'बंद करो ड्रामा, हमसे...' , किरेन रिजिजू ने बताया राहुल गांधी को उनसे क्या सीखना चाहिए?

चुनाव आयोग और मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर कांग्रेस और विपक्ष के विरोध के बीच भाजपा ने पलटवार किया है. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को राहुल गांधी और कांग्रेस पर चुनाव आयोग तथा सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाने का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस तरह के विरोध के बजाय जनता के बीच काम करके उसका समर्थन हासिल करने पर ध्यान देना चाहिए. रिजिजू की यह टिप्पणी उस दिन आई, जब INDIA गठबंधन के करीब 300 सांसदों ने संसद से चुनाव आयोग कार्यालय तक मार्च किया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की.

रिजिजू बोले- 2014 से लगातार चल रहा है विरोध

रिजिजू ने कांग्रेस के विरोध को 'डेली ड्रामा' बताते हुए कहा कि यह सिलसिला 2014 से लगातार चल रहा है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता के बीच काम करने पर उसका जनादेश मिलता है. उनके मुताबिक, जब कोई पार्टी जनादेश हासिल नहीं कर पाती तो वह चुनाव आयोग पर सवाल उठाती है और सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगने की स्थिति आने पर न्यायपालिका पर भी हमला करती है. रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस चुनाव आयोग को भ्रष्ट और सरकार को भी भ्रष्ट बताती है. उन्होंने कहा कि इस तरह की राजनीति को अब बंद किया जाना चाहिए.

संबित पात्रा ने पूछा- क्या 'वोट चोरी' से सांसद बने?

भाजपा सांसद और प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस के आरोपों पर सवाल उठाते हुए पूछा कि अगर चुनाव में 'वोट चोरी' हुई है तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी क्या इसी तरीके से सांसद बनी हैं? उन्होंने कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश की सरकारों का भी जिक्र किया और पूछा कि क्या इन राज्यों में भी सरकारें 'वोट चोरी' के जरिए बनीं.

पात्रा ने राहुल गांधी पर चुनाव आयोग और SIR की प्रक्रिया को लेकर गलत आरोप लगाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग पर 'वोट चोरी' में शामिल होने तथा मतदाता पंजीकरण के फॉर्म-6 में 'गैरकानूनी और एकतरफा' बदलाव करने के आरोप निराधार हैं. भाजपा ने इसे संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा करने और अराजकता की स्थिति बनाने की कोशिश बताया.

फॉर्म-6 और SIR पर क्या बोली भाजपा?

संबित पात्रा ने राहुल गांधी के उस दावे को भी खारिज किया, जिसमें कथित तौर पर कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म-6 को अवैध घोषित किया है और इसे भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए एकतरफा बदला गया. पात्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म-6 को अवैध घोषित नहीं किया है. उनके मुताबिक, शीर्ष अदालत ने रिकॉर्ड की समीक्षा से जुड़ी याचिका स्वीकार की है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि फॉर्म में बदलाव किसने किए.

पात्रा ने बिहार में मतदाता सूची के SIR को लेकर भी राहुल गांधी के आरोपों पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के बयान के अनुसार 24 जून 2025 को SIR का आदेश तीनों चुनाव आयुक्तों की सर्वसम्मति से पारित हुआ था. पात्रा ने यह भी दावा किया कि इस फैसले को 27 मई 2026 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कानूनी मान्यता मिली और इसे बरकरार रखा गया.

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