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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाKolkata Airport: कोलकाता एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला! इंडिगो फ्लाइटपर बिजली गिरने से अफरा-तफरी, दो ग्राउंड स्टाफ घायल

Kolkata Airport: कोलकाता एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला! इंडिगो फ्लाइटपर बिजली गिरने से अफरा-तफरी, दो ग्राउंड स्टाफ घायल

Kolkata Airport: कोलकाता एयरपोर्ट पर खराब मौसम के बीच इंडिगो की फ्लाइट 6E6068 पर बिजली गिर गई. सभी यात्री सुरक्षित निकाले गए, जबकि दो ग्राउंड स्टाफ को हल्की चोट आई.

Written By : वरुण भसीन |  Updated at : 19 Jun 2026 08:49 PM (IST)
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कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर शुक्रवार (19 जून 2026) को खराब मौसम के दौरान एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. तेज बारिश और गरज के बीच IndiGo की एक फ्लाइट पर आसमानी बिजली गिर गई. यह फ्लाइट कोलकाता से अगरतला जाने वाली थी और एयरपोर्ट के स्टैंड नंबर 56L पर खड़ी थी.

यह घटना इंडिगो की फ्लाइट 6E6068 के साथ हुई. उस समय एयरपोर्ट इलाके में मौसम काफी खराब था और लगातार तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की आशंका बनी हुई थी. एयरपोर्ट के ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर ने पहले ही मौसम को लेकर अलर्ट जारी कर दिया था. बिजली गिरने की घटना के बाद एहतियात के तौर पर एयरलाइन ने सभी यात्रियों को सुरक्षित तरीके से विमान से बाहर निकाल लिया. राहत की बात यह रही कि किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा. बाद में यात्रियों को दूसरे विमान में बैठाकर अगरतला के लिए रवाना किया गया.

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दो ग्राउंड स्टाफ को लगी हल्की चोट

हालांकि इस घटना में एयरपोर्ट पर तैनात दो ग्राउंड स्टाफ को हल्की चोटें आईं. दोनों कर्मचारियों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. एयरलाइन के अनुसार डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को स्वस्थ बताया है और उनकी हालत सामान्य है. फिलहाल विमान को कितना नुकसान हुआ है, इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. तकनीकी टीम विमान की जांच कर रही है और पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही नुकसान की स्थिति साफ हो पाएगी.

कोलकाता में भारी बारिश

इधर कोलकाता में शुक्रवार को कई इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई. तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे सुबह के समय ट्रैफिक पर भी असर पड़ा और कई जगहों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई. मौसम विभाग ने कोलकाता समेत दक्षिण बंगाल के सभी जिलों में अगले एक सप्ताह तक हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है. लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

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About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
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Published at : 19 Jun 2026 08:49 PM (IST)
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