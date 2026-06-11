तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के मौजूदा राजनीतिक हालात को लेकर पार्टी सांसद और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आज़ाद ने बड़ा दावा किया है. एबीपी न्यूज़ से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी के सांसदों और नेताओं पर विभिन्न तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं, जिसके कारण कुछ लोग पार्टी छोड़ने या इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो रहे हैं.



कीर्ति आज़ाद ने आरोप लगाया कि केंद्रीय जांच एजेंसियों, आर्थिक दबाव और राजनीतिक प्रलोभनों के जरिए विपक्षी दलों के नेताओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है. उनका कहना है कि कई नेता डर, दबाव और लालच के कारण अपनी पार्टी छोड़ चुके हैं. कीर्ति आज़ाद ने दावा किया कि यह केवल पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य राज्यों में भी ऐसी राजनीतिक घटनाएं देखने को मिली हैं.

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सयानी घोष पर बयान

सयानी घोष को लेकर पूछे गए सवाल पर कीर्ति आज़ाद ने कहा कि वह खुद भी जानना चाहते हैं कि उनकी क्या मजबूरी या दबाव है. घोष ने कहा कि फिलहाल उनकी इस विषय पर कोई बातचीत नहीं हो पाई है. उन्होंने जोर देकर कहा कि टीएमसी में किसी तरह की बगावत या भगदड़ नहीं है, बल्कि दबाव और प्रलोभन का माहौल बनाया जा रहा है.



शत्रुघ्न के टीएमसी में रहने का दावा

कीर्ति आज़ाद ने यह भी दावा किया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ विभिन्न एजेंसियों की कार्रवाई से कोई ठोस नतीजा नहीं निकला. उनके मुताबिक, इन कार्रवाइयों का उद्देश्य केवल राजनीतिक संदेश देना था. वहीं, टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के पार्टी छोड़ने की अटकलों पर उन्होंने साफ कहा कि उनकी शत्रुघ्न सिन्हा से बात हुई है और वह टीएमसी नहीं छोड़ रहे हैं. कीर्ति आज़ाद ने कहा कि उनके पार्टी छोड़ने की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है. इन आरोपों पर भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.



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