कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर शुक्रवार (19 जून 2026) को खराब मौसम के दौरान एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. तेज बारिश और गरज के बीच IndiGo की एक फ्लाइट पर आसमानी बिजली गिर गई. यह फ्लाइट कोलकाता से अगरतला जाने वाली थी और एयरपोर्ट के स्टैंड नंबर 56L पर खड़ी थी.

यह घटना इंडिगो की फ्लाइट 6E6068 के साथ हुई. उस समय एयरपोर्ट इलाके में मौसम काफी खराब था और लगातार तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की आशंका बनी हुई थी. एयरपोर्ट के ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर ने पहले ही मौसम को लेकर अलर्ट जारी कर दिया था. बिजली गिरने की घटना के बाद एहतियात के तौर पर एयरलाइन ने सभी यात्रियों को सुरक्षित तरीके से विमान से बाहर निकाल लिया. राहत की बात यह रही कि किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा. बाद में यात्रियों को दूसरे विमान में बैठाकर अगरतला के लिए रवाना किया गया.

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दो ग्राउंड स्टाफ को लगी हल्की चोट

हालांकि इस घटना में एयरपोर्ट पर तैनात दो ग्राउंड स्टाफ को हल्की चोटें आईं. दोनों कर्मचारियों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. एयरलाइन के अनुसार डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को स्वस्थ बताया है और उनकी हालत सामान्य है. फिलहाल विमान को कितना नुकसान हुआ है, इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. तकनीकी टीम विमान की जांच कर रही है और पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही नुकसान की स्थिति साफ हो पाएगी.

कोलकाता में भारी बारिश

इधर कोलकाता में शुक्रवार को कई इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई. तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे सुबह के समय ट्रैफिक पर भी असर पड़ा और कई जगहों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई. मौसम विभाग ने कोलकाता समेत दक्षिण बंगाल के सभी जिलों में अगले एक सप्ताह तक हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है. लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

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