ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'भीड़ दिखाने के लिए AI से फोटो', रामलीला मैदान पर रिजिजू का तंज, राहुल पर निशाना

'भीड़ दिखाने के लिए AI से फोटो', रामलीला मैदान पर रिजिजू का तंज, राहुल पर निशाना

किरेन रिजिजू ने इंडिया गठबंधन की रामलीला मैदान की रैली पर तंज कसते हुए बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने भीड़ दिखाने के लिए एआई से बनी फोटो शेयर कर दी.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 02 Nov 2026 11:11 AM (IST)
Preferred Sources

इंडिया गठबंधन ने दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली की. इसमें लाखों लोगों के पहुंचने का दावा किया गया. भारतीय जनता पार्टी के नेता किरेन रिजिजू ने इस रैली को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कस दिया. कांग्रेस ने रैली की एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है. रिजिजू ने दावा किया कि कांग्रेस ने भीड़ दिखाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल किया है.

किरेन रिजिजू ने रविवार (1 नवंबर) को एक्स पर फोटो शेयर की. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'रामलीला मैदान में भारी भीड़ दिखाने के लिए, कांग्रेस पार्टी को कम से कम AI से बनी तस्वीर तो ठीक से तैयार करनी चाहिए थी. कांग्रेस पार्टी की फर्जी नरेटिव टीम से तो रामलीला मैदान को भरा हुआ दिखाने के लिए AI से फोटो भी ठीक से नहीं बनाई गई.'

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
राम मंदिर चंदा चोरी मामला: आज होगी 'सुप्रीम' सुनवाई, कोर्ट में कितनी याचिकाएं
राम मंदिर चंदा चोरी मामला: आज होगी 'सुप्रीम' सुनवाई, कोर्ट में कितनी याचिकाएं
इंडिया
ओडिशा के ढेंकनाल में चंदे के बहाने महिला के साथ 'यौन उत्पीड़न', घटना CCTV में कैद
ओडिशा के ढेंकनाल में चंदे के बहाने महिला के साथ 'यौन उत्पीड़न', घटना CCTV में कैद
इंडिया
'सीट-दर-सीट खुल रही वोट चोरी की पोल', महुआ मोइत्रा ने लगाए EC पर गंभीर आरोप
'सीट-दर-सीट खुल रही वोट चोरी की पोल', महुआ मोइत्रा ने लगाए EC पर गंभीर आरोप
इंडिया
हैदराबाद में अमित शाह की महा पदयात्रा, SIR पर देंगे जवाब, जानें BJP का प्लान
हैदराबाद में अमित शाह की महा पदयात्रा, SIR पर देंगे जवाब, जानें BJP का प्लान

गठबंधन की ज्ञानेश कुमार के खिलाफ रैली

इंडिया गठबंधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ रविवार को रैली रखी थी. कांग्रेस समेत बाकी पार्टियों के नेता पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के घर पहुंचे. वे इसके बाद खुली बसों में बैठकर मिंटो ब्रीज गए. यहां से रामलीला मैदान पहुंचे. इस दौरान राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और ममता बनर्जी एक ही बस में बैठे हुए दिखे. राहुल बस में सबसे आगे थे, जबकि प्रियंका काफी पीछे बैठी थीं.

भाजपा का राहुल-प्रियंका पर निशाना

भारतीय जनता पार्टी ने रैली को लेकर तंज तो कसा ही, साथ ही यह भी दावा किया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच मतभेद हो गए हैं. पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रियंका गांधी को रैली में बोलने नहीं दिया गया. 

यह भी पढ़ें : हैदराबाद में अमित शाह की महा पदयात्रा, SIR पर देंगे जवाब, जानें BJP का प्लान

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
Read More
Published at : 02 Nov 2026 11:07 AM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi Kiren Rijiju CONGRESS Ramlila Maidan Rally
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राम मंदिर चंदा चोरी मामला: आज होगी 'सुप्रीम' सुनवाई, कोर्ट में कितनी याचिकाएं
राम मंदिर चंदा चोरी मामला: आज होगी 'सुप्रीम' सुनवाई, कोर्ट में कितनी याचिकाएं
इंडिया
ओडिशा के ढेंकनाल में चंदे के बहाने महिला के साथ 'यौन उत्पीड़न', घटना CCTV में कैद
ओडिशा के ढेंकनाल में चंदे के बहाने महिला के साथ 'यौन उत्पीड़न', घटना CCTV में कैद
इंडिया
'सीट-दर-सीट खुल रही वोट चोरी की पोल', महुआ मोइत्रा ने लगाए EC पर गंभीर आरोप
'सीट-दर-सीट खुल रही वोट चोरी की पोल', महुआ मोइत्रा ने लगाए EC पर गंभीर आरोप
इंडिया
हैदराबाद में अमित शाह की महा पदयात्रा, SIR पर देंगे जवाब, जानें BJP का प्लान
हैदराबाद में अमित शाह की महा पदयात्रा, SIR पर देंगे जवाब, जानें BJP का प्लान
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Jaipur News: जयपुर की डरावनी कहानी | ABP News
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally | Rahul Gandhi: 'महारैली' का मंच.. ज्ञानेश पर सीधी जंग ! | Congress
Chitra Tripathi | India Bloc Ramlila Maidan Rally: 'रामलीला' से हिलेगा' मोदी किला'? | Breaking | ABP
INDIA Bloc Rally Vs BJP Padyatra: BJP की पदयात्रा और विपक्ष की रैली की Inside Story | Rahul Gandhi
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally: ज्ञानेश पर लड़ाई..मोदी-शाह तक आई? | Rahul Gandhi | Congress | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राम मंदिर चंदा चोरी मामला: आज होगी 'सुप्रीम' सुनवाई, कोर्ट में कितनी याचिकाएं
राम मंदिर चंदा चोरी मामला: आज होगी 'सुप्रीम' सुनवाई, कोर्ट में कितनी याचिकाएं
मध्य प्रदेश
देवास: शराब तस्करों ने थाना प्रभारी दिलीप पुरी को ट्रक से रौंदा, इलाज के दौरान मौत
देवास: शराब तस्करों ने थाना प्रभारी दिलीप पुरी को ट्रक से रौंदा, इलाज के दौरान मौत
इंडिया
देश के 5 सबसे प्रदूषित शहरों में 3 पंजाब से, दिल्ली-नोएडा का भी हाल बुरा, देखें लिस्ट
देश के 5 सबसे प्रदूषित शहरों में 3 पंजाब से, दिल्ली-नोएडा का भी हाल बुरा, देखें लिस्ट
टेलीविजन
'प्यार को चुना', CM उमर अब्दुल्ला की निधि राजदान से शादी पर बोलीं हिना खान, कहा- 'दुनिया जाए भाड़ में'
'प्यार को चुना', CM उमर अब्दुल्ला की निधि राजदान से शादी पर बोलीं हिना खान
क्रिकेट
न्यूजीलैंड टूर पर गौतम गंभीर की एक दिन की कमाई चौंका देगी, रकम उड़ा देगी होश
न्यूजीलैंड टूर पर गौतम गंभीर की एक दिन की कमाई चौंका देगी, रकम उड़ा देगी होश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान को रिमांड में लेगी ED, लखनऊ में सपा नेता से होगी पूछताछ
आजम खान को रिमांड में लेगी ED, लखनऊ में सपा नेता से होगी पूछताछ
इंडिया
पंजाब में ईडी का 16 जगहों पर छापा, पूर्व कैबिनेट मंत्री के घर पर भी पहुंची जांच टीम
पंजाब में ईडी का 16 जगहों पर छापा, पूर्व कैबिनेट मंत्री के घर पर भी पहुंची जांच टीम
टेक्नोलॉजी
Paperless Airport Entry: एयरपोर्ट पर अब पासपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं, क्या है नई तकनीक, कैसे करेगी काम?
एयरपोर्ट पर अब पासपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं, क्या है नई तकनीक, कैसे करेगी काम?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget