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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाएयर इंडिया की मुंबई जा रही फ्लाइट में हाईजैक की धमकी, टॉयलेट के शीशे पर लिखा मैसेज

एयर इंडिया की मुंबई जा रही फ्लाइट में हाईजैक की धमकी, टॉयलेट के शीशे पर लिखा मैसेज

कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बुधवार सुबह एयर इंडिया की मुंबई जाने वाली फ्लाइट में हाईजैक की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया.

Written By : वरुण भसीन |  Updated at : 11 Nov 2026 01:32 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बुधवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब मुंबई जाने वाली एयर इंडिया की एक फ्लाइट में हाईजैक की धमकी मिलने की सूचना सामने आई. विमान के शौचालय के शीशे पर धमकी भरा संदेश लिखा मिला. इसके बाद पायलट ने तत्काल एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) को अलर्ट किया. सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं और विमान को आइसोलेशन बे में ले जाकर सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया.

शौचालय के शीशे पर लिखा मिला हाईजैक का संदेश

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जानकारी के मुताबिक, एयर इंडिया का विमान मुंबई के लिए उड़ान भरने की तैयारी में था. इसी दौरान विमान के शौचालय में लगे शीशे पर हाईजैक से संबंधित धमकी भरा संदेश दिखाई दिया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पायलट ने तुरंत इसकी जानकारी ATC को दी. इसके बाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट कर दी गई.

 

आइसोलेशन बे में ले जाकर विमान की तलाशी

धमकी की सूचना मिलने के बाद विमान को आइसोलेशन बे में ले जाया गया. यहां केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) और एयरपोर्ट के विशेष सुरक्षा अधिकारियों ने तलाशी अभियान शुरू किया. विमान के अंदर किसी भी संदिग्ध वस्तु की मौजूदगी का पता लगाने के लिए चप्पे-चप्पे की जांच की जा रही है. सुरक्षा एजेंसियां सभी जरूरी सावधानियां बरतते हुए मामले की पड़ताल में जुटी हैं.

यात्रियों की सूची और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहीं एजेंसियां

विमान के शौचालय के शीशे पर धमकी भरा संदेश किसने लिखा और इसके पीछे किसका हाथ है, इसकी जांच पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने शुरू कर दी है. विमान में सवार यात्रियों की सूची की पड़ताल की जा रही है. इसके साथ ही एयरपोर्ट परिसर और विमान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि संदेश लिखने वाले की पहचान की जा सके. फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की जांच में जुटी हैं.

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
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Published at : 11 Nov 2026 12:28 PM (IST)
Tags :
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