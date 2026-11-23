केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड के कामकाज की तारीफ करते हुए इसे देश में नंबर-1 बताया. उन्होंने कहा कि देशभर में 9 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियां हैं और यदि इन सभी संपत्तियों का प्रबंधन जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की तर्ज पर किया जाए, तो मुस्लिम समाज की पूरी तस्वीर बदल सकती है. रिजिजू ने कहा कि इन संपत्तियों का इस्तेमाल जनकल्याण के लिए होने से समुदाय के गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों को जबरदस्त सहारा मिलेगा.

श्रीनगर के शालीमार स्थित 'स्कास्ट-के' कन्वेंशन सेंटर में जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड द्वारा आयोजित पहले 'वक्फ दिवस 2026' समारोह को संबोधित करते हुए किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा, 'वक्फ बोर्ड और वक्फ संशोधन कानून को लेकर कई लोगों ने जनता को गुमराह करने और गलत जानकारी फैलाने की कोशिश की थी. लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने की आजादी है और सरकार इसे बुरा नहीं मानती, लेकिन उन्होंने संसद में वादा किया था कि नया वक्फ कानून लागू होने के बाद देश में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा.'

वक्फ संपत्तियों के सही प्रबंधन पर दिया जोर

न्यूज एजेंसी एएनआई रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा, 'देश में 9 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियां हैं. अगर इन सभी वक्फ संपत्तियों का इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय की भलाई के लिए किया जाए तो इससे पूरे मुस्लिम समुदाय की स्थिति बदल सकती है. खास तौर पर मुस्लिम समुदाय के जरूरतमंद, बेसहारा और गरीब लोगों को बहुत बड़ी मदद मिल सकती है, अगर सभी वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन उनकी भलाई के लिए उसी तरह किया जाए, जैसा कि जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड ने किया है.'

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, 'आज जम्मू-कश्मीर के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है. मैं कई बार जम्मू-कश्मीर आ चुका हूं और यहां कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं. आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है, वे सिर्फ जम्मू-कश्मीर ही नहीं, बल्कि देश-विदेश से यहां आने वाले लोगों के लिए भी हैं. यह उन सभी श्रद्धालुओं के लिए भी एक अच्छी खबर है जो हजरतबल दरगाह में नमाज अदा करने आते हैं.'