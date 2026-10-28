नाबालिग, पिता और दोस्त को निर्वस्त्र घुमाया, अब पुलिस ने आरोपियों की शर्ट उतरवाकर कराई परेड

कोलकाता में एक नाबालिग, उसके पिता और उनके दोस्त को कथित तौर पर निर्वस्त्र कर इलाके में घुमाने के मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों को मंगलवार को पुलिस घटनास्थल पर लेकर पहुंची. यहां पुलिस ने तीनों आरोपियों को उसी इलाके में घुमाया, जहां कथित तौर पर पीड़ितों को निर्वस्त्र कर घुमाया गया था. इस दौरान आरोपियों ने शॉर्ट्स पहन रखे थे. पुलिस के अनुसार, उनकी कमर में रस्सियां बंधी थीं और वे बिना जूते-चप्पल के थे.

नाबालिग लड़की के पिता, मामा और भाई गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नाबालिग लड़की के पिता, मामा और बड़े भाई के रूप में हुई है. आरोप है कि लड़की का उक्त नाबालिग के साथ प्रेम संबंध था. पुलिस तीनों आरोपियों को बेहाला के सरसुना इलाके में स्थित खुदीराम पल्ली लेकर पहुंची. मंगलवार को हुई इस कार्रवाई के दौरान आरोपियों को उसी मोहल्ले में पैदल चलाया गया, जहां कथित तौर पर नाबालिग, उसके पिता और दोस्त को निर्वस्त्र कर घुमाया गया था.

यह घटना कथित मारपीट और सार्वजनिक रूप से अपमानित किए जाने के दो दिन बाद सामने आई. घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुए थे. इलाके के कुछ लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई को पीड़ितों के साथ हुई बेइज्जती का तत्काल जवाब बताया. हालांकि, पुलिस ने स्पष्ट किया कि मामले की जांच अभी जारी है और आरोपों की पड़ताल की जा रही है.

रविवार शाम नाबालिग अपनी नाबालिग प्रेमिका से मिलने पहुंचा था

पुलिस के मुताबिक, घटना रविवार शाम की है. 17 वर्षीय नाबालिग सरसुना थाना क्षेत्र में अपनी नाबालिग प्रेमिका से मिलने गया था. उसके साथ उसका एक दोस्त भी था. आरोप है कि नाबालिग ने लड़की को चूमा, जिसे लड़की के मामा के एक दोस्त ने देख लिया. इसके बाद लड़की के परिवार को दोनों के साथ होने की जानकारी दी गई.

जानकारी मिलने पर लड़की के पिता और मामा कथित तौर पर मौके पर पहुंचे. दोनों लड़कों को खुदीराम पल्ली स्थित एक घर में ले जाया गया. आरोप है कि वहां नाबालिग और उसके दोस्त को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की गई. इसके बाद लड़की के परिवार के सदस्यों ने नाबालिग के पिता को भी फोन करके घर बुलाया.

पिता को बंदूक दिखाकर दी गई कथित धमकी

पुलिस के अनुसार, बुलाए जाने पर नाबालिग के पिता घर पहुंचे तो उनके साथ भी कथित तौर पर मारपीट की गई. आरोप है कि कई लोगों ने उन पर हमला किया. इसी दौरान लड़की के मामा ने कथित तौर पर उनके सामने बंदूक रखकर धमकी दी और कहा कि वह अपने बेटे को गोली मार दें या उसके साथ निर्वस्त्र होकर सड़कों पर चलें.

पीड़ित परिवार का आरोप है कि ऐसा करने से इनकार करने पर तीनों को जान से मारने की धमकी दी गई. परिवार के मुताबिक, अपनी जान बचाने के लिए नाबालिग, उसके पिता और दोस्त ने निर्वस्त्र होकर चलने का विकल्प चुना.

करीब 50 मीटर तक निर्वस्त्र घुमाया, लोगों ने बनाए वीडियो

आरोप है कि इसके बाद तीनों को घर के बाहर एक गली में करीब 50 मीटर तक निर्वस्त्र चलने के लिए मजबूर किया गया. इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाए. पुलिस ने बताया कि पिता को बुलाए जाने से पहले नाबालिग और उसके दोस्त को कथित तौर पर बंधक बनाकर पीटा गया था. जांच में यह आरोप भी सामने आया है कि तीनों के साथ मारपीट की गई, उन्हें कांच की बोतलों से पीटा गया और बंदूक की नोक पर निर्वस्त्र घुमाया गया. हालांकि, पुलिस अभी इन आरोपों की जांच कर रही है. कथित तौर पर बंदूक के इस्तेमाल की भी पड़ताल की जा रही है.

नाबालिग की मां से भी मारपीट का आरोप

इस घटना में नाबालिग की मां के साथ भी कथित तौर पर मारपीट की गई. घटना के बाद उनकी चिकित्सकीय जांच कराई गई. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना से जुड़े सभी आरोपों की पुष्टि की जा रही है.