PM मोदी-अमित शाह को खरगे ने बताया अवैध तो भड़की BJP, रिजिजू बोले- 'क्या आप और राहुल...'

संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के अवैध चुनाव वाले बयान पर जवाब दिया है. खरगे ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अवैध हैं. इस पर रिजिजू ने पूछा, 'क्या आप अवैध सांसद हैं खड़गे जी? क्या राहुल गांधी जी अवैध सांसद हैं? क्या तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, झारखंड के मुख्यमंत्री अवैध हैं?' उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन भारत के संविधान का अपमान करना बंद करें.

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं को भंग करने की मांग की और आरोप लगाया कि ये सभी चुनाव अवैध थे. उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का पद पर बने रहना भी अवैध है. उन्होंने कहा कि नये चुनाव मतपत्रों के जरिए कराए जाने चाहिए. खरगे ने आरोप लगाया कि ईवीएम का दुरुपयोग किया जा रहा है और उनके अपने लोग भी ऐसा कह रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि एसआईआर प्रक्रिया में कई खामियां हैं, जिससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है.

SIR प्रक्रिया के खिलाफ आंदोलन जारी रखेगा: खरगे

उन्होंने कहा कि विपक्ष एसआईआर प्रक्रिया और चुनावी प्रक्रिया के दुरुपयोग के खिलाफ देशभर में आंदोलन जारी रखेगा. कांग्रेस अध्यक्ष ने 30 सितंबर को हुई इंडिया गठबंधन की बैठक का जिक्र करते हुए कहा कि सभी इस बात पर सहमत थे कि एसआईआर देश को गलत दिशा में ले जा रहा है और इसका गरीबों, अशिक्षितों, कामगारों और खासकर अल्पसंख्यकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल किया कि यदि किसी मतदान केंद्र से 500 वोट हटा दिए जाएं तो यह किस तरह का स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होगा. उन्होंने आरोप लगाया कि अब नाम जोड़ने के प्रयास भी किए जा रहे हैं.

लोकतंत्र में ऐसे फैसले कभी नहीं हुए: खरगे

कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कई लोग खासकर बीजेपी और आरएसएस के सदस्य उन वार्डों, पंचायतों और गांवों में जा रहे हैं, जहां वे चाहते हैं कि मतदाताओं के नाम हटाए जाएं और वहां इसके लिए फॉर्म भर रहे हैं. उन्होंने इसे पूरी तरह गलत बताया. खरगे ने पिछले सरकारों का जिक्र करते हुए कहा कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, नरसिंह राव और राजीव गांधी समेत किसी भी नेता ने लोकतंत्र में कभी ऐसे कदम नहीं उठाये. सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने ने कहा, ‘आप जिस तरह का दुरुपयोग कर रहे हैं, उससे हमारे युवाओं, गरीबों, दलितों और वंचित वर्गों को नुकसान हो रहा है.’