज्य में कैसा रहेगा मौसम?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: जूनियर एनटीआर-प्रशांत नील की फिल्म को लेकर बढ़ा बज, बर्थडे पर आएगा 3 मिनट का धमाकेदार वीडियो (14.05.26)
Man Atisundar: Radhya का टूटा दिल, Pratham की मजबूरी! क्या शादी से पहले बेनकाब होगी Niharika?
Toyota Camry Hybrid लेने का सबसे सही वक्त | #toyota #camry #toyotacamry #autolive
इस हफ्ते Entertainment का Mega Blast, OTT और थिएटर्स पर रिलीज होंगी कई बड़ी फिल्में और Web Series
Dhurandhar के लिए रुक गई थी Funding! Ranveer Singh-Aditya Dhar ने लगाए अपने पैसे
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नीट पेपर लीक पर बवाल के बाद एक्शन में शिक्षा मंत्री, देर रात बुलाई हाई लेवल मीटिंग, जानें क्या हुई चर्चा
नीट पेपर लीक पर बवाल के बाद एक्शन में शिक्षा मंत्री, देर रात बुलाई हाई लेवल मीटिंग, जानें क्या हुई चर्चा
राजस्थान
PM की कटौती वाली अपील पर अजमेर दरगाह के सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती बोले, 'अल्लाह का शुक्र है कि...'
PM की कटौती वाली अपील पर अजमेर दरगाह के सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती बोले, 'अल्लाह का शुक्र है कि...'
आईपीएल 2026
CSK को संग ले डूबेगी ऋषभ पंत की LSG, लखनऊ से हारते ही चेन्नई होगी बाहर! समझें प्लेऑफ का गणित
CSK को संग ले डूबेगी ऋषभ पंत की LSG, लखनऊ से हारते ही चेन्नई होगी बाहर! समझें प्लेऑफ का गणित
बॉलीवुड
रणबीर कपूर ने अयोध्या में खरीदी 3 करोड़ की जमीन, 'रामायण' में निभाएंगे भगवान राम का रोल
रणबीर कपूर ने अयोध्या में खरीदी 3 करोड़ की जमीन, 'रामायण' में निभाएंगे भगवान राम का रोल
इंडिया
‘कमजोर इरादे, संवाद की कमी और...’, असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस क्यों हारी? एक्सपर्ट ने बताई बड़ी वजह
‘कमजोर इरादे, संवाद की कमी और...’, असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस क्यों हारी? एक्सपर्ट ने बताई बड़ी वजह
बिहार
7 बजते ही गूंजी सायरन की आवाज, पटना सहित बिहार के 6 जिलों में 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट
7 बजते ही गूंजी सायरन की आवाज, पटना सहित बिहार के 6 जिलों में 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट
टेक्नोलॉजी
AI से पूछो सेहत के राज, लोन की बात या करियर की टेंशन! किसी को नहीं बताएगा WhatsApp का नया फीचर
AI से पूछो सेहत के राज, लोन की बात या करियर की टेंशन! किसी को नहीं बताएगा WhatsApp का नया फीचर
शिक्षा
UPSC CSE 2026: यूपीएससी परीक्षा से पहले जारी होंगे ई-एडमिट कार्ड, यहां मिलेगी डायरेक्ट लिंक
यूपीएससी परीक्षा से पहले जारी होंगे ई-एडमिट कार्ड, यहां मिलेगी डायरेक्ट लिंक
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
Embed widget