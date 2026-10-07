ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'बंद करो ड्रामा, हमसे...' , किरेन रिजिजू ने बताया राहुल गांधी को उनसे क्या सीखना चाहिए?

'बंद करो ड्रामा, हमसे...' , किरेन रिजिजू ने बताया राहुल गांधी को उनसे क्या सीखना चाहिए?

चुनाव आयोग और SIR को लेकर कांग्रेस व विपक्ष के विरोध के बीच भाजपा ने पलटवार किया. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 07 Oct 2026 10:44 AM (IST)
Preferred Sources

चुनाव आयोग और मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर कांग्रेस और विपक्ष के विरोध के बीच भाजपा ने पलटवार किया है. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को राहुल गांधी और कांग्रेस पर चुनाव आयोग तथा सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाने का आरोप लगाया. 

उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस तरह के विरोध के बजाय जनता के बीच काम करके उसका समर्थन हासिल करने पर ध्यान देना चाहिए. रिजिजू की यह टिप्पणी उस दिन आई, जब INDIA गठबंधन के करीब 300 सांसदों ने संसद से चुनाव आयोग कार्यालय तक मार्च किया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
PM मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे, बोले- 'जब मैंने गुजरात के CM की शपथ ली तो...'
PM मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे, बोले- 'मैंने कभी नहीं सोचा ये पड़ाव आएगा'
इंडिया
INDIA गठबंधन के सांसदों को खरगे ने लंच पर बुलाया, मेन्यू में होगा साउथ इंडियन फूड
INDIA गठबंधन के सांसदों को खरगे ने लंच पर बुलाया, मेन्यू में होगा साउथ इंडियन फूड
इंडिया
दिल्ली में राहुल-प्रियंका के खिलाफ FIR, आकाशवाणी भवन में जबरन घुसने का आरोप
दिल्ली में राहुल-प्रियंका के खिलाफ FIR, आकाशवाणी भवन में जबरन घुसने का आरोप
इंडिया
केंद्रीय कैबिनेट की समिति का फैसला, बंगाल के DGP का बढ़ा कार्यकाल, 4 अन्य को भी सेवा विस्तार
केंद्रीय कैबिनेट की समिति का फैसला, बंगाल के DGP का बढ़ा कार्यकाल, 4 अन्य को भी सेवा विस्तार

रिजिजू बोले- 2014 से लगातार चल रहा है विरोध

रिजिजू ने कांग्रेस के विरोध को 'डेली ड्रामा' बताते हुए कहा कि यह सिलसिला 2014 से लगातार चल रहा है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता के बीच काम करने पर उसका जनादेश मिलता है. उनके मुताबिक, जब कोई पार्टी जनादेश हासिल नहीं कर पाती तो वह चुनाव आयोग पर सवाल उठाती है और सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगने की स्थिति आने पर न्यायपालिका पर भी हमला करती है. रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस चुनाव आयोग को भ्रष्ट और सरकार को भी भ्रष्ट बताती है. उन्होंने कहा कि इस तरह की राजनीति को अब बंद किया जाना चाहिए.

संबित पात्रा ने पूछा- क्या 'वोट चोरी' से सांसद बने?

भाजपा सांसद और प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस के आरोपों पर सवाल उठाते हुए पूछा कि अगर चुनाव में 'वोट चोरी' हुई है तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी क्या इसी तरीके से सांसद बनी हैं? उन्होंने कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश की सरकारों का भी जिक्र किया और पूछा कि क्या इन राज्यों में भी सरकारें 'वोट चोरी' के जरिए बनीं.

पात्रा ने राहुल गांधी पर चुनाव आयोग और SIR की प्रक्रिया को लेकर गलत आरोप लगाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग पर 'वोट चोरी' में शामिल होने तथा मतदाता पंजीकरण के फॉर्म-6 में 'गैरकानूनी और एकतरफा' बदलाव करने के आरोप निराधार हैं. भाजपा ने इसे संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा करने और अराजकता की स्थिति बनाने की कोशिश बताया.

फॉर्म-6 और SIR पर क्या बोली भाजपा?

संबित पात्रा ने राहुल गांधी के उस दावे को भी खारिज किया, जिसमें कथित तौर पर कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म-6 को अवैध घोषित किया है और इसे भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए एकतरफा बदला गया. पात्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म-6 को अवैध घोषित नहीं किया है. उनके मुताबिक, शीर्ष अदालत ने रिकॉर्ड की समीक्षा से जुड़ी याचिका स्वीकार की है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि फॉर्म में बदलाव किसने किए.

पात्रा ने बिहार में मतदाता सूची के SIR को लेकर भी राहुल गांधी के आरोपों पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के बयान के अनुसार 24 जून 2025 को SIR का आदेश तीनों चुनाव आयुक्तों की सर्वसम्मति से पारित हुआ था. पात्रा ने यह भी दावा किया कि इस फैसले को 27 मई 2026 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कानूनी मान्यता मिली और इसे बरकरार रखा गया.

यह भी पढ़िएः केंद्रीय कैबिनेट की समिति का फैसला, बंगाल के DGP का बढ़ा कार्यकाल, 4 अन्य को भी सेवा विस्तार

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
Read More
Published at : 07 Oct 2026 10:44 AM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi Kiren Rijiju CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
PM मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे, बोले- 'जब मैंने गुजरात के CM की शपथ ली तो...'
PM मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे, बोले- 'मैंने कभी नहीं सोचा ये पड़ाव आएगा'
इंडिया
INDIA गठबंधन के सांसदों को खरगे ने लंच पर बुलाया, मेन्यू में होगा साउथ इंडियन फूड
INDIA गठबंधन के सांसदों को खरगे ने लंच पर बुलाया, मेन्यू में होगा साउथ इंडियन फूड
इंडिया
दिल्ली में राहुल-प्रियंका के खिलाफ FIR, आकाशवाणी भवन में जबरन घुसने का आरोप
दिल्ली में राहुल-प्रियंका के खिलाफ FIR, आकाशवाणी भवन में जबरन घुसने का आरोप
इंडिया
केंद्रीय कैबिनेट की समिति का फैसला, बंगाल के DGP का बढ़ा कार्यकाल, 4 अन्य को भी सेवा विस्तार
केंद्रीय कैबिनेट की समिति का फैसला, बंगाल के DGP का बढ़ा कार्यकाल, 4 अन्य को भी सेवा विस्तार
Advertisement

वीडियोज

Rahul And Priyanka Gandhi Detained: Vote Chori पर विपक्ष की हुंकार! | Gyanesh Kumar | Breaking
SIR Controversy | INDIA Bloc March: ज्ञानेश 'SIR' पर संग्राम..सियासत..सवाल | Gyanesh Kumar | BJP
Breaking | Rahul-Priyanka Gandhi Detained: CEC के खिलाफ विपक्ष का 'ग्राउंड अटैक'! | Congress
Sandeep Chaudhary: सवालों में ज्ञानेश कुमार...BJP -कांग्रेस में तकरार! सटीक विश्लेषण | Rahul Gandhi
India Alliance March | Congress: दिल्ली में आर-पार, निशाने पर Gyanesh Kumar! | Rahul-Priyanka | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
INDIA गठबंधन के सांसदों को खरगे ने लंच पर बुलाया, मेन्यू में होगा साउथ इंडियन फूड
INDIA गठबंधन के सांसदों को खरगे ने लंच पर बुलाया, मेन्यू में होगा साउथ इंडियन फूड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'घर पर जैसा माहौल बनाया...', कांग्रेस के प्रदर्शन पर बोले ज्ञानेश कुमार के माता-पिता
'घर पर जैसा माहौल बनाया...', कांग्रेस के प्रदर्शन पर बोले ज्ञानेश कुमार के माता-पिता
इंडिया
कपिल सिब्बल को नापसंद करने वाले किरेन रिजिजू कर रहे उनकी तारीफ, बोले- 'मुझे अब वो...'
कपिल सिब्बल को नापसंद करने वाले किरेन रिजिजू कर रहे उनकी तारीफ, बोले- 'मुझे अब वो...'
क्रिकेट
BCCI का एलान, स्मृति मंधाना बनी ऑल फॉर्मेट कप्तान, नए उपकप्तान के नाम का भी एलान
BCCI का एलान, स्मृति मंधाना बनी ऑल फॉर्मेट कप्तान, नए उपकप्तान के नाम का भी एलान
टेलीविजन
कभी हकलाने का उड़ता था मजाक, फिर आवाज से ही बनाई पहचान, कहानी शरद केलकर की
कभी हकलाने का उड़ता था मजाक, फिर आवाज से ही बनाई पहचान, कहानी शरद केलकर की
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव ने राज्यसभा में क्यों नहीं उतारा तीसरा प्रत्याशी? जानें रणनीति
अखिलेश यादव ने राज्यसभा में क्यों नहीं उतारा तीसरा प्रत्याशी? जानें रणनीति
इंडिया
राहुल के प्रोटेस्ट के बाद EC का बड़ा फैसला, ज्ञानेश कुमार का इस राज्य का दौरा स्थगित
राहुल के प्रोटेस्ट के बाद EC का बड़ा फैसला, ज्ञानेश कुमार का इस राज्य का दौरा स्थगित
Home Tips
Inverter Problems: कहीं खराब तो नहीं हो रहा इन्वर्टर? आवाज आते ही समझें खतरे का संकेत
कहीं खराब तो नहीं हो रहा इन्वर्टर? आवाज आते ही समझें खतरे का संकेत
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget