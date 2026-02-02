लोकसभा में जोरदार हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही को 3 फरवरी 2026 मंगलवार (3 फरवरी 2026) सुबह 11 बजे तक स्थगित किया गया है. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ओर से भारत-चीन गतिरोध का मुद्दा उठाने के बाद सदन में हंगामा हो गया, जिसे सत्ता पक्ष ने रोक दिया और दावा किया कि यह सदन के नियमों के खिलाफ है. राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे के एक कोट का जिक्र करते हुए दावा किया है कि सरकार उनकी किताब के प्रकाशन को रोकने की कोशिश कर रही है.

राहुल गांधी पर भड़के रक्षा मंत्री

इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया और विपक्ष के नेता को बोलने नहीं देने पर आपत्ति जताई. हालांकि, राहुल गांधी ने मुद्दा उठाना जारी रखा और कहा कि उनका सोर्स, एक मैगजीन, असली है और वह प्रकाशन का हवाला देते हुए मुद्दा उठाएंगे. इसके बाद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी को टोकते हुए कहा कि मैं विपक्ष के नेता से बस इतना पूछना चाहता हूं कि अगर किताब मौजूद है और उसकी सामग्री सही थी, तो वह निश्चित रूप से प्रकाशित हो गई होती.

कैलाश रेंज में घुस रहे थे चार टैंक: ओम बिरला

इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने फिर से दखल दिया, जिस पर राहुल गांधी ने कहा, 'ठीक है, मैं अब मैगजीन का हवाला नहीं दूंगा. एक बॉर्डर था. बॉर्डर पर किसी देश की सेनाएं थीं, जो उस बॉर्डर में घुस रही थीं. कैलाश रेंज में चार टैंक घुस रहे थे.' इस दौरान उन्हें फिर से टोका गया.लोकसभा में हंगामा जारी रहा और राहुल गांधी ने कहा, 'स्पीकर सर, कृपया मुझे बताएं कि मुझे क्या कहना चाहिए.' इस पर स्पीकर बिरला ने कहा, 'मैं आपका सलाहकार नहीं हूं, लेकिन स्पीकर के तौर पर यह मेरी जिम्मेदारी है कि सदन नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार चले और चर्चा विचाराधीन विषय पर ही रहे.'

नियमों के अनुसार चलेगा सदन: किरेन रिजिजू

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, 'हमारी पार्टी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव शुरू किया. हम सभी विपक्ष के नेता राहुल गांधी का भाषण सुनने के लिए बैठे थे, लेकिन शुरू से ही राहुल गांधी ने नियमों का उल्लंघन किया और एक ऐसी किताब से कोट करना शुरू कर दिया, जिसके पब्लिकेशन और ऑथेंटिसिटी के बारे में साफ तौर पर कुछ नहीं बताया गया है. रक्षा मंत्री और हम सभी ने कहा कि सदन नियमों के अनुसार चलेगा और सभी को नियमों के अनुसार ही बोलना चाहिए. कोई भी चेयर को चुनौती नहीं दे सकता.'

क्या 1962 में खोई जमीन वापस ला सकती है कांग्रेस: रिजिजू

उन्होंने कहा, 'लोकसभा स्पीकर के फैसले के बाद भी राहुल गांधी वही गलती दोहराते रहे. उन्होंने आधा घंटा बर्बाद किया, नियमों का उल्लंघन किया और वही बातें दोहराते रहे. उन्होंने चीन सीमा के बारे में बोलना शुरू कर दिया. क्या कांग्रेस पार्टी वह जमीन वापस ला सकती है जो 1959 और 1962 में चीन ने कब्जा कर ली थी? राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए. अगर कोई जाने-माने परिवार में पैदा होता है तो क्या वे संसद से ऊपर हैं? क्या वे नियमों से ऊपर हैं?'

दिमाग का इस्तेमाल करें राहुल गांधी: रिजिजू

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, 'भारत एक लोकतांत्रिक देश है और नियमों के अनुसार चलता है. राहुल गांधी किसी नियम का पालन नहीं करते. वह खुद को संसद से ऊपर समझते हैं. कांग्रेस के सीनियर नेता खड़े हो गए और तालियां बजाने लगे. राहुल गांधी को अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए और अपने सांसदों को नियमों का पालन करने के लिए समझाना चाहिए. यह मेरी उनसे गुजारिश है. उन्हें चीन बॉर्डर के संबंध में कांग्रेस के पाप के लिए माफी मांगनी चाहिए.'