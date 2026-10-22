'इस शैतान को...', दिल्ली में त्रिपुरा के युवक से बदसलूकी पर भड़के रिजिजू

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दिल्ली के एक कंटेंट क्रिएटर द्वारा त्रिपुरा के युवक के साथ कथित तौर पर की गई नस्लीय बदसलूकी की कड़ी निंदा की है. उन्होंने कहा है कि दिल्ली और त्रिपुरा की पुलिस आरोपी को कड़ा सबक सिखाएगी.

किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि आधिकारिक शिकायत दर्ज कराने में कुछ देरी हुई है, लेकिन साथ ही उन्होंने भरोसा भी दिलाया कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी. किरेन रिजिजू ने कहा, "इस शैतान को सजा जरूर मिलेगी."

दिल्ली पुलिस और त्रिपुरा पुलिस का जिक्र कर क्या कहा

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भले ही आधिकारिक शिकायत दर्ज कराने में कुछ देरी हुई हो, लेकिन दिल्ली पुलिस और त्रिपुरा पुलिस उसे कड़ा सबक सिखाएंगी. उन्होंने आगे कहा, "जो लोग समाज में इस तरह के बुरे बर्ताव को बर्दाश्त करते हैं, वे भी नफरत फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं."

This evil man will be punished. There was delay in lodging the official complaint but Delhi Police and Tripura Police will teach him a hard lesson. People who tolerate such wicked behavior in the society are also responsible for the spread of hatred. https://t.co/EnmaPFCE3x — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) October 21, 2026

किरेन रिजिजू की यह टिप्पणी तब आई, जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कंटेंट क्रिएटर आमिर शौकीन कथित तौर पर त्रिपुरा के एक युवक के खिलाफ नस्लीय और अपमानजनक टिप्पणी करते हुए दिखाई दे रहे हैं. राजधानी में हुए इस विवाद को लेकर नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में कड़ी निंदा हो रही है.

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने पुलिस को दिए निर्देश

इस मामले को लेकर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा भी एक्शन में हैं. उन्होंने राज्य के डीजीपी को दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया है तो वहीं विभिन्न दलों के नेताओं ने कंटेंट क्रिएटर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. बता दें कि त्रिपुरा पुलिस की ओर से कंटेंट क्रिएटर आमिर शौकीन के खिलाफ नस्लीय उत्पीड़न, साइबर बुलिंग और राज्य के मूल समुदाूयों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज कराई गई है.

ये भी पढ़ें

'केंद्र सरकार यह भूल जाती है कि...', बोले अन्नामलाई, CJP और कांग्रेस पर क्या कहा?