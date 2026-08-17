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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'दिमागी नक्सल' पर सियासी घमासान, PM मोदी के बयान पर भड़का विपक्ष

'दिमागी नक्सल' पर सियासी घमासान, PM मोदी के बयान पर भड़का विपक्ष

पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए कहा था दिमागी नक्सल अभी भी मौके की तलाश में हैं. उनके इस बयान के बाद से विपक्ष सरकार पर निशाना साध रही है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 17 Aug 2026 09:00 AM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से कहा था कि दिमागी नक्सल अब भी मौके की तलाश में है. दिमागी नक्सल को लेकर सियासत अभी भी चल रही है. विपक्ष के नेता सरकार पर निशाना साध रहे हैं. विपक्ष का कहना है कि पीएम मोदी ने उन्हें दिमागी नक्सल कहा है. इसके बाद से सरकार और विपक्ष एक-दूसरे पर निशाना साध रहा है.

क्या है दिमागी नक्सल
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दिमागी नक्सल को 3 प्वाइंट्स में बताया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है.  रिजिजू ने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विपक्ष के नेताओं को दिमागी नक्सल नहीं कहा है. उन्होंने कहा कि दिमागी नक्सल वो लोग हैं, जो माओवादियों का समर्थन करते हैं और भारत के संविधान को मानने से इनकार करते हैं, जो अलगाववादियों के साथ खड़े होते हैं और संविधान के अनुच्छेद 370 का समर्थन करते हैं और जो भारत से उत्तर पूर्व हिस्से को अलग करने के लिए चिकन नेक को काटने की बात करते हैं.’ 

चिदंबरम के बयान पर बीजेपी का पलटवार
पीएम मोदी के दिमागी नक्सल के बयान पर कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा था- "मुझे 'दिमागी नक्सल' होने पर गर्व है.'' बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा, "वह खुद को 'दिमागी नक्सल' कह रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है कि वह ऐसे लोगों को कवर देना चाहते हैं जो 'दिमागी नक्सल' और 'अर्बन नक्सल' हैं.

सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा- "प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कांग्रेसियों को 'दिमागी नक्सल' नहीं कहा था, लेकिन अगर कांग्रेस नेता खुद ही उस लेबल को स्वीकार कर रहे हैं, तो यह उनकी अपनी समस्या है."

बीजेपी के राज्यसभा सदस्य दिनेश शर्मा ने सवाल किया, "विपक्ष को नक्सलवाद से जुड़ी हिंसा और मानसिकता पर प्रधानमंत्री की चेतावनी की चिंता क्यों नहीं है? विपक्ष 'नक्सल' शब्द को लेकर उलझ रहा है, लेकिन ऐसी मानसिकता से होने वाले नुकसान पर कभी बात नहीं करता.''

कांग्रेस नेताओं ने साधा निशाना
पीएम मोदी के बयान के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पलटवार किया था. उन्होंने लिखा, "पहले उन्होंने अपने विरोधियों को 'अर्बन नक्सल' कहा. अब वे उन्हें 'दिमागी नक्सल' कर रहे हैं. ये उनकी हताशा का निश्चित संकेत है. ये अलग बात है कि आखिरकार वे वही करते हैं जिसकी ये तथाकथित 'अर्बन नक्सल' या अब 'दिमागी नक्सल' मांग या वकालत करते हैं.

कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, "मोदी जी आप देश के युवाओं को 'दिमागी नक्सल' बुला रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह आपसे सवाल करते हैं? 75 मिनट के उबाऊ भाषण में एक हारा हुआ, थका हुआ आदमी नजर आया जिसको जमीनी हकीकत का कोई अंदाजा नहीं. पंडित नेहरू को महापुरुष बुलाना अच्छा था.

ये भी पढ़ें: जनगणना की आज से शुरुआत, आधार से बैकिंग तक पूछे जाएंगे 40 सवाल

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 17 Aug 2026 08:55 AM (IST)
Tags :
P Chidambaram PM Modi KIren Rijiju
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