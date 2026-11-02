'भीड़ दिखाने के लिए AI से फोटो', रामलीला मैदान पर रिजिजू का तंज, राहुल पर निशाना

इंडिया गठबंधन ने दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली की. इसमें लाखों लोगों के पहुंचने का दावा किया गया. भारतीय जनता पार्टी के नेता किरेन रिजिजू ने इस रैली को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कस दिया. कांग्रेस ने रैली की एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है. रिजिजू ने दावा किया कि कांग्रेस ने भीड़ दिखाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल किया है.

किरेन रिजिजू ने रविवार (1 नवंबर) को एक्स पर फोटो शेयर की. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'रामलीला मैदान में भारी भीड़ दिखाने के लिए, कांग्रेस पार्टी को कम से कम AI से बनी तस्वीर तो ठीक से तैयार करनी चाहिए थी. कांग्रेस पार्टी की फर्जी नरेटिव टीम से तो रामलीला मैदान को भरा हुआ दिखाने के लिए AI से फोटो भी ठीक से नहीं बनाई गई.'

रामलीला मैदान में भारी भीड़ दिखाने के लिए, कांग्रेस पार्टी को कम से कम AI से बनी तस्वीर तो ठीक से तैयार करनी चाहिए थी। Even the fake AI photo to show that Ramlila ground was full is not done properly by the fake narrative team of Congress Party! https://t.co/uBAf9NIPau — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) November 1, 2026

गठबंधन की ज्ञानेश कुमार के खिलाफ रैली

इंडिया गठबंधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ रविवार को रैली रखी थी. कांग्रेस समेत बाकी पार्टियों के नेता पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के घर पहुंचे. वे इसके बाद खुली बसों में बैठकर मिंटो ब्रीज गए. यहां से रामलीला मैदान पहुंचे. इस दौरान राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और ममता बनर्जी एक ही बस में बैठे हुए दिखे. राहुल बस में सबसे आगे थे, जबकि प्रियंका काफी पीछे बैठी थीं.

भाजपा का राहुल-प्रियंका पर निशाना

भारतीय जनता पार्टी ने रैली को लेकर तंज तो कसा ही, साथ ही यह भी दावा किया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच मतभेद हो गए हैं. पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रियंका गांधी को रैली में बोलने नहीं दिया गया.

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