एयर इंडिया की मुंबई जा रही फ्लाइट में हाईजैक की धमकी, टॉयलेट के शीशे पर लिखा मैसेज

पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बुधवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब मुंबई जाने वाली एयर इंडिया की एक फ्लाइट में हाईजैक की धमकी मिलने की सूचना सामने आई. विमान के शौचालय के शीशे पर धमकी भरा संदेश लिखा मिला. इसके बाद पायलट ने तत्काल एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) को अलर्ट किया. सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं और विमान को आइसोलेशन बे में ले जाकर सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया.

शौचालय के शीशे पर लिखा मिला हाईजैक का संदेश

जानकारी के मुताबिक, एयर इंडिया का विमान मुंबई के लिए उड़ान भरने की तैयारी में था. इसी दौरान विमान के शौचालय में लगे शीशे पर हाईजैक से संबंधित धमकी भरा संदेश दिखाई दिया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पायलट ने तुरंत इसकी जानकारी ATC को दी. इसके बाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट कर दी गई.

An Air India flight scheduled to operate from Kolkata to Mumbai was moved to the isolation bay this morning following a threat alert shortly before take-off. Security agencies immediately reached the spot and initiated checks as per standard operating procedures (SOP). The situation is being assessed, and further details are awaited. — ANI (@ANI) November 11, 2026

आइसोलेशन बे में ले जाकर विमान की तलाशी

धमकी की सूचना मिलने के बाद विमान को आइसोलेशन बे में ले जाया गया. यहां केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) और एयरपोर्ट के विशेष सुरक्षा अधिकारियों ने तलाशी अभियान शुरू किया. विमान के अंदर किसी भी संदिग्ध वस्तु की मौजूदगी का पता लगाने के लिए चप्पे-चप्पे की जांच की जा रही है. सुरक्षा एजेंसियां सभी जरूरी सावधानियां बरतते हुए मामले की पड़ताल में जुटी हैं.

यात्रियों की सूची और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहीं एजेंसियां

विमान के शौचालय के शीशे पर धमकी भरा संदेश किसने लिखा और इसके पीछे किसका हाथ है, इसकी जांच पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने शुरू कर दी है. विमान में सवार यात्रियों की सूची की पड़ताल की जा रही है. इसके साथ ही एयरपोर्ट परिसर और विमान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि संदेश लिखने वाले की पहचान की जा सके. फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की जांच में जुटी हैं.