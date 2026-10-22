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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'इस शैतान को...', दिल्ली में त्रिपुरा के युवक से बदसलूकी पर भड़के रिजिजू

'इस शैतान को...', दिल्ली में त्रिपुरा के युवक से बदसलूकी पर भड़के रिजिजू

दिल्ली के एक कंटेंट क्रिएटर द्वारा त्रिपुरा के युवक के साथ कथित तौर पर की गई नस्लीय बदसलूकी पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भड़क गए. उन्होंने आरोपी को पुलिस कड़ा सबक सिखाएगी.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 22 Oct 2026 09:25 AM (IST)
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केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दिल्ली के एक कंटेंट क्रिएटर द्वारा त्रिपुरा के युवक के साथ कथित तौर पर की गई नस्लीय बदसलूकी की कड़ी निंदा की है. उन्होंने कहा है कि दिल्ली और त्रिपुरा की पुलिस आरोपी को कड़ा सबक सिखाएगी.

किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि आधिकारिक शिकायत दर्ज कराने में कुछ देरी हुई है, लेकिन साथ ही उन्होंने भरोसा भी दिलाया कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी. किरेन रिजिजू ने कहा, "इस शैतान को सजा जरूर मिलेगी." 

दिल्ली पुलिस और त्रिपुरा पुलिस का जिक्र कर क्या कहा
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भले ही आधिकारिक शिकायत दर्ज कराने में कुछ देरी हुई हो, लेकिन दिल्ली पुलिस और त्रिपुरा पुलिस उसे कड़ा सबक सिखाएंगी. उन्होंने आगे कहा, "जो लोग समाज में इस तरह के बुरे बर्ताव को बर्दाश्त करते हैं, वे भी नफरत फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं."

किरेन रिजिजू की यह टिप्पणी तब आई, जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कंटेंट क्रिएटर आमिर शौकीन कथित तौर पर त्रिपुरा के एक युवक के खिलाफ नस्लीय और अपमानजनक टिप्पणी करते हुए दिखाई दे रहे हैं. राजधानी में हुए इस विवाद को लेकर नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में कड़ी निंदा हो रही है.

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने पुलिस को दिए निर्देश
इस मामले को लेकर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा भी एक्शन में हैं. उन्होंने राज्य के डीजीपी को दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया है तो वहीं विभिन्न दलों के नेताओं ने कंटेंट क्रिएटर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. बता दें कि त्रिपुरा पुलिस की ओर से कंटेंट क्रिएटर आमिर शौकीन के खिलाफ नस्लीय उत्पीड़न, साइबर बुलिंग और राज्य के मूल समुदाूयों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज कराई गई है.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
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Published at : 22 Oct 2026 09:25 AM (IST)
Tags :
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